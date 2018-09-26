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Виталий Портников: решать будут Украина и НАТО


фото: REUTERS
Альттернатива НАТО - вступление в Россию областями

"Это Украине определять свой путь - хочет она вступать в НАТО или нет" - подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - одним из наиболее одиозных оппонентов евроатлантической интеграции нашей страны.

Столтенберг напомнил, что 29 стран-союзников и Украина будут решать, готова ли Украина, отвечает ли она стандартам НАТО. Казалось бы - идеальная формула, никакой России в ней не просматривается, как не просматривалось никакой России в принятии в НАТО Польши или Латвии. Однако и без учёта мнения Кремля препятствий - хоть отбавляй.

Самые серьезные проблемы - в настроениях в самом украинском обществе. До нападения России на Украину на приверженность большинства украинцев идее евроатлантической интеграции можно было не рассчитывать. Если в вопросе европейской интеграции побеждал даже не телевизор, а холодильник - многие понимали, что в Евросоюзе жить лучше, чем в союзе с Москвой, то в своём отношении к евроатлантической интеграции среднестатистический украинец мало отличался от среднестатистического россиянина, оставался все тем же дремучим "совком",поклонником "талантов" Путина.

Война изменила настроения большого количества людей - но даже сейчас их все еще недостаточно, чтобы рассчитывать на успех референдума о вступлении в НАТО. Более того, как только ситуация на фронте успокаивается, уходит из приоритетных новостей, количество сторонников НАТО в нашей стране начинает уменьшаться.

Парадокс в том, что пока Россия оккупирует нашу территорию, мы можем рассчитывать на поддержку идеи евроатлантической интеграции хотя бы половиной населения, но не можем рассчитывать на вступление в НАТО. Если Россия уйдёт, наши шансы на вступление сразу же увеличатся - но количество сторонников вступления уменьшится. Думать на перспективу украинское общество так и не научилось.

Непросто будет рассчитывать и на понимание всех стран-союзников. Все же при предыдущих волнах расширения Россия ещё не имела такого влияния в Европе и она будет делать все возможное, чтобы затормозить украинскую евроатлантическую интеграцию с помощью своих "симпатизантов".

Но еще большее значение имеет влияние двусторонних конфликтов Украины со странами-членами НАТО, их последствия мы зачастую просто недооцениваем. Самая яркая иллюстрация такой недооценки - ситуация с принятием в НАТО Македонии, которая была готова к этому много лет назад. Греция, которая возражала против конституционного имени Македонии, заблокировала ее принятие в НАТО прямо на саммите альянса. И только сейчас, когда Скопье и Афины близки к компромиссу, появилась возможность вернуться к принятию Македонии в НАТО - при этом небольшая балканская страна столкнулась еще и с противодействием из Москвы.

Этот опыт нужно учесть, тем более, что от вступления в НАТО зависит сохранение украинской государственности как таковой. Если мы хотим этого сохранения, нам нужно соответствовать стандартам НАТО, переубедить украинское общество и добиться компромисса с соседями-членами НАТО. Альтернатива проста - вступление в Россию областями.

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