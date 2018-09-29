К венку осенних цветов - в памятную дату Михаила Галущинского

29 сентября, 2018, 16:46

26 сентября исполнилось 140 лет со дня рождения Михаила Галущинского - коменданта легиона Украинских сечевых стрельцов, многолетнего главы Общества "Просвита", первого директора Рогатинской частной гимназии, профессора Львовской академической и Золочевской гимназии, Украинского тайного университета, великого педагога, просвитянина, правозащитника, выдающегося общественного и политического деятеля

Семья греко-католического священника, многолетнего священника села Звиняч Чертковского уезда, отца Николая Галущинского (1852-1923) дала Украине целую плеяду неординарных личностей. В конце концов сам Отец Николай был глубоко уважаемым человеком в целом крае. Так, к примеру, в 1895 году общественные собрания в Бучаче, Язловце, Чорткове, Будзанове и Монастыриске выдвигали его, звиняцкого священника, послом в Венский парламент.

Отец Николай Галущинский с сыном Михаилом, невесткой Иванной, внуками Галиной и Богданом

Младший из его сыновей, также Галущинский Николай, доктор права, был авторитетным адвокатом и общественным деятелем в Самборе. Теодосий (Тит) Галущинский стал выдающимся церковным деятелем, историком церкви и богословом, ректором Львовской греко-католической семинарии, основателем Богословского научного общества во Львове и игуменом Львовского монастыря св. Онуфрия. Именно Теодосий Галущинский, как духовный отец, пытался принять таинство исповеди Ивана Франко - в последние дни жизни Поэта. Его брат Иван Галущинский стал выдающимся педагогом: возглавлял общество "Родная школа" во Львове, был профессором Тернопольской и Рогатинской гимназии.

Но первым из братьев Галущинских - по значимости его культурно-образовательного, гражданского и политического наследия - суждено стать старшему из них, Михаилу Галущинскому. Его жизнь и деятельность настолько многогранны, что оказываются непростыми для осмысления.

Родился Михаил Николаевич Галущинский 26 сентября 1878 года в Звиняче. Начал учебу в сельской начальной школе и Бучацкой василианской гимназии, а продолжил в Тернопольской гимназии, после окончания которой получал высшее образование на философских факультетах Львовского и Венского университетов. Уже в студенческие годы проявил себя общественным лидером: во Львове был избран главой студенческого общества "Академічна громада", в Вене - главой украинского университетского общества "Січ". Принадлежал к ведущим членам студенческой организации "Молодая Украина". В 1899 году стал организатором первого в Галичине украинского студенческого съезда и вече, начали многолетнюю борьбу за создание украинского университета во Львове.

После получения университетского диплома Михаил Галущинский начал педагогическую деятельность в Украинской академической гимназии Львова (1901-1904) и Золочевской гимназии (1904-1909) - преподавал гимназистам украинский язык и латынь. В Золочеве становится лидером ячейки "Просвіти" и филиала Украинского педагогического общества, создает здесь первую в Галичине общественную библиотеку, многочисленные "просвитянские" читальни в селах Золочевщины. Говорят, он пешком исходил все села Золочевщины, читая просветительские лекции в ячейках "Просвіти". Поэтому не случайно, готовясь к открытию в 1909 году украинской частной гимназии в Рогатине, общество "Рідна школа" приглашает молодого учителя и активного просвитянина Галущинского стать первым ее директором.

В Рогатине Михаил Галущинский с головой погружается в образовательное дело, которое считал своим призванием: тщательно подбирает учителей, создает в учебном процессе атмосферу творческого познания и взаимоуважения, развивает национально-патриотическое воспитание. О том, какого уровня гражданского сознания достигли учителя и ученики Рогатинской гимназии под его руководством, свидетельствует такой красноречивый факт: в самом начале Мировой войны 250 гимназистов записались добровольцами в Легион Украинских сечевых стрельцов вместе со своими учителями: Никифором Горняком, Николаем Венгжином (Угрин-Безгрешным) и Антоном Лотоцким.

