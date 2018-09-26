Андрей Пионтковский: Путин будет добиваться разрушения Украины через выборы

27 сентября, 2018, 13:57

Антин Борковский

Российский политолог в эфире "Студия Запад с Антоном Борковским" телеканала "Еспресо" про солсберийских клоунов и окно возможностей для Кремля

В ответ на сбитый ИЛ-20, замечу, российскими ракетами, которые принадлежат путинскому союзнику Асаду, Кремль пообещал какие-то страшные действия, которые все заметят. Но в ответ, казалось бы, ничего и не произошло, - Кремль облизал брови и, в принципе, не стал ссориться с Израилем. Но мы понимаем, что сирийскую карту Кремль будет разыгрывать и дальше. Насколько высоки ставки и к чему это может привести?

Кстати, я добавлю к вашей характеристике случившегося инцидента: не исключено, что на этом С-200 работали российские расчеты. Ведь что бросается в глаза: израильский премьер-министр извинялся совершенно непонятно за что, однако никакого официального соболезнования со стороны нашего "героического" сирийского союзника не было. И вот вопрос - ещё там кто-то был в экипаже? Он как-то совершенно избегается в комментариях. Но зато уже антисемиты в российском руководстве и Министерстве обороны, и пропаганде отработали по полной программе. Про израильскую военщину было сказано все, что говорилось 50 лет Советским Союзом. Кремль также вынужден считаться с другим игроком на Ближнем Востоке – с Турцией. Ведь так называемое соглашение Турции и России – это отступление перед Эрдоганом, который практически ввёл в Сирию свои войска.

Насколько я правильно Вас понимаю, Эрдоган потеснил геополитические аппетиты Кремля в Сирии, и ультиматум, который выдвинул Государственный департамент и Пентагон в отношении бомбардировок мирного Идлиба, также это подтверждает.

Да, собственно, Эрдоган его и создал. Ультиматум был на словах, а силовыми методами его реализовал Эрдоган, и Россия просто не стала - Путин не стал - с ним связываться. Причём, что происходило за два дня до встречи в Сочи, на встрече в Иране? Тогда Эрдоган, совершенно справедливо, - нет у меня никаких симпатий к этому деятелю, но в данном случае он был совершенно прав, - говорил, что военная операция, которую готовит Сирия, Иран, и Россия, превратит громадную по масштабам территорию (жителей там 3 миллиона) в океан крови. На что Путин ему возразил, достаточно раздраженно, что нельзя заботой о мирных жителях прикрывать и защищать террористов. Но вот в течение двух дней его позиция кардинальным образом изменилась, ему указали его место. Его место - это провинция Латакия, где он защищает алавитский режим.

У меня складывается впечатление, что Кремль начинает метаться. Например, дело о солсберийской химатаке – появление комической парочки Петрова и Боширова, их откровения госпоже Симоньян, - тоже это подтверждает. Возможно, это не так, возможно, это была какая-то хитрая операция отвлечения, но нам в Украине это выглядело примитивно, глупо и неубедительно. Зачем Кремлю подобное позорное шоу?

Да нет там никакой хитрой операции. Это такие истерические шаги в очень тяжёлой позиции. На что я обратил внимание во всём этом шоу, это позиция госпожи Симоньян. Она же очевидным образом дистанцировалась: мол, я не адвокат этих людей, я - не обвинитель, я просто считаю, что все должны высказать своё мнение, вот я дала возможность им высказаться. То есть "невиноватая я, невиноватая" - она уже кричит западному миру, думая, видимо, о своей карьере в постпутинской эпохе. Любителям английской готики ещё идиот Золотов предшествовал. А это ведь вообще второй человек в государстве, руководитель созданной путинской опричнины. Одно за другим: а увенчало - расстрел собственного самолёта.

Они не понимают, что выглядят смешными?

В общем, стилистика всей пропаганды – это опошление сюжета, перевод его из трагедии, - мол, это не сюжет о военных преступниках, а сюжет о каких-то фриках, начиная с самого главного и вот до этих исполнителей. У уголовников есть такой приём - "прикинуться сумасшедшим".

Дурака включать, это хорошо для какой-то пенсионерки, бывшего деятеля ЦК КПСС из Наро-Фоминска, но в Лондоне и Вашингтоне сидят далеко не дураки. Они знают, что за подобные вещи нужно очень сильно бить рублём.

Тут второй этап так называемых химических санкций, тут не только рублём, тут почище. Это самое серьёзное. И теперь основной результат всей этой солсберийской эпопеи с двумя фриками, что теперь Трампушка не сможет им помочь, ведь никакие решения Конгрессу не нужны для второго этапа санкций. Пойдет исполнение закона от 1991-ого года. Тут администрация ввела первую стадию, 27 ноября должна ввести вторую. А там вплоть до разрыва дипломатических отношений, вплоть до прекращений любого импорта и банковских операций, то есть отключение от SWIFT-а, прекращение полётов. А кроме того, Госдеп уже дал своё заключение, которое запросил Конгресс, и на основе его в Конгресс внесён законопроект об объявлении России государством–спонсором терроризма. Это убийственные вещи.

