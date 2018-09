KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня

20 сентября, 2018, 17:49

Как в Украине борются с пиратством и сколько наших зрителей готовы платить за ТВ - об этом и другом говорили на дискуссиях третьего дня KYIV MEDIA WEEK 2018

17-21 сентября в столице Украины проходит VIII международный медиафорум KIEV MEDIA WEEK 2018, который традиционно собрал сотни экспертов из десятков стран.

Для тех, кто хочет "держать руку на пульсе" всех самых интересных событий форума, мы предлагаем ознакомиться с итогами третьего дня работы KMW 2018.



Поддержка креативных индустрий

За последний год в украинском обществе появилось осознанное позиционирование креативных индустрий. Это связано с расширением и развитием отечественного аудиовизуального рынка. Он реально развился благодаря новому Украинскому культурному фонду, программам финансирования кино и международным подпрограммам поддержки и развития контента.

Кроме того, Министерство экономического развития и торговли Украины разрабатывает экспортную стратегию креативных индустрий в рамках Экспортной стратегии Украины, утвержденной правительством 27 декабря 2017 года. Впервые такой документ предусматривает создание условий для развития экспорта именно креативной экономики.

19 сентября в рамках международного форума KIEV MEDIA WEEK состоялся круглый стол "Поддержка креативных индустрий в Украине: что нового?". В мероприятии приняли участие директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова, директор British Council и британский культурный атташе Саймон Уильямс.

Также участие приняли заместитель министра культуры Украины Юрий Рыбачук, председатель Государственного агентства по вопросам кино Украины Филипп Ильенко, глава отдела коммуникаций секции развития фонда UNICEF Ukraine Анна Суходольская, глава программного отдела Украинского института Ирина Прокофьева, а также руководитель направления по развитию международной копродукции компании MRM Любовь Крохмальна, которая была модератором дискуссии.

Представитель КГГА Диана Попова отметила, что в Киеве каждый год появляется все больше интересных культурных проектов, но, к сожалению, удачная тематическая стратегия не всегда совпадает с эффективной маркетинговой стратегией. Несмотря на это, госадминистрация заинтересована прежде всего в культурной, а не коммерческой составляющей и намерена расширять свое поле деятельности, поддерживая новые культурные инициативы.

Среди проектов, которые за последние несколько лет получили финансирование от госадминистрации, – фестивали Kyiv Light Fest, Kyiv Art Week, "Шаг", "Чилдрен кинофест", "Открытая ночь", "Молодость", Docudays UA, Linoleum и др.

Саймон Уильямс согласился с тем, что часто возникает ситуация, когда люди не имеют опыта организации, ведения бизнеса и маркетинга. Поэтому одной из важных задач является информирование о возможностях и обучение правильному способу подачи необходимых заявок заблаговременно.

Уильямс подчеркнул, что большинство проектов, в которых работает организация, предполагают софинансирование, поэтому возможно получение гранта и для проектов, которые сотрудничают с другими организациями, в частности с государственными.

Во время выступления Юрий Рыбачук сообщил, что в этом году в Украине впервые на законодательном уровне было определено понятие креативных индустрий. Среди приоритетов Министерства культуры на несколько лет – содействие созданию и распространению нового телевизионного контента, а украинские телевизионные продюсеры могут получить финансирование на производство телепродукта в рамках программы поддержки патриотического кино.

Юрия Рыбачука поддержал и Филипп Ильенко. По его словам, основная цель Госкино – построение действующей киноиндустрии и установление системы правил, по которым она будет работать. Следующим необходимым шагом для реализации замыслов станет полноценное внедрение системы cash-rebate.

Анна Суходольская напомнила, что для UNICEF главной проблемой остаются проблемы детей, а в организации первоочередной является социальная направленность. Креативные индустрии рассматриваются компанией как способ достижения поставленной цели, а кино сплошь и рядом используется для адвокации прав человека.

К примеру, среди реализованных при поддержке UNICEF проектов – фильмы о детях, пострадавших в военных конфликтах. Суходольская акцентировала внимание на том, что организация готова финансировать социально значимые проекты, в том числе и совместно с другими организациями.

Ирина Прокофьева рассказала о задачах недавно открытого Украинского института, который подпадает под юрисдикцию Министерства иностранных дел. Его создали как отечественный аналог Польского института и Французского института. Он будет заниматься формированием культурного имиджа Украины на международной арене и предоставлять возможности для представителей украинских культурных индустрий за рубежом.