Война прервала плодотворную педагогическую деятельность профессора Галущинского. В начале августа 1914-го его призывают в полк, который формировался в Золочеве. Как известно, уже в первые дни войны официальная Вена согласилась на создание добровольческого Легиона Украинских сечевых стрельцов (УСС). При его организации Главная Украинская Рада столкнулась с нехваткой кадровых военных-украинцев для командного состава Легиона. В этой ситуации украинский политический провод делает Галущинскому совершенно неожиданное для него предложение - возглавить Легион УСС. Главный аргумент, который послужил в пользу кандидатуры молодого профессора, безупречная репутация педагога, общественного деятеля и успешного организатора, полученная им за пять лет работы в Рогатинской гимназии.

Военная карьера отнюдь не привлекала Галущинского. "К военному ремеслу не чувствовал особого призвания, а уже какого-то большего преклонения не имел никогда", - вспоминал он позже. Он принимает предложение только из чувства патриотического долга, надеясь, как многие из галичан в то время, что война даст шанс на освобождение Приднепровской Украины от царской деспотии. Уже 18 августа 1914 года поручик Галущинский прибывает во Львов и приступает к выполнению обязанностей коменданта легиона УСС. 3 сентября избранные стрелки дают присягу, 5 сентября их передислоцируют на выучку в район Мукачево, где командант формирует структуру легиона в составе 10 сотен. А уже 10 сентября он получает приказ предоставить лучшую сотню для охраны карпатских перевалов. Именно с сентября 2014 года берет начало новейшая история украинского войска, у истоков которого стоял профессор Михаил Галущинский.

Михаил Галущинский в кругу старшин и капелланов УСС (сидит второй справа)

Он возглавлял УСС до марта 1915 года, после чего Легион был включен в состав корпуса генерала Гофмана. Позже - служил военным референтом УСС при штабе корпуса. Галущинский не стал заурядным штабным офицером, он продолжал служить "усусам", пытаясь любым способом облегчить их тяжелые фронтовые будни. О нем с большой теплотой вспоминает в своих воспоминаниях будущий генерал УГА Мирон Тарнавский, на то время командир куреня пехоты австрийского войска (речь идет об их совместном участии в боях на Стрипе в мае 1915 года): "За короткое время я познал больше старшин У.С.С., людей симпатичных и идейных. Среди них М. Галущинского, который был связным между украинской формацией и военной австрийской властью. На его плечах лежал большой груз ответственности и различных обязанностей. Из правительства он должен был встревать в множество конфликтов и неприятных историй, которые возникали между У.С.С. и Корпусной Командой. Надо признать, что он немало послужил Украинскому Легиону благодаря своей тактичности".

Профессор Галущинский возвращается в родные края в 1918 году, в непростых послевоенных обстоятельствах восстанавливает преподавание во Львовской академической гимназии, а с момента создания Украинского тайного университета во Львове (1921) - начинает преподавать еще и в университете.

Львовская академическая гимназия

Репрессивные действия власти по отношению к участникам украинских освободительных соревнований заставляют его открывать для себя новые сферы общественной деятельности. Так Михаил Галущинский входит в руководство "Украинского горожанского комитета для опеки и помощи украинским пленным, интернированным и политическим заключенным" (1919), созданного авторитетным львовским адвокатом, доктором Степаном Федаком. Это была, по сути, первая в послевоенной Галиции общественная организация, которую сейчас назвали бы правозащитной. Деятельность Комитета основана на нормах права, польско-украинском соглашении об отношении к пленным и интернированным, заключенном в 1919 году, и взаимном уважении к правам всех людей, которые прошли войну. Глава Комитета С. Федак в этом смысле часто подчеркивал: "Украинцы являются людьми. И поляки являются людьми. Поэтому они должны договариваться и достигать взаимопонимания". И все же активность Комитета вызвала недовольство польской администрации. Воспользовавшись, как предлогом, покушением на маршалка Ю. Пилсудского и воеводу К. Грабовского, совершенным УВО во Львове в сентябре 1921 года, власть сфабриковала политическое дело против лидеров Комитета, среди них С. Федака и М. Галущинского. Они на два месяца были арестованы, а Комитет вскоре был объявлен вне закона.

