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Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?

Третий саммит Триморья в Бухаресте не стал прорывным как для действующих участников, так и по возможности включения Украины в региональный контекст. Но были презентованы новые проекты и расставлены новые региональные и геополитические акценты

17-18 сентября в столице Румынии состоялся третий саммит Инициативы Триморья – регионального проекта, начатого летом 2015 года президентом Польши Анджеем Дудой и хорватским лидером Колиндой Грабар-Китарович. С самого начала, идея Триморья призвана усилить кооперацию между странами Восточной Европы и выработать общий подход к решению проблем, общих для всего региона. Сейчас в инициативу входят 12 государств Центральной и Восточной Европы: Хорватия, Польша, Венгрия, Литва, Словения, Болгария, Чехия, Словакия, Румыния, Австрия, Эстония и Латвия.

Страны-участники инициативы "Трех морей"

Следует понимать, что сама идея Триморья существенно отличается от весьма популярной еще с 30-х годов прошлого века и до последнего времени концепции Междуморья (Intermarium), авторство которой приписывают лидеру межвоенной Польши Юзефу Пилсудскому и выдающемуся польскому интеллектуалу Ежи Гедройцу.

Междуморье изначально задумывали как геополитический проект и оборонительный союз, призванный гарантировать безопасность своих участников и сдерживать агрессивные намерения больших соседей – России на востоке и (возможно) Германии на западе. Предполагалось, что участниками такого союза (или даже конфедерации) будут страны, объединенные наличием общего противника, которые имеют схожие внешнеполитические приоритеты: Украина, Польша, страны Балтии, Молдова (возможно, также – Румыния, Болгария, Швеция). Короче, речь шла о фактической реставрации старой доброй Речи Посполитой с поправкой на реалии XX века.

Одна из концепций “Междуморье”

Триморье (которое также часто обозначают аббревиатурой 3SI – 3 Seas Initiative) - инициатива, направленная прежде всего на развитие инфраструктурных проектов в регионе Центральной и Восточной Европы.

Собственно, знаковым для развития Инициативы стал второй, прошлогодний саммит в Варшаве. Тогда польскую столицу посетил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. И не просто посетил, но и выступил с программной речью перед сотнями тысяч людей, в которой впервые четко подтвердил обязательства Вашингтона перед союзниками по НАТО, а также призвал Россию прекратить дестабилизацию Украины и других стран. Тогда же США и Польша достигли рамочной договоренности о будущих поставках американского сжиженного газа и подписали соглашение по поставкам Варшаве американских зенитно-ракетных комплексов Patriot последней модификации.

Саммит "Трех морей" под знаком Трампа тогда вызвал изрядный переполох в главных европейских столицах: на фоне напряжения между Вашингтоном с одной стороны и Брюсселем, Берлином и Парижем с другой; на фоне практически открытого конфликта между франко-германским тандемом, отстаивающим либеральные ценности, и ведомыми консервативными национал-популистами Польшей и Венгрией возникли опасения формирования антиевропейской группы стран внутри ЕС под зонтиком Вашингтона. Нечто похожее имело место во время правления 43-го хозяина Белого дома Джорджа Буша-младшего. Тогда Вашингтон пытался реализовать идею руководителя Пентагона Дональда Рамсфельда о разделение стран ЕС на "старую" (западную) и "новую" (проамериканскую) Европу.

Поэтому нынешняя встреча прошла при активном участии европейского истеблишмента: в саммите приняли участие Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава немецкого МИД Гайко Маас. Американцы также не обошли событие вниманием: Соединенные Штаты на этот раз представляли министр энергетики США Рик Перри и Ричард Морнингстар, управляющий директор Global Energy Center.

В частности, Перри и Морнингстар несколько раз подчеркнули, что энергетическая безопасность является жизненно важной для национальной безопасности, а наличие источников энергоснабжения "не может использоваться для давления или угрозы другим". Перри при этом жестко раскритиковал Россию, как, собственно, "агрессивного поставщика энергии в Европу".

