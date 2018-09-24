Семейный врач из частной клиники

24 сентября, 2018, 15:13

Если врач, которого вы решили выбрать, работает не в государственной, а в частной клинике, теперь это - не проблема

Не зависимо от места регистрации и проживания, если вы знаете врача, которому доверяете, имеете возможность у него обслуживаться. Подписание деклараций с врачами длится с апреля 2018 года, благодаря реформе первичного звена медицинской помощи.

Если врач, которого вы решили выбрать, работает не в государственной, а в частной клинике, теперь это - не проблема. Потому что есть частные клиники, которые также подписали договоры с Национальной службой здоровья.

С 18 сентября 2018 года клиника "Борис" предлагает украинцам заключить договор на медицинское обслуживание с семейным врачом или педиатром и получить возможность обслуживаться уже 1 октября 2018 года.

Михаил Радуцкий, президент клиники "Борис", рассказал:

"Если человек хочет получать первичную помощь в частной больнице, то государство будет за это платить. Каждый может зайти на сайт клиники "Борис" и ознакомиться с перечнем, что именно гарантирует государство за эту декларацию."

Для того, чтобы люди могли подписать декларации с врачами клиники "Борис", был увеличен штат работников, в частности на работу приняли семейных врачей.

Подписание соглашения не займет много времени, около 7 минут. Нужно только определиться с врачом, прийти с паспортом и идентификационным кодом и подписать декларацию. Если вы подписываете договор на обслуживание с педиатром, то обязательно присутствие ребенка и одного из родителей с необходимым пакетом документов (свидетельство о рождении ребенка, паспорт отца или мамы и идентификационный код )

По данным Минздрава, частные медицинские учреждения оказывают тот же перечень услуг за идентичными тарифами, что и коммунальные медицинские учреждения первичной медицинской помощи. Если пациент подписал декларацию с врачом, который работает в частном учреждении, он получит полный перечень услуг первичной медицинской помощи бесплатно, потому что за них должна заплатить Национальная служба здоровья. В свою очередь частные клиники получат оплату за услуги от Национальной службы здоровья, но только за пациентов, которые подписали декларации с врачами этой клиники.

Чтобы узнать больше, смотрите программу PROздоров'я.