Сейчас Украинский институт находится на стадии формирования и программирования, но впоследствии намерен стать коммуникационным хабом, который окажет определенную помощь в том числе украинскому контенту, используя международное сотрудничество, выйти на качественно новый уровень.

Радио в Украине: перспективы и проблемы перехода на цифру

Спикерами дискуссии выступили специалисты в сфере радиовещания: Сергей Костинский, Владислав Севрюков, Екатерина Мясникова, Владимир Гончаревский и Николай Чернотыцкий. Основная тема дискуссии – переход радио на цифровой формат вещания.

На конкурсной основе выданы лицензии на вещание в первом мультиплексе 14-ти радиостанциям. На сегодняшний день вещание осуществлено в тестовом режиме и в ближайшее время слушателей ожидает запуск цифрового радиоэфира.

Сегодня в Украине в языковом радиодиапазоне задействовано почти 250 частот, но недавно появились новые, которые вскоре выставят на конкурс. При этом важно осознать, что с освоением свободных частот история появления на рынке новых станций закончится. Идея продвижения цифрового радиовещания заключается в том, чтобы добавить новые частоты вещания уже в цифровом формате и дать возможность аутсайдерам попробовать свои силы, с новыми интересными кейсами.

По мнению Екатерины Мясниковой, более 80% населения слушают радио не менее 4 часов в день. Радио является прибыльным бизнесом на основе рекламной модели монетизации, имеет мощную движущую силу в коммерческом смысле, однако считается недооцененным бизнесом в Украине.

При этом быстрый переход на цифру вызвал некоторые опасения у присутствующих спикеров. Существуют определенные проблемы, в частности: с высвобождением частот рекламная модель работы радио может пошатнуться, украинский слушатель еще не оснащен цифровыми приемниками, за исключением всего 20 тысяч автомобилей, которые находятся на территории Украины.

Примером проблем, которые могут возникнуть у радиовещателей в случае перехода на цифру, привели Норвегию. Сейчас это единственная страна, в которой радио полностью стало оцифрованным. Однако с переходом на цифру радио там получило худшее покрытие с 1952 года, а потеря аудитории составила почти 10%.

Телевидение: платное и не совсем

В секции "Рынок Pay-TV в Украине" приняли участие Валентин Коваль, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Апостолос Триантафиллоу, региональный вице-президент Eutelsat в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии, Ярослав Пахольчук, исполнительный директор группы, директор направления платного телевидения "1+1 медиа", Федор Гречанинов, директор по стратегическому развитию StarLightMedia, Виктория Цомая, директор по маркетингу компании ВОЛЯ, Сергей Созановский, соучредитель FILM.UA Group, Вадим Сидоренко, генеральный директор компании "Триолан", Виталий Петров, руководитель отдела B2B продаж DIVAN.TV и Владимир Паниотто, генеральный директор КМИС. Модерировал Орест Билоскурский, маркетинг-директор медиагруппы StarLightMedia Group.

По словам Паниотто, при повышении планки всего на 30 грн к той абонплате, которую украинцы на регулярной основе уже платят за кабель или другую платформу доставки ТВ-сигнала, только 15% опрошенных готовы платить. И 77,1% категорически против.

На готовность оплачивать влияют, в частности, язык общения, образование, регион и место жительства, но обычно – материальное обеспечение. Как раз его многим не хватает.

По словам Вадима Сидоренко, генерального директора компании "Триолан", и Валентина Коваля, члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, повышать стоимость невозможно, поскольку неизвестно, что именно стоит добавить в услуги. И это несмотря на то, что средняя цена билета в кино на один сеанс фильма составляет минимум 45-50 грн, а пакет платного ТВ следует понимать как не один фильм, а выбор тайтлов, которые абсолютно не укладываются в рамки упомянутых 30 грн.

Также следует отметить, что согласно последним данным в Netflix в Украине всего 576 тайтлов фильмов и 206 сериалов. При этом количество подписчиков – минимум 40 тыс., а самая низкая сумма месячной абонплаты – 7,99 евро. Это доход почти 10 млн грн в месяц.

Игрокам медиа- и телеком-рынка можно было бы попробовать объединиться и запустить ОТТ-сервис с украинским контентом – такой вариант упомянул Созановский, однако Петров считает, что на украинском контенте далеко не уедешь.