Со своей стороны президент Европейской комиссии Юнкер выразил сожаление, что Брюссель не откликнулся на два предыдущих приглашения в Дубровник и Варшавыу, однако теперь он здесь, потому что то, что делают участники 3SI, "соответствует деятельности Европейского Союза".

По результатам саммита была принята совместная Декларация, в которой прописаны цели и направления сотрудничества стран-участниц Инициативы, прозвучали несколько правильных политических сигналов.

Конкретным же результатом Саммита стало определение перечня из 40 приоритетных проектов в трех основных сферах – транспортной, энергетической и электронно-цифровой.

Успешным можно считать и бизнес-форум, который состоялся в рамках саммита с участием более 600 представителей бизнеса из государств Триморья , Европейского Союза, Соединенных Штатов и соседних стран, в том числе ряда украинских компаний.

Еще – создана сеть торгово-промышленных палат стран-участниц 3SI, призванная способствовать контактам между бизнес-средой в регионе. Подписан Протокол о намерениях создать Инвестиционный фонд "Три моря" для финансирования совместных проектов.

А Германия присоединилась к деятельности Инициативы в качестве страны-партнера. К участию в деятельности 3SI пригласили также другие заинтересованные стороны, в том числе не являющиеся членами ЕС.

Наверное, самую активную работу в рамках объединения проводит Хорватия – в частности, в вопросах разработки и презентации инфраструктурно-энергетических проектов Загребу точно нет равных. На полях Саммита хорватская сторона презентовала 11 крупных проектов стоимостью почти 1,8 млрд евро: три из сферы энергетики, один в области цифровых коммуникаций и семь в сфере транспортных сообщений.

Речь, в частности, идет об Ионично-Адриатическом газопроводе стоимостью 600 млн евро и о LNG-терминале на острове Крк с газопроводом к нему на сумму 263 млн евро. Кстати, за последним пристально следят американцы - в январе 2018 года, во время визита министра внутренних дел Хорватии в Вашингтон, помощник государственного секретаря США по европейским и евразийским делам заявил, что энергетический проект Krk LNG "получил полную поддержку от США и рассматривается как один из "стратегических проектов" правительства при президенте.

А что же Украина?

К сожалению, наша страна допустила серьезную политическую и дипломатическую ошибку: так, в 2016 году официальный Киев пригласили на первый, учредительный саммит "Трех морей" в Хорватии. Однако по какой-то неизвестной причине президент Порошенко тогда так и не выбрался в Дубровник.

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Инициатива “Триморья” в Дубровнике в 2016 году – Петр Порошенко был приглашен, но не приехал

В прошлом году Петр Алексеевич был полон решимости посетить саммит в Варшаве. Однако украинскую сторону туда так и не пригласили. Официальная причина в том, что инициатива призвана объединить только участников Европейского Союза.

После этого, в течение года продолжался диалог о возможном формате украинского участия в саммите в Бухаресте. И хотя не удалось добиться для Украины статуса наблюдателя – компромиссное решение все же было найдено. Украинскую правительственную делегацию пригласили участвовать в Бизнес-форуме Инициативы Триморья на уровне заместителя министра экономического развития и торговли. Однако, неожиданно, из Киева на это мероприятие никто не приехал.

Очевидно, сегодня Инициатива Трех морей должна быть среди приоритетов отечественной внешней политики – как и любой региональный или геополитический формат, который хоть в какой-то степени отвязывает нас от России и привязывает политически, экономически, энергетически и инфраструктурно к цивилизованному миру.

Для этого Киев должен представить свои наработки и объяснить, каким образом Украина могла бы присоединиться к транспортным и энергетическим коридорам, которые формируются в рамках инициативы в Цетрально-Восточной Европе, странах Вышеграда, Балтии и Балканского полуострова. И, конечно, отечественным дипломатам нужно быть более настойчивыми в лоббировании нашего участия в Партнерстве 3SI, а высшему руководству страны – значительно более последовательным в отношениях с партнерами.

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