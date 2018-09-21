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Виталий Портников: последний премьер Щербицкого


фото: youtube
Удивительно, как мало еще отделяет нас от того, казалось бы, очень далекого времени

Виталий Масол, о смерти которого стало известно сегодня, был последним председателем Совета Министров УССР эпохи Владимира Щербицкого – даже удивительно, как мало еще отделяет нас от того, казалось бы, очень далекого времени. Преемник Масола Витольд Фокин станет первым премьер-министром независимой Украины – если бы не "революция на граните", именно Масол имел все шансы оказаться в этой роли.

Бывший премьер дважды становился заложником исторических процессов. Его отставка с поста председателя Совета Министров УССР считается одним из главных достижений студенческой голодовки, но это не более, чем красивый миф. Молодежной революцией, как это всегда и бывает, воспользовались взрослые аппаратчики. Масол был чужим не только для новых руководителей республики Леонида Кравчука и Станислава Гуренко. Уже их предшественник Владимир Ивашко, которого навязал ЦК компартии Украины Михаил Горбачев, воспринимал Масола как ставленника Щербицкого и опасался его авторитета у старых аппаратчиков. Ивашко даже попытался отказаться легитимизировать фальсифицированные результаты голосования за кандидатуру Масола в новом парламенте – и тем самым подписал себе политический приговор, вынужден был ретироваться в Москву. От Масола избавились его преемники и могло казаться, что политическая карьера бывшего главы Госплана Виталия Масола завершена в пользу карьеры другого бывшего главы Госплана – Витольда Фокина.

Но не тут-то было. В последний период президентства Леонида Кравчука, когда глава государства пытался конкурировать с кандидатом Кремля Леонидом Кучмой на пророссийском поле, Кравчук возвращает Масола в кресло премьера, чтобы намекнуть России на возможность реставрации старых связей с помощью старого аппаратчика. Но решение в пользу Кучмы было принято лично Борисом Ельциным и Виктором Черномырдиным, да и ненависть россиян к Кравчуку, дирижировавшему процессом суверенизации Украины, трудно было чем-то перебить.

После победы Кучмы Масол был обречен. Обречен и потому, что с точки зрения отношения к прошлому Кучма сам был Масол и еще один сторонник "возобновления связей", да еще и с не меньшими связями в Москве, чем сам "красный директор", был ему не нужен. И потому, что Кучме нужно было выстроить семейную, олигархическую Украину – и потому после прихода к власти он отправит в отставку Масола и через короткий период премьерства Евгения Марчука приведет к власти днепропетровский мафиозный клан, противостояние других кланов с представителями которого вскоре станет сутью украинской политики – и продолжается до сегодняшнего дня, остается сутью политических процессов в стране.

Масолу в этом раскладе делать было уже точно нечего. Это уже была не его Украина. Так что он быстро превратился в политического пенсионера, впрочем, точно понимающего, что происходит вокруг. В одном из своих последних интервью в марте 2013 года он предсказал, что Янукович власть добровольно не отдаст. И добавил "для этого нужно оружие".

Никто из действующих украинских политиков этого тогда не понимал.

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