Виталий Портников: Помпео признал неудачу с Россией

24 сентября, 2018, 13:40

Портников Виталий

Трампу придётся признать, что он ошибся в стремлении наладить "диалог" с Путиным

"Они не оказывают содействия в Украине, в Сирии... Теперь что касается попыток противодействия злонамеренным действиям России во всем мире. Президент пытался наладить отношения и изменить ситуацию, но нам это не удалось, по крайней мере – пока" - такими словами государственный секретарь США Майк Помпео охарактеризовал российско-американские отношения в телевизионном интервью накануне открытия сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Следует обратить особое внимание на фон этого интервью. На донецком направлении Москва пошла не только на фактическое блокирование дипломатических усилий американского посредника Курта Волкера, но и на подрыв Минских соглашений. Решение провести "выборы" руководителей марионеточных администраций в оккупированных районах - отличное тому доказательство.

Даже оккупированный Крым становится территорией нестабильности и поводом для новых агрессивных действий - вспомним о провокационном поведении России в акватории Азовского моря.

Но самая сложная ситуация складывается на Ближнем Востоке - в регионе, который приоритетен не просто для администрации Трампа, но и лично для самого президента, который не раз говорил о своём стремлении обеспечить безопасность Израиля. После гибели российского самолета в Сирии российское Министерство обороны обвинило в катастрофе израильские ВВС.

Визит в Москву израильской делегации во главе с командующим ВВС генералом Амикамом Норкиным ничего в этих оценках не изменил. Израильтяне представили исчерпывающие результаты расследования, которое доказало, что их авиация не имеет никакого отношения к уничтожению российского самолета сирийской ПВО. В ответ Министерство обороны России повторило свои обвинения в адрес Израиля и предупредило о возможных последствиях. И это нежелание Москвы признавать очевидное выглядит всего лишь поводом для ограничения действий израильских ВВС в небе над Сирией.

Путин заманил израильского премьера Беньямина Нетаньяху в ловушку. Вся совместная координация действий в Сирии была нужна Москве для контроля над израильскими попытками ограничить рост влияния союзников Кремля - Ирана и "Хизболлы". Теперь, после гибели российского самолета, ловушка захлопнулась - и Москва может просто не давать израильтянам мешать созданию инфраструктуры, которая способна в будущем использоваться для уничтожения еврейского государства.

Собственно, это уничтожение было вечной целью Советского Союза. И считать, что цели путинской России, этого союзника Тегерана и радикальных террористических группировок, сильно отличаются - большая наивность.

Фокус в том, что в ловушке вместе с Нетаньяху оказался и Трамп. Когда Путин обманывал его по Украине, американский президент мог закрывать на это глаза. Украина - явно не его политический приоритет. Но теперь пришёл черед Израиля. Не дать Ирану и другим недоброжелателям еврейского государства создать в Сирии условия для нападения на Израиль - куда более важная задача, чем символическое признание Иерусалима столицей Израиля.

Потому что если враги уничтожат Израиль, не будет большого значения, какой город в США считают его столицей.

Трампу придётся признать либо то, что он ошибся в своём стремлении наладить "диалог" с Путиным, либо то, что его поддержка Израиля была красивой позой для получения голосов еврейских избирателей США. Израильские медиа уже обратили внимание, что в момент, когда в адрес еврейского государства раздаются несправедливые обвинения из Москвы, "самый еврейский президент США" просто молчит.