В 1923 году Михаила Галущинского избирают главой Общества "Просвіта", деятельность которого тогда распространялась на все воеводства межвоенной Польши с украинским населением. Как утверждали впоследствии коллеги-учителя, именно "Просвіта" стала его "любимым дитям". За шесть лет председательства Галущинский создал 86 новых просветительских центров. Он поставил деятельность "Просвіти" на научную основу, распространял деятельность организации в самые отдаленные села, занимался созданием новых филиалов и читален, лично бывал в каждом из них, отстаивал перед властями права просвитян. "Просвіта" стала на то время самой многочисленной и наиболее действенной из общественных организаций. Масштабы ее деятельности впечатляют - и с учетом отсутствия какой-либо государственной финансовой поддержки, и по современным меркам. Членами организации были сотни тысяч людей, количество читален "Просвіти" в селах приближалось к трем тысячам! Из года в год "Просвіта" выдавала целый ряд собственных журналов: "Народна освіта", "Аматорський театр", "Бібліотечний порадник", иллюстрированный месячник "Життя і знання".

Михаил Галущинский с просвитянами Рогатина, 1924 год (в центре)

Он осознавал, что культурный прогресс продолжается десятилетиями, проходит длинным "путем зерна", но верил в то, что рано или поздно просветительский труд многих людей доброй воли даст хороший урожай, что именно он станет главным фактором национальной консолидации украинцев. Предостерегал просвитян от разочарований и стремления вознаграждения за свой труд, подчеркивал: "Не поддавайся унынию! Не ожидай завтра овощей, если только сегодня посеяно!".

Особое значение Галущинский придавал развитию библиотечного и издательского дела в "Просвіті", считая что "Каждый народ, который называет себя культурным и хочет, чтобы его таким считали, должен решительно обращать внимание на все то, что давало ему полное право для такого названия. Одним из доказательств истинной культуры будет книга и отношение гражданства к книге". Он стремился, чтобы нация росла благодаря знаниям и труду, а не мифам и инстинктам. Чтобы люди полагались на собственный ум, а не на волю вождей. Для этого "Книга должна стать одним из лучших и самых верных друзей народа".

А в 1924 г. Михаил Галущинский оказался единственным из украинских гимназических профессоров, кто осмелился выступить с официальным протестом против решения Львовской школьной куратории о введении польского языка в администрирование всех гимназий, в том числе украинских, и преподавание на польском отдельных дисциплин. Этим своим поступком Галущинский сделал немного и немало - спас честь украинской гимназической профессуры перед лицом истории. Он осознавал последствия такого шага для себя, как и неспособности изменить ситуацию, но смириться с попранием достоинства украинцев в тогдашней системе государственного образования не мог. Последствия не замедлили сказаться: профессора Галущинского увольняют с работы в гимназии и с административной должности в куратории без права получать любую пенсию. В это время на его иждивении было трое детей школьного возраста, его председательство в "Просвіті" осуществлялось на общественных началах.

Профессору Галущинскому принадлежит научный приоритет разработки принципов образования взрослых людей - андрагогики. Он на много десятилетий опередил свое время, предвосхитив развитие информационного общества и необходимость обучения в течение всей жизни человека. В собственных учебниках "Народное образование и воспитание народа" (1920), "Внешкольное образование" (1927) он пытался раскрыть читателю свой опыт и видение развития образования взрослых. На первый план его "новая идея образовательной работы ставит образование себя, своего познания и формирование самого себя и своего отношения к окружающему миру, близкому и далекому. Поэтому речь не идет здесь о сумме знаний, а о способности познания". Живым воплощением практики образования взрослых людей стало создание под эгидой "Просвіти" первого в Галичине "Крестьянского университета" в городке Черче - высших общеобразовательных курсов для жителей сел, которые стремились знать больше. Поэтому вполне обоснованно нашего земляка называют сейчас "первым в Украине андрагогом".

В последний период своей жизни Михаил Галущинский проявил себя ярким, мудрым и дальновидным политиком. Наибольшее внимание в политической деятельности он уделял вопросам поддержки украинской науки и образования. Придерживался исключительно правовых методов борьбы за права украинского народа и выступал категорическим противником насильственных действий, отстаивал идею эволюционного продвижения к независимому государству путем развития национальных институтов и подъема сознания украинцев.

