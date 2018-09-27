Воздвижение - земля сдвигается к зиме. Традиции праздника, что нужно делать и чего нельзя

27 сентября, 2018, 10:18

Татьяна Зинченко

Воздвижение Креста Господня - один из величайших христианских праздников. Как встречали его наши предки, во что верили, на что надеялись и что делали в этот день

"Величаем Тебя, жизнедающий Христе,

и почитаем крест Твой Честный,

что им Ты спас нас от вражьей неволи", -

так сегодня начинаются утренние богослужения. Освящается колосья, зелья, травы, благословляя их на новый засел.

Сегодня – один из 12 самых больших христианских праздников – Воздвижение Христа Господня.





А библейские времена еще больше овеяны загадками и легендами. Как на самом деле был найден Крест Господень, есть много свидетельств и еще больше загадок. Рассказывают, что по приказу римского императора Адриана была уничтожена гора Голгофа с Гробом Господним, современным языком говоря, - стерта с лица земли.

И уже через три века, уже другой римский император Константин, который решил прекратить гонения христиан, увидел на небе знамение – крест с надписью "Этим победишь!".

Он отправил в Иерусалим царицу Елену, свою мать, чтобы она попыталась найти крест и Гроб Господень. Ее долгие поиски увенчались успехом: под другим храмом нашли Гроб Господень и крест, на котором был распят Спаситель.

Приметы Воздвижения

Православные считают, что между Рождеством Пресвятой Богородицы и Воздвижением, в пору осеннего равноденствия, все живое на земле проходит очистку и приобретает спасение. А еще говорят:

"Земля на Воздвижение ближе к зиме движется".

Еще о юге (вырие) - из народных представлений, по которым сегодня отправляются птицы. Вырий за легендами - это теплая страна, где никогда не бывает зимы и где живут только птицы и звери, насекомые, змеи: птицы в долинах, а змеи - на холмах. Это рай для животных. Птиц когда-то почитали как Божьих вестников, а змей - как их противоположность, которую Бог хранит для того, чтобы показать борьбу добра и зла.

Что лучше не делать на Воздвижение:

Ходить в лес, потому что там – целая предзимняя кутерьма: прячутся в норы змеи и все, кто зимует в земле (змеи, ужи, ящерицы, пауки). Чтобы не затянули.

Поэтому нельзя трогать земли в этот день, чтобы на них не наткнуться.

Не стоит ссориться и выяснять отношения с близкими.

Не желательно в этот день начинать новые дела.

А еще в этот день - строгий пост.

Что благословляется в это день:

Как и на все большие праздники: молитвы, пожертвования, добрые дела.

В этот день раньше занимались заготовками капусты на зиму: она была хрустящая и всегда свежая.

Веря, что на Воздвижение осень лето отодвигает, прятали к празднику все овощи с корнеплодами, чтобы заморозки не испортили урожай.

А еще в этот день хорошо окропить свои жилища святой водой.

Воздвижение - "сдвиг" всего живого к зиме. Пусть оно будет благословенным!