Возможно, это перманентное шоу, начиная от Золотова и заканчивая комедией у Симоньян, на самом деле имело целью запугать возможных свидетелей по делу "Боинга"? Если Кремль использует "Новичок" за границами, то, в принципе, есть те или иные группы людей, которые искренне переживают за свою жизнь. Возможно это была психологическая атака на кого-то и, возможно, это связано именно с делом "Боинга", потому что очень сильно засуетился российский Генштаб, снова выдвигая какие-то малоубедительные для цивилизованного мира аргументы, но которые хаваются в России?

Да не хаваются они уже и в России… Генштаб-то вообще себя опозорил. Ведь мы прекрасно помним, как это выглядело даже на более высоком уровне трёхзвёздных генералов. Руководил этим его превосходительство господин Антонов, который сейчас чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США, - он был тогда замминистра обороны. Помните, они доказывали, что украинский истребитель сбил тогда "Боинг". Вот с такой же убедительностью их эскперты и сейчас дают такие же научные оценки. А что касается запугать свидетелей... Свидетели - это, прежде всего, 12 человек расчёта этого "Бука". Они ведь тоже искусствоведы в штатском. Одни – любители готики, другие – теоретики живописи, о линейной перспективе рассуждают. Но известны имена всех участников. Я не уверен, что эти люди живы. Это самые опасные свидетели - эти 12 человек, расчёт "Бука". Голландская следственная группа даже публично обратилась, - и недавно она подтвердила обращение, - ко всем возможным свидетелям с целью дать показания. И я думаю, что вот эти люди никогда ни у какой Симоньян уже не появятся.

К чему может привести финансирование пророссийских групп в Украине? Как грибы после дождя, растут медиа и политические проекты, и эти ребята связаны с Кремлём. Они трубят в любимую дудку Путина, что Украина должна в той или иной форме капитулировать. С другой стороны, осенью в США ожидаются выборы, которые могут обозначать определённый паралич властей в США. Речь не идёт о боеготовности Пентагона, а о том или ином человеке, который будет ставить подпись и подтверждать готовность Америки решительно бороться с агрессией, например, против Украины.

Действительно, возникает некое окно возможности для провокаций российской власти около 9 ноября 2018, когда Трамп потерпит сокрушительное поражение и ясно будет, что его дни сочтены. А пока ещё они сохраняют какую-то надежду на своего Трампушку. Перед его техническим отстранением от власти новый состав Конгресса должен ещё собраться, а это будет только в январе 2019. Да и сама процедура импичмента - 2-3 месяца. То есть от сегодняшнего дня – это 5-6 месяцев. Это окно возможностей для Кремля, поскольку после отстранения Трампа они столкнутся не только с решительной волей всего американского политического класса, но и с решимостью европейцев.

Европейцы никогда не простят ни Трампу, ни Путину тех двух лет, которые они прожили, скажем прямо, без уверенности в 5-й статье Устава НАТО, потому что при сегодняшнем президенте Соединённых Штатов гарантий европейской безопасности ни странам Балтии, ни самой Германии не было. Он всё время, каждым своим заявлением подрывал эту статью. Он открыто говорил "НАТО – это устаревшая организация. Я не намерен выполнять обязанности США". Дошло до того, что в Германии, вдумайтесь(!), открыто обсуждается серьёзный вопрос о ядерном выборе: об обладании ядерным оружием, или – в качестве запасного варианта – такой сценарий, что французский и английский ядерный потенциал становятся общеевропейским, и немцы даже готовы участвовать в его финансировании. То есть гарантиям Трампа, как "лидера свободного мира", уже не верит никто. Поэтому это очень опасный период.

Что касается Украины, от чисто военной авантюры Путина удерживает вот та политическая авантюра, с которой вы начали свой вопрос. Ему не куски украинской территории нужны, ему нужен контроль над Украиной в целом. Капитуляция Украинского государства, его разрушение. Этого он намерен добиваться через выборы.

Вот вы так деликатно сказали, что растут, значит, медийные возможности, политические определённых лиц. Каких определённых лиц? Давайте назовём. Это господин Медведчук, он активнейшую роль играет сейчас в выборах - и финансовую, и политическую, и какую угодно – у него есть какие-то властные полномочия, он где-то там переговорщик со стороны Украины. Да, он, кстати, назвал, по-моему, кандидатуру, которую он считает наиболее соответствующей его пожеланиям, а, следовательно, пожеланиям Путина. Поэтому судьба Украины сейчас не в Москве, не в Вашингтоне решается, а именно в самой Украине.