Его политические предпочтения были связаны с политическим движением "народников": в Австро-Венгерской империи его представляла Украинская национально-демократическая партия (УНДП), в межвоенной Польше - Украинское национально-демократическое объединение (УНДО). На то время это была ведущая украинская политическая партия парламентского типа, программной целью которой было получение украинской территориальной автономии, а впоследствии государственной независимости правовым и политико-дипломатическим путем. Как кандидат от УНДО, Галущинский избирался по Станиславскому округу послом Польского Сената (1927) и Сейма (1930). В первой каденции был вице-маршалком Сената, главой Сенатской комиссии по образованию и культуре, во второй - вице-президентом Украинского клуба в Сейме. Его политическими соратниками были выдающиеся политические деятели того времени: Дмитрий Левицкий, Кость Левицкий, Иван Кедрин-Рудницкий, Степан Баран, Василий Мудрый, Владимир Загайкевич, наконец, другой наш выдающийся земляк из Подолья - Антон Горбачевский.

В парламенте Галущинский стал одним из главных лидеров политики нормализации польско-украинских отношений. Эту политику в 1929-1930 годах поддерживала и Украинская греко-католическая церковь. В 1930 году по инициативе митрополита Андрея Шептицкого было создано объединение "Украинский католический союз" (УКС), по инициативе епископа Григория Хомишина - Украинская католическая народная партия. Михаил Галущинский выступал одним из основателей УКС, которое изначально заявляло о политической цели соискания украинской территориальной автономии.

Политическую позицию Галущинского, его яркую индивидуальность, высокий идеализм, мастерское владение словом, уникальную способность сближать людей, находить взаимопонимание между ними ценили и руководители Церкви, и ведущие политические лидеры, и простые крестьяне. Недаром же друзья-просветители считали его "одним из лучших ораторов, которых носила наша земля", "Украинским Демосфеном". Но прислушались к мудрому слова профессора и сенатора Галущинского далеко не все украинцы и не все поляки. Ненависть, предвзятость и нездоровые политические амбиции порой брали верх.

Болезненными ударами по политике украинско-польского взаимопонимания стала карательная операция против украинского населения края 1930 года ("пацификация") и очередная радикализация действий украинского подполья в ответ. В ходе сеймовых дискуссий в деле «пацификации» Михаил Галущинский остро критиковал действия Правительства санации, требовал освобождения арестованных украинских политиков, возобновления обучения в закрытых украинских гимназиях, легализации организаций "Луг" и "Пласт", финансовых компенсаций кооперативам, которые подверглись погромам польской полиции и солдатов. Пользуясь мандатом неприкосновенности, как вице-маршалок Сената, в то время когда большинство украинских послов были арестованы, он доносил до иностранной прессы и международных организаций содержание жалобы Украинской Парламентарной Репрезентации на действия Правительства в Лигу Наций, сведения о фактах преступных действий против гражданского населения в ходе "пацификации".

Одновременно он призвал радикальные круги не отвечать террористическими актами на репрессии, не ставить под удар легальные национальные институты и не наносить вред украинскому делу в глазах международного сообщества... К сожалению, эти призывы так и не были услышаны.

Актуальность политики нормализации была продиктована стремлением лидеров УНДО сохранить правовые и политические рычаги влияния на ситуацию в Польше, не допустить эскалации ненависти и террора, а вслед за этим - введения чрезвычайного положения. Ее публичным проявлением стал цикл статей Ивана Кедрина-Рудницкого "Украинская Парляментарна Репрезентация на пороге новых задач" в надежном рупоре УНДО - газете "Дело" за ноябрь - декабрь 1930 года. Предлагая политику нормализации, УНДО исходило из того, что "Украинское население в Польше, которое платит налоги, дает рекрутов, признает важность польских судебных приговоров и подчиняется всем польским законам, дает польскому государству все то, что ему от граждан требуется. Со своей стороны, добивается того, что ему нужно от Польского государства. Украинская Парламентарная Репрезентация преподносит и защищает эти претензии и борется за их реализацию такими способами, которые на данный момент являются целесообразными. Потому задача каждой парламентарной репрезентации каждого народа в мире - облегчить и улучшить положение своих избирателей".

Задача послов от УНДО в Сейме и Сенате виделась ими в контексте реализации своей стратегической цели - создания Соборного Украинского государства: "Условия, в которых сейчас находится Приднепровье, не позволяют никакой независимой организованной тамошней национально-политической жизни и навязывают нам, галичанам, более широкие и важные обязанности... Поэтому Украинская Парламентарная Репрезентация в Польше, избранная украинским населением надднестрянских земель, является вообще единственным украинским народным представительством, а этот факт накладывает на нее ответственные перед историей обязанности: носителей и представителей всеукраинской идеи. Что же касается галицко-волынских земель, то украинское население этих земель должно расти культурно и экономически, чтобы своими интеллектуальными силами, а когда надо будет, то и кадрами идейных борцов, продолжая светлый пример Сечевых Стрельцов, - помогать строительству украинской государственности над Днепром".

