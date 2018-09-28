Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился

28 сентября, 2018, 12:55

Портников Виталий

Путин продолжает врать, как сто лет назад, но это болше не работает

Когда 20 августа 1940 года советский агент Рамон Меркадер совершил убийство Льва Троцкого, он чуть не провалил всю операцию. Меркадер хотел оглушить жертву, но Троцкий начал кричать, позвал охрану и приказал задержать, но не убивать преступника. Возможно, он надеялся, что Меркадер приведет следствие к Сталину.

Но этого не произошло. Меркадер не рассказал, кто он такой, хранил свою тайну все 20 лет заключения в мексиканской тюрьме. Его настоящее имя, подробности специальной операции с участием высокопоставленных офицеров НКВД – все это осталось в секрете. Даже когда Меркадера освободили, его тайно – через Кубу - вывезли в Советский Союз, присвоили секретным указом звание героя Советского Союза, изменили имя. Подробности убийства Троцкого мы узнали только тогда, когда этого захотели советские спецслужбы.

С героем России Анатолием Чепигой – он же Руслан Боширов – так не получилось. Настоящее имя неудавшегося убийцы Сергея Скрипаля стало известно буквально через несколько недель после преступления. Когда Меркадер убивал Троцкого, не было ни камер наблюдения, ни социальных сетей, ни новейших достижений криминалистики. И еще очень важное обстоятельство – даже если бы правда об убийце Троцкого раскрылась бы, Сталин ничем не рисковал.

Глобальной экономики – по крайней мере, по отношению к Советскому Союзу – просто не было. Соратники Сталина не владели компаниями и финансовыми накоплениями, не хранили их в западных банках. Большевики отказались выплачивать долги правительства России – и ничего, никто на них не мог повлиять. Советское правительство не боялось ни голода, ни холода. Более того – оно само организовывало Голодомор, когда это нужно было для достижения политических целей. Какие санкции?

Современная Россия не просто зависит от Запада. Деньги путинского окружения хранятся в том же Лондоне, там же живут семьи российских мафиози-"олигархов", учатся их отпрыски.

Для российских граждан социальная стабильность – самая главное. Если их плохо кормить, режим сразу же теряет устойчивость.

Просто Путин – не Сталин, чтобы там о себе не воображал российский правитель. Сталин никогда не комментировал убийство Троцкого. Он вообще почти никогда ничего не комментировал, интервью давал раз в 10 лет, выступал только на партийных съездах, а не на экономических форумах. А Путин лично рассказывал о покушении на Скрипаля, утверждал, что подозреваемые – "гражданские люди".

Российские спецслужбы продолжают работать, как сто лет назад. И Путин продолжает врать, как сто лет назад – чтобы уже через несколько дней быть разоблаченным. Он так и не понял, что мир изменился.