Интересно, что до 2017 г. ТВ входило в услуги "Триолан" на бесплатной основе, потом стало платным – 15 грн в месяц, а теперь плата составляет 50 грн. И база абонентов сократилась всего на 40-50 тыс., до 420-430 тыс.

При этом провайдеры особой угрозы со стороны ОТТ, например, того же Netflix, не видят, хотя Созановский заявил о том, что один "крупный игрок" заказал адаптацию контента на украинском языке, и уже готово около 1 тыс. часов субтитров. Что если это Netflix?

Молдова и Украина: новые горизонты сотрудничества

На мероприятии собрались представители высшего руководства обеих стран в сфере кино и телевидения. Юрий Артеменко, председатель Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания в этом событии видит цель своего ведомства: создать условия, чтобы бизнес из Украины контактировал с бизнесом других стран, в частности Молдовы, Китая, Кореи, Канады. Артеменко отметил, что хочет в ближайшее время открыть для Украины рынок Латинской Америки.

"Важно посещать другие страны с официальными визитами", – отметил глава госрегулятора и привел в пример три поездки Нацсовета – в Китай, Корею и Индию. – К тому же, скажем, если бы Нацсовет не посетил Китай, никто бы из Поднебесной даже не начал дискуссии с украинским бизнесом. А сейчас уже есть первые совместные проекты".

Что касается Молдовы, члены украинского Нацсовета совершили поездку в Кишинев, познакомились и пообщались с членами Координационного совета Молдовы, посетили киностудии, телеканалы.

"Мне было приятно узнать, что немало форматов наши молдавские телевизионные коллеги закупают в Украине", – отметил глава украинского регулятора.

Разумеется, по кэш-рибейтам для производителей аудиовизуального контента, которые Молдова вводит с октября 2018 года в размере 25%, она, конечно же, выигрывает. Особенно учитывая то, что Украина так и не может пока ввести запланированные 16,6% рибейтов.

"Как по мне, несомненным сотрудничеством с Молдовой станет развитие копродакшн. Надо найти правильные истории, которые бы нас объединяли. Ни Молдова, ни Украина, ни по бюджетам, ни по возможностям не будут иметь перспектив без копродукции", – уверен Артеменко.

Вероника Кожокару, член Координационного совета по телевидению и радио Молдовы, кратко проинформировала о телевизионном ландшафте Молдовы. Всего в стране насчитывается 65 телеканалов, из них с национальным покрытием – 5. Но сейчас все каналы находятся в кабеле, поэтому их можно уверенно назвать "с национальным покрытием".

Пока что каналы в основном ретранслируют российских и румынских телевещателей. Однако каналы в Молдове обязаны 8 часов эфира в сутки транслировать отечественную продукцию. Поэтому сектор производства локального контента со временем значительно увеличится.

Вероника также отметила, что ее ведомство планирует в 2019 году организовать международную конференцию о копродукции и пригласила украинских коллег принять в ней участие: "Мы открыты к сотрудничеству и всегда поддержим наших коллег из Украины".

Юрий Рыбачук рассказал, что Минкульт обращает особое внимание на налаживание сотрудничества с партнерскими организациями из других стран, в том числе и Молдовы. В прошлом году Украина и Молдова, как известно, утвердили программу сотрудничества в сфере культуры. Такой диалог будет очень полезным, что позволит не только обменяться опытом, но и установить продуктивные отношения между нашими странами.

Кроме того, Валериу Жереги, глава Национального киноцентра Молдовы, предложил на следующих этапах переговоров привлечь и Румынию. Именно благодаря Молдове, в данном случае Украина сможет легко выйти на сотрудничество с Румынией и наоборот.

"Я имел разговор с представителями Киноцентра Румынии о такой возможности, и они очень открыты к трехстороннему сотрудничеству".

Свою речь Валериу сосредоточил на введении кешрибейтов в Молдове с октября этого года и подчеркнул, что одной из самых больших проблем, когда будут действовать кешрибейты, будет отсутствие профессионального состава "среднего производственного звена", который при этом сможет общаться на английском.

Сейчас на этапе обсуждения находится пилотный проект образовательной программы для кинопрофессионалов, и Жереги надеется, что украинские профессионалы станут лекторами и преподавателями киноискусства для молдавских молодых кинематографистов.

