Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну

20 сентября, 2018, 15:01

Портников Виталий

Вчерашний конфликт антикоррупционных ведомств поверг многих в глубокое унынение. Для меня же он стал очередным поводом для оптимизма

Если бы у нас были другое НАБУ, другие САП и Генпрокуратура вообще, другое СБУ, то в условиях тотальной коррумпированности украинского общества мы были бы уже на верном пути к диктатуре. А любой украинский диктатор не может не прийти к очевидному для себя выводу - с российским и белорусским диктаторами ему гораздо проще, чем с западными демократиями.

Так что занимаясь десакрализацией антикоррупционных органов, антикоррупционеры в буквальном смысле слова спасают страну, дают ей очередной шанс выжить, не стать российской провинцией. И это - замечательно.

Борьба с коррупцией - неотъемлемая и вечная функция любого демократического государства. Коррупция - такая же болезнь такого государства, как грипп. Катастрофа наступает тогда, когда вирус даёт последствия, когда болезнь захватывает весь организм. Украина - именно такая страна, страна тотальной коррупции.

В западных странах в разной степени тоже сталкиваются с коррупцией высокопоставленных чиновников, мы читаем о разоблачениях и судебных процессах буквально каждый день. Но "тотальная", низовая коррупция, которая в наших условиях как продуцируется сверху вниз, так и поощряется снизу вверх - трагическое явление для государства, которое хочет развиваться.

Именно с такой коррупцией мы и боремся и просто наказание высокопоставленных чиновников может привести всего лишь к смене охраны у "кормушки". Необходимы последовательные реформы, нравственное оздоровление общества, повышение уровня жизни - это процесс на долгие годы, если не на десятилетия.

Но победа Майдана дала нам шанс - потому что если при Януковиче коррупция была не просто тотальной, но управляемой, контролируемой сверху, то сейчас она стала анархичной, разнонаправленной. Именно уровень такой коррупции и можно уменьшить.

Превращение Украины из мафиозного в коррумпированное государство - одно из главных наших достижений. Теперь есть другая важная задача - понижать и понижать уровень коррупции, дать возможность стране развиваться. Роль антикоррупционных структур в этом является важной, но отнюдь не решающей.

Однако подмена государственных приоритетов - не менее серьезный вызов, чем сама коррупция.

С легкой руки популистов, которым нечего предложить обществу, кроме собственного прихода к "кормушке", борьба с коррупцией стала чуть ли не религией, потеснив такие очевидные вызовы как война, отстутствие территориальной целостности, необходимость проведения системных реформ практически во всех областях экономики, создание условий для самоидентификации самого украинского народа - а без этого государству просто нет смысла существовать, не то что бороться с коррупцией.

Такая подмена государственных приоритетов решает много важных задач для тех, кого Украина не интересует. Она содействует капитализации популистов - политиков, журналистов, фальшивых активистов, на фоне которых настоящим борцам с коррупцией нередко просто не остаётся места.

Она помогает тем западным политикам, кто хочет сдержать путь Украины в Европу ради сохранения выгодных отношений с Кремлём объяснять это не зависимостью от Путина или симпатиями к нему, а коррумпированностью Украины. Она даёт возможность обычному гражданину не замечать тотальной коррупции вокруг и объяснять все проблемы коррупцией наверху. Это очень выгодная подмена - но для Украины она губительна.

Сакрализация антикоррупционных органов, появление "святых" новой "религии" - важная часть такой опасной подмены. Именно поэтому руководители антикоррупционных органов, которые своим поведением способствовали десакрализации возглавляемых ими структур, оказали нашему государству неоценимую услугу. Услугу, которая значит не меньше, чем сама эффективная борьба с коррупцией.