В конце августа 1931 года состоялся очередной резонансный террористический акт - убийство посла Сената Тадеуша Голувка, который, собственно, вел с польской стороны переговоры с УНДО в русле политики нормализации. Деле рассмотрения украинского вопроса в Лиге наций, политике диалога и взаимопонимания между украинцами и поляками, лично Михаилу Галущинскому, как лидеру этой политики, этим терактом был нанесен жестокий удар. На него посыпались обвинения в соглашательстве и заигрывании с польской властью. Как свидетельствовал вскоре Глава УНДО Дмитрий Левицкий, "его лучшие, наиболее обдуманные планы разбивались о стену чужого насилия и своего недоразумения".

Перенасыщенная тревогами и заботами сподвижницкая жизнь не могла не сказаться на здоровье - Михаил Галущинский неожиданно и безвременно ушел из жизни в сентябре 1931 года, когда ему даже не исполнилось 53 лет. Весь Львов вышел на улицы, провожая великого Патриота, Педагога и мудрого политического деятеля к месту вечного упокоения на Лычаковском кладбище.

В 1932 году его благодарными учениками в Рогатине была открыта мемориальная таблица с надписью: "Первому директору Рогатинской гимназии Михаилу Галущинскому, Великому Педагогу и Гражданину - благодарная молодежь и гражданство Рогатинщины". В 2002 году бренные останки Михаила Галущинского с почестями перенесли к Мемориалу УСС и УГА на Лычакове. На гранитной стеле пантеона над его могилой бронзовеют слова "Михаил Галущинский (1878 - 1932) Командант сечевых стрельцов".

Как видим, Михаил Галущинский был не только командантом УСС. Его многогранная просветительская, общественная и политическая деятельность до сих пор надлежащим образом не изучена и не оценена. Понятно, что о ней сознательно замалчивали в Польском государстве и в СССР. Отрицательно относились к деятелям легальных украинских парламентских партий, в частности и к деятельности Галущинского, главы ОУН.

И к сожалению, еще и до сих пор, в независимой Украине, не сформировалось осознание значимости опыта, приобретенного украинскими политическими деятелями в условиях парламентской демократии. Красноречивым является тот факт, что при принятии в 2015 году закона "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке" народные депутаты Украины НЕ упомянули в длинном перечне "лиц, которые принимали участие во всех формах политической, вооруженной и другой коллективной или индивидуальной борьбы за независимость Украины" тех, кто боролся за независимость и права украинского народа в форме легальной политической деятельности - в составе украинских партий, представленных в законодательных органах Австро-Венгерской империи и межвоенной Польши. А среди них были радикалы, народники, социал-демократы. Значительная часть этих людей с приходом на наши земли большевицкой тирании была репрессирована только за бывшее членство в украинских партиях, многие из них погибли в тюрьмах и лагерях. Разве не на алтарь будущей Украины: европейской, свободной, правовой и демократической они положили свой ум, силы, а часто и жизни?

Дело утверждения правового независимого государства обязательно требует признания приоритета СИЛЫ ПРАВА над ПРАВОМ СИЛЫ. Сегодня, утверждая Украину как независимое и правовое государство, которое жаждет дружеских отношений со своими европейскими соседями, должны возвращать из забвения - пусть и с большим опозданием - светлую память о Михаила Галущинском. Ведь его мировоззренческими приоритетами протяжении всей жизни были: патриотизм, знания, культура, человеческое достоинство и свобода, и конечно же - право.

28 сентября в родовом селе Галущинских, Звиняче Чертковского района, состоялись торжества по его чествованию. На доме Звиняцкой общеобразовательной школы установлена мемориальная таблица, которая будет напоминать о нашем великом земляке. Вокруг было много осенних цветов от родного ему Подолья.

Отныне Звиняцкая школа первой в Украине будет носить почетное имя Михаила Галущинского. Убежден - за это имя его ученикам никогда не будет стыдно.

Автор - Александр Степаненко, Хельсинкская инициатива-XXI.