Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов

25 сентября, 2018, 18:49

Трендовые кейпы от одноименного бренда Cape, джинсовые куртки с мехом от Dasti и уютные пальто от семейной фирмы Vivalon. Какой верхней одеждой будут греть украинские бренды в 2018-м

Krisstel

История бренда KRISSTEL началась в 2007 году. Дизайнер Светлана Шелефист решила основать украинский бренд, который будет производить качественную украинскую женскую одежду. Ее здесь шьют на любой тип фигуры.

Светлана лично отбирает ткани в Италии для каждой коллекции. В большинстве моделей используют натуральные шелк, шерсть, лен и хлопок, и дополняют фурнитурой европейских производителей.

Верхнюю одежду зимней коллекции также дополняют аксессуарами ручной вязки: теплыми шапками, снудами и шарфами из 100%-ной шерсти.

В коллекции Осень/Зима этого сезона цена пальто стартует от 4500 грн, а курток - от 2500 грн.

Vivalon

Vivalon - семейный бренд, который 17 лет назад основали супруги Валерий и Лариса. Впоследствии к команде Vivalon присоединилась дочь Екатерина. В Vivalon нет руководителей и менеджеров, всю работу выполняет семья собственноручно.

Пальто Vivalon шьют из натуральной шерсти. Ткани берут в итальянских стоках. Все вещи шьют вручную наши девушки-швеи. Пальто для мужчин стоят около 3200 грн,а женские 3300 - 4400 грн.

Trempel

Ирина и Настя работали в крупной компании, но спустя время поняли, что хотят создать собственный бизнес. Девушки любили моду, поэтому идея придумалась быстро. К тому же они никак не могли найти идеальную верхнюю одежду. Это вдохновило девушек в итоге на красивое пальто.

Модели пальто в Trempel универсальны и подходят как к вечернему, так и к ежедневному образу.

Чтобы пошить свое идеальное пальто, девушки покупают ткани в Одессе. Материалы состоят из шерсти, кашемира, вискозы и небольшой примеси полиэстера. Так вещи будут практичными и сохранят красивый вид.

Цены бренд старается не менять, даже если ткани дорожают. Поэтому осенние пальто стоят около 3550 грн, зимние пальто и куртки будут немного дороже. Из прошлогодней коллекции можно найти пальто за 2500 грн.

MANJULTEAM

История бренда MANJULTEAM началась зимой 2016 года в Одессе. Отличительные черты их одежды - это четкость линий, графичность и минимализм. Стиль бренда - это смешение футуризма и классической эстетики.

Материалы для верхней одежды обычно бренд заказывает у итальянских производителей или же в стоках от мировых брендов. Например, в коллекции AW-18 пальто классического кроя выполнено из ткани бренда Proenza Schouler.

Раскрой осуществляется вручную, а сам пошив осуществляется на высококлассном оборудовании.

Стоимость пальто и курток колеблется между 1800 - 5500 грн.

Must Have

Бренду MustHave - 8 лет. Две 23-летние подруги Анна и Анастасия решили основать собственный бренд. Девушки поставили себе вызов – выпустить коллекцию и открыть магазин уже через месяц. Со временем маленькое ателье MustHave превратилось в производственный цех.

Одежда украинского производства MustHave – это женственность и лаконичность. Здесь много внимания уделяют разработке авторских принтов. Для пошива верхней одежды MustHave обычно выбирает пальтовые ткани, которые заказывает в Турции и Италии.

В линии верхней одежды в MustHave представлены пальто, плащи и куртки разных моделей. В среднем, цены на верхнюю одежду варьируются от 2600 до 4000 грн.

Dolcedonna

Dolcedonna - вторая линия дизайнера Елены Голец, которая существует на украинском рынке более 20 лет. Это свежая и демократичная линия одежды для женщин, которые любят моду и хотят выглядеть элегантно.

Ежегодно бренд представляет 4 сезонных коллекции в различных стилистических направлениях - британский, сафари, рустик и спорт. Все объединены в одну концепцию и связаны стилистикой тканей, модными "узлами" и оригинальной фурнитурой.

Бренд отбирает материалы в Париже на выставке Premiere Vision и CPD fabrics в Дюссельдорфе. В Dolcedonna используют ткани и фурнитуру от фабрик-поставщиков, услугами которых пользуются Miu Miu, Prada и Louis Vuitton.

Что касается цен, то куртки и пальто будут стоить от 1700 грн до 6000 грн.

Booriva

Бренд Booriva появился три года назад. Его создала дизайнер Иванка Бурченя. Она знала, что уже есть много украинских брендов, однако верила, что и ее будет не хуже других.

Для верхней одежды Booriva использует пальтовые ткани, чтобы в холодную погоду в ней было тепло. Если это куртки или плащи, то используют плащевку с пропиткой, чтобы не промокали и не продувались. Также к ним добавляют различные виды утеплителей: слимтекс или шерстипон. Все ткани бренд закупает в Турции.

Пальто можно найти за 2000-3000 грн, а куртки - от 1500 до 2300 грн.

Urban Streets

Бренд Urban Streets - производитель женской одежды. Здесь акцент делают на деталях, силуэтах и цветах. Для производства Urban Streets отдают предпочтение естественным материалам: в осенне-зимних коллекциях много моделей из шерсти и кашемира.

У бренда есть не только одежда, но и пальто. На демисезонную верхнюю одежду цена стартует с 1500 грн., а укороченный тренч обойдется в 2500 грн.

Cape

Бренд Cape основали 4 года назад в Киеве. Марка была одной из первых, кто сконцентрировал максимальное внимание на кейпах.

Кейп - это свободное пальто. Оно обычно имеет форму трапеции и кроится с учетом изгибов фигуры. В нем есть прорези для рук, а застегается на шее. Свой первый кейп бренд создал в октябре 2014 года.

Позднее стали шить и другие виды верхней одежды - куртки и пальто. Ценовой диапазон на все - от 1500 до 4000 грн.

Dasti

Бренд Dasti создает одежду по индивидуальным эскизам молодого украинского дизайнера и модельера Ксении Атановой.

Бренд создает одежду, но основное направление - это куртки, пальто и парки. На осень здесь пошили джинсовые куртки с искусственным мехом и шерстяные пальто, а также теплые парки.

Цены на верхнюю одежду колеблются от 2000 грн до 4000 грн.