А в идеале – организовать еще и практику для молдаван на реальных украинских проектах, которые находятся на стадии производства. Основная цель – развитие международной копродукции, прежде всего с нашими ближайшими соседями: с украинской и румынской сторонами.

Филипп Ильенко отметил, что нынешний год стал прорывом по количеству фильмов украинского производства в кинотеатрах, а также по успехам украинских фильмов на международных фестивалях. Это благодаря внедренной несколько лет назад государственной политике по поддержке и продвижению украинского кино. То же самое со временем ждет и Молдову, где аналогичные процессы в сфере господдержки начаты в прошлом году.

Несмотря на то что аналогичного опыта Украина еще не имеет, однако, как уверяет Ильенко, мы охотно согласимся сотрудничать с Молдовой в сфере совместного кинопроизводства. Филипп Ильенко также отметил, что будет подана инициатива по увеличению размера запланированных кэш-рибейтов. Ведь в Польше и Румынии предлагают 35% кэш-рибейтов, в Молдове – 25%, так кого Украина заинтересует со своими 16,6%?

Димитру Цира – автор закона, который впоследствии имплементирует систему кэш-рибейтов в Молдове, детализировал информацию о собственно такой инициативе. Продюсеры смогут претендовать на возмещение 25% квалифицированных расходов (возмещения производится в евро). Обращаться за кэш-рибейтом может только зарегистрированный в Молдове продюсер. Также предусмотрена возможность дополнительных 5% рибейтов в случае продвижения Молдовы в произведениях.

В целом же разработка системы молдавских кэш-рибейтов – это результат грандиозной работы 11 месяцев. Бесспорно, заранее проведен анализ почти 40 моделей, которые функционирует в мире, и выбрана наиболее приемлемая модель для Молдовы на данном этапе.

Процедура – наиболее транспарентная, что имеет целью не быть подверженной влиянию каких-либо личных мотивов и интересов участников кинопроцесса. Был проведен культурный тест. После подписания контракта производство должно начаться в течение года и завершиться в течение трех лет.

На кэш-рибейты смогут претендовать не только художественные, документальные и анимационные фильмы, но и сериалы, телевизионные программы и шоу, реклама и музыкальные клипы. Сейчас рабочая группа дорабатывает регламент и на следующей неделе его представят на утверждение правительству. Напомним, закон вступает в силу 1 октября.

Борьба с пиратством в Украине: что сделано – что делать

Секция была разделена на несколько панельных дискуссий – модератором была Екатерина Федорова, директор общественного союза "Инициатива Чистое небо". В первой дискуссии приняли участие Вячеслав Миенко, заместитель генерального директора по правовым вопросам "1+1 Медиа", управляющий партнер АО Smartsolutions Law Group, Николай Фаенгольд, коммерческий директор StarLight Digital, Владимир Илинг, глава Украинской антипиратской ассоциации (УАПА) и Заур Урусов, заместитель начальника управления Департамента киберполиции, которые дали отчет о результатах работы в 2017-2018 гг.

Итак, по данным киберполиции, в первой половине 2018 года уже открыто 34 уголовных производства, в полтора раза больше, чем в 2016 г. По данным Миенко, в 2018 г. контент украинских медиагрупп отсутствует в Топ-50 запросов Google, заблокирован сайт kinofilms.tv, заблокированы более 30 аккаунтов в соцсетях, проведено 6 обысков и изъятий оборудование, открыто 23 уголовных производства, 2 дела передано в суд, более 15 приложений удалены с GooglePlay и AppStore.

К тому же, по словам Фаенгольда, 20 провайдеров уличены в underreporting'е, 4 дела по факту продажи техники с ПО для доступа к пиратскому контенту, проведены 27 уголовных производств и 5 обысков, 1 дело передано в суд. Также Илинг сообщил, что за три года было закрыто 162 пиратских сайта и 50 интернет-кинотеатров. Впрочем, пока прецедентов по осуждению за пиратство не было.

Однако стоит отметить, что есть и негативные моменты. В частности, это отсутствие инспекторов киберполиции, из-за чего усложняется процесс контроля размещения пиратами контента в сети. Также сказывается длительный срок технических и экономических (финансовых убытков правообладателей) экспертиз, нехватка квалифицированных специалистов в прокуратуре, а также взаимодействие правоохранительных органов разных стран в случае хранения пиратского контента на зарубежных серверах.

