Виталий Портников: нас готовят к "борьбе за мир"

27 сентября, 2018, 14:51

Портников Виталий

Не замечать, что войну развязала Россия, обвинять во всем собственную власть и призывать к диалогу – путь к "моральному разоружению", привычно спонсируемый из Москвы

Подписание в Луганске представителями политической партии "Розумна сила" с "украинцами на неподконтрольных территориях" "народной декларацией о мире" не стало важным событием для украинских медиа. И в самом деле – какой смысл придавать дополнительную значимость фейковому событию, которое к тому же усердно освещают коллаборационистские телеканалы.

Между тем, просто так отмахиваться от очередного пропагандистского сценария Москвы я бы не стал. Российские идеологи, как правило, не придумывают ничего нового. И сейчас они пытаются навязать нам схему "борьбы за мир", которая успешно была опробована в Советском Союзе.

СССР, как известно, был милитаристской агрессивной державой, которая активно готовилась к войне и не скрывала своей враждебности к цивилизованному миру. Только в десятилетия после Второй Мировой войны советские полчища вторгались в Венгрию, Чехословакию, Афганистан, участвовали в десятках локальных конфликтов. СССР устанавливал ядерные ракеты на Кубе, воевал на границе с Китаем, активно готовил террористов и диверсантов и финансировал их.

Это была самая настоящая страна-война. Но именно она активно боролась за мир в точном соответствии с популярным и лживым стихотворением Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны?".

Русские – по крайней мере, облеченные властью – очень хотели. Но одновременно тратили миллионы долларов на всемирное движение сторонников мира, главной задачей которого было доказать, что войны как раз хочет агрессивный Запад, а в Кремле сидят белые овечки. К участию в движении привлекали видных общественных деятелей, писателей, деятелей культуры, политиков. Участники движения устраивали многочисленные демонстрации протеста – против действий Запада разумеется. Против оборонительного оружия, против попыток помешать установлению просоветских диктатур, против всего, что могло помочь цивилизованному миру в противостоянии со злом.

И не нужно думать, что участниками этого отвратительного процесса были только откровенные маргиналы. СССР практически ежегодно присуждал международную сталинскую, а потом ленинскую премию "За укрепление мира между народами". Среди ее лауреатов – Пабло Неруда, Пабло Пикассо, президент Финляндии Урхо Кекконен, другие люди с мировыми именами.

Нас готовят к такой же масштабной фальсификации. Не замечать, что войну развязала Россия, что она оккупирует нашу землю, убивает наших людей. Обвинять во всем собственную власть и призывать к диалогу – пока "народному", а там, если повезет – и на уровне новой украинской власти, которую в Москве очень хотели бы сформировать из сторонников такого вот позорного "мира".