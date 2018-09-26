Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика

26 сентября, 2018, 15:38

Ульяна Букатюк

Специальные парковочные инспекторы, фото- и видеофиксация, высокие штрафы без обязательного присутствия водителя и 17 поводов для эвакуации. Что стоит знать о парковочной реформе, которая стартует уже на этой неделе

27 сентября вступает в силу закон закон №5364 о реформировании сферы парковки транспортных средств, который Рада приняла в декабре прошлого года. Еспресо напоминает, к чему следует быть готовыми

Фот- и видеофиксация нарушений

Закон предусматривает, что нарушение правил ПДД будет фиксировать автоматическая система, работающая на базе стационарных камер на дорогах. Решение о назначении штрафа принимается, исходя из фото и видео, а факт нарушения определяется электронным устройством. Это должно исключать возможную коррупционную составляющую.

В МВД обещают запустить систему автоматической фиксации уже до конца этого года.

Штрафы заочно и парковочные инспекторы

До сих пор, чтобы выписать штраф за неправильную парковку полицейский мог ждать водителя-нарушителя часами. Теперь никто никого не будет ждать.

Чтобы "заработать" штраф, украинским водителям с 27 сентября даже не нужно контактировать с патрульным.

Кроме того, закон предусматривает введение новой должности - парковочного инспектора, которого будут нанимать местные власти. Запрещается, чтобы функцию инспектора выполнял привычный парковщик, поскольку это может нести коррупционные опасности.

Инспектор должен иметь при себе специализированное оборудование для фиксации нарушений в так называемом ручном фото- и видеорежиме. Для наложения штрафа за неправильную парковку инспектору достаточно будет сфотографировать машину и оставить сообщение на лобовом стекле.

Как будут поступать "письма счастья"

В сообщении на стекле будет номер машины, условия нарушения и линк на специальный сайт, где водитель может увидеть фото его авто в момент нарушения и копию постановления о наложении штрафа.

Затем инспектор должен сделать запрос в Единый государственный реестр о владельце транспорта и внести соответствующие данные о правонарушениях.

Оригинал вынесенного постановления о наложении штрафа за нарушение правил парковки будут отправлять в течение трех дней по почте по месту регистрации владельца авто.

Согласно закону, днем получения письма считается дата, указанная в почтовом уведомлении о вручении хозяину транспортного средства или совершеннолетнему члену его семьи.

Если же сообщение брать отказываются, днем его получения считается день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе.

Но даже если никого по адресу не окажется, днем получения решения будет считаться день возвращения почтового отправления с отметкой о невручении.

Чтобы избежать возможных проблем с почтой, в МВД советуют владельцам авто параллельно получать информацию о нарушениях с помощью sms-сообщений или писем на электронную почту.

Для этого необходимо будет обратиться в сервисные центры МВД с соответствующим заявлением, в котором следует указать, через какие каналы связи вы хотите бесплатно получать эту информацию.

Какие теперь штрафы

За зафиксированное в “ручном режиме” (то есть инспектором) нарушение правил парковки рассчитаться штрафными баллами не получится. Водителям-нарушителям надо быть готовыми к финансовым тратам, к тому же немалым.

Закон предусматривает, что первые десять минут на парковке без автоматического платного въезда будут бесплатными.

А вот если захотите постоять бесплатно дольше и это зафиксируют, придется платить в десятки раз больше, чем должны были бы.

Согласно новому закону, штрафы за неуплату стоимости услуг за парковку будут в 20 раз выше стандартной оплаты одного часа услуги.

Размер штрафа будет зависеть от тарифа на площадке. Например, если оставить автомобиль на платной парковке в Киеве на час стоит в среднем 10 грн., то в случае неуплаты придется платить штраф в размере 200 грн.

А если оставить машину на весь рабочий день, придется попрощаться с 1600 грн.

Еще хуже, если запарковать машину на местах для людей с инвалидностью. Будьте готовы заплатить в 30 раз больше, чем должны были бы.

Основания для эвакуации

Но просто штрафом удастся “отделаться”, если ваш запаркованный автомобиль не создает существенных препятствий для других. Если же препятствия “существенные”, то придется еще и искать авто на штрафплощадке.

Закон определяет 17 оснований для эвакуации авто, особенно если автомобиль:

1) поставлен на проезжей части в два и более рядов;

2) расположен в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки, а именно:

а) на железнодорожных переездах;

б) на трамвайных путях;

в) на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в тоннелях;

г) на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;

д) на перекрестках и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

е) на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 метров;

ё) ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии - ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

ж) ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

з) в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;

и) ближе 10 метров от выездов с примыкающих территорий и непосредственно в месте выезда;

3) своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками;

4) расположено на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;

5) расположено на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке;

6) препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;

7) нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что блокирует проезд по двум или более полосам движения.

Забрать задержанный автомобиль со штрафплощадки можно будет только после уплаты штрафа, а также стоимости транспортировки и хранения.

Приблизительные тарифы за эвакуацию: за авто до двух тонн - 720 грн. Хранение - 144 грн за сутки.

Ответственность за авто на владельце

Новые штрафы за парковку не коснутся владельцев машин, с которых украдены номера или угнаны автомобили. Если за рулем авто незаконно находился другой человек, владелец транспорта должен доказать этот факт.

Если вашу машину неправильно припарковал кто-то из родственников, друзей или других людей “по доверенности”, платить придется все же вам.

Поэтому в МВД советуют внести дополнительные сведения в систему о людях, которые ездят на авто, владельцем которого вы являетесь.

Представляется, что такая норма закона на руку так называемым евробляхерам, ведь конечные владельцы таких машин - за рубежом.

Впрочем, законодатели уверяют, что в случае нарушения правил парковки, будут штрафовать лицо, которое ввезло транспортное средство на территорию Украины. Постановление о штрафе водителям таких автомобилей с иностранным гражданством будет вручать Госпогранслужба.

А вот если такое авто эвакуируют на штрафплощадку, их водителям вообще не позавидуешь. Ведь забирать авто может только конечный владелец. И расходы на то, чтобы привезти в Украину владельца авто и заплатить штраф, могут быть выше стоимости машины.

Без денег, но со скидками

Заплатить штраф сразу на месте не получится. Муниципальные инспекторы не имеют права брать наличные средства. Зато закон предусматривает систему оплаты через финансовые учреждения, терминалы и интернет-платежи.

За нарушение правил расчета закон наказывает и инспектора. Штраф за получение оплаты “на руки” стартует от 850 грн.

Для нарушителей, которые оплачивают штраф в течение 10 банковских дней, закон предусматривает 50% бонус. То есть, заплатить нужно будет только половину.

А вот для злостных неплательщиков, которые не платят штраф в течение 30 дней, наоборот ждет кнут - инспектор налагает на него пеню в размере 100%. Поэтому 200 грн превратятся в 400, а 1600 грн - 3200 грн.

Еще через 30 дней дело передается в Исполнительную службу для принудительного взыскания оплаты.