Кроме того, в другой секции Гречанинов отмечал двойные стандарты: например, провайдер может отключить доступ к пиратскому контенту, но опасается, что этого не сделает его "сосед", и тогда потребители перейдут к нему. Поэтому пираты блокируются выборочно, а иногда еще проще договориться.

Однако счета пиратов, которые работают по безналу, блокируются. То же самое касается объявлений о продаже контрафактных товаров на OLX. А новая функция исследования gemiusAdReal от Gemius (работает, кстати, в Польше) автоматически ищет рекламу на сайтах, которые нарушают права интеллектуальной собственности, ведь если лишить пирата дохода, то ему нет смысла вести такую деятельность. А узнаваемым брендам невыгодно терять репутацию.

К тому же украинская SUDUM не в последнюю очередь помогает с защитой кинорелизов, например, лент "Кикбоксер возвращается" и "Бобот и энергии Вселенной". Лишь в 2018 г. из сети удалено 27022 пиратских копий различных тайтлов и 9141 страница заблокирована в Google.

Однако пока пираты постоянно ищут новые схемы, а украинцы 50% всего времени в интернете тратят на просмотр видео, и только 34% опрошенных (исследование "Чистое небо") могут отличить пиратский контент от легального.

Доку на ТВ

В круглом столе "Больше документалистики на ТВ! Да, это работает " приняли участие креативный продюсер ТРК "Украина" Елена Канишевская, режиссер документального кино и продюсер Стефан Сиоан, исполнительный редактор Current Time TV (Radio Free Europe / Radio Liberty) в Чехии Кенан Алиев, менеджер по закупкам и внешнем производству Current Time TV (Radio Free Europe / Radio Liberty) Сергей Трофимов, директор шведской компании Palmgren Vision Йальмар Пальмгрен и исполнительный продюсер общественного канала RU: КУЛЬТУРА Лукьян Галкин. Модератором дискуссии выступил представитель международной платформы Baltic to Black Sea Documentary Network (B2B Doc) Алекс Ширяев.

Первым выступить пригласили Йальмара Пальмгрена, который проинформировал об особенностях финансирования и потребления документального контента в скандинавских странах. В этом регионе сегодня существует развитая система поддержки документального кинематографа, а среди основных источников финансов – региональные фонды, кинокомиссии, телеканалы, а также дистрибуционные платформы. Шведское же телевидение давно занимается продюсированием документального кино для собственного эфира.

Сергей Трофимов, который ранее работал на общественном телевидении Эстонии, отметил, что эстонская система поддержки практически идентична скандинавской, так как взяла ее за основу. В Эстонии в настоящее время существует три основных источника финансирования, которые фактически работают совместно – это эстонское телевидение, Эстонский киноинститут, который устраивает открытые питчинги проектов, а также Фонд культуркапитал. Часто после фестивального успеха того или другого документального проекта фильм демонстрируется на телевидении.

Исполнительный редактор Current Time TV Кенан Алиев, в свою очередь, рассказал, как канал работает с документальным контентом. На сегодня в библиотеке Current Time TV содержится более ста полнометражных документальных фильмов, в среднем каждую неделю происходят еще по две премьеры. Хотя "Настоящее время" не является каналом, который специализируется только на документалистике, однако соответствующее направление компании самое мощное.

Лукьян Галкин добавил, что для украинского общественного телевидения, в которое входит большой пул региональных каналов, документальный контент может стать эффективным инструментом для содействия коммуникации между Западной и Восточной Украиной. Представитель телеканала "Украина" отметила, что в отличие от общественного телевидения крупные телеканалы склонны придерживаться определенной тематической политики, поэтому неадаптированный формат классической документалистики будет интересен только незначительному проценту зрителей.

Круглый стол завершился анализом кейса фильма режиссера Алисы Коваленко Home Games, продюсером которого стал Стефан Сиоан. Короткометражная версия фильма про украинскую девушку, которая пытается попасть в профессиональную футбольную лигу, получила гранты The Guardian, поэтому фильм был доснят и сейчас ведется работа над несколькими полнометражными версиями истории. Стефан Сиоан отметил, что телевидение является для них стратегически важным партнером, и сейчас ведутся переговоры о показе проекта на американском ТВ.

Промо и прокат кино. Стратегия win-win

Одним из наиболее интересных мероприятий стал круглый стол "Промо и прокат кино. Стратегия win-win", на котором собрались представители кинопроизводственных (Полина Толмачева с FILM.UA GROUP и Андрей Ногин с FinalCut Media), дистрибуционного (Андрей Дяченко с Ukrainian Film Distribution и Роман Мартыненко из MMD), кинотеатрального (Наталья Байдан с "Планеты кино") и телевизионного (Виктория Корогод с ТРК "Украина") бизнеса нашей страны. Вместе они пытались найти ответ на вопрос: что нужно делать, чтобы кассовые успехи украинских релизов стали нормой в ближайшем будущем, и чтобы украинское кино занимало топовые позиции не только в отдельные уикенды, но и во время подсчета наиболее успешных релизов за год.

В рамках круглого стола лидеры украинского продакшн, дистрибуционного и телевизионного рынков Украины объявили дату премьеры одного из самых масштабных кинопроектов – исторического экшна "Захар Беркут" (The Rising Halk). Продюсер проекта Егор Олесов (компания Kinorob) сообщил, что фильм выйдет в украинский прокат через год – 10 октября 2019 года.

Генеральным медиапартнером фильма станет телеканал "Украина". Ленту, снятую по мотивам одноименной повести Ивана Франко, выпускает в прокат ведущий дистрибьютор национального кино – компания Ukrainian Film Distribution.

Такое объединение лидеров рынка придает новый масштаб национальному релизу и позволит привлечь к проекту спонсоров и коммерческих партнеров. Учредители рассчитывают установить новый рекорд посещаемости украинского кино и привлечь на фильм в кинотеатры страны 700 тыс. зрителей.

События в кинофильме происходят в 1241 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой направляется на запад, уничтожая все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников – братья Беркуты – тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Разозлившись, хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения.

Для этого ему понадобился предатель среди местных, который открыл ему тайный проход в горах. Однако у немногочисленной общины горных охотников, возглавляемых Захаром Беркутом, был свой план по полному препятствованию дальнейшему продвижению заклятого врага.

Режиссерами фильма стали Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн. Съемки фильма проходят при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино в сотрудничестве с голливудскими продюсерами Джеффом Райсом, Раджей Коллинз и Юрием Карновским, представителями американской кинокомпании Cinema Day. Сценарий написали Ярослав Войцешек и Ричард Ронат.

Фокус на анимации

Макс Ховард – гуру анимации, известный продюсер и консультант из Голливуда, провел мастер-класс на тему: "Итак, вы решили стать продюсером. Путеводитель по созданию анимационных фильмов от Макса Ховарда". Макс поделился опытом, который он получил на пути от безработного британца до успешного американского продюсера. Он рассказал об отличиях продюсера кино от продюсера анимационных картин, на которого возложен контроль абсолютно за всем: он отвечает за все аспекты производства, финансовые и административные моменты, координацию департаментов и проч.

Также участниками дискуссии стали глава Государственного агентства по вопросам кинематографии Филипп Ильенко, исполнительный директор UANIMA и продюсер студии "Червоний собака" Елена Голубева, директор анимационной студии Animagrad Егор Олесов, генеральный директор ГП "Укранимафильм" Дмитрий Лисенбарт, генеральный продюсер нишевых каналов "1+1 медиа" Иванна Найда, генеральный директор "Кинокомпании ММД" Роман Мартыненко, проектный менеджер Национального бюро программы ЕС "Креативная Европа" в Украине Анна Турло, а также эксперт Украинской ассоциации маркетинга Валентина Лаврененко. Модератором выступил главный редактор издания Platffor.ma Юрий Марченко.

Первой выступить пригласили Елену Голубеву, которая рассказала о подписанном в сентябре прошлого года Европейском анимационном плане до 2020 года. Документ содержит рекомендации по развитию анимационного сектора, как для анимационных студий, так и для каналов, дистрибьюторов, VоD-платформ, независимых инвесторов, национальных и региональных фондов, а также международных сейлз-агентов и министерств культуры. Согласно этому документу будут созданы специальные питчинги для анимации, а также инициированы новые программы финансирования на всех стадиях развития проектов.

Специальный доклад о состоянии украинского рынка анимации представила Валентина Лаврененко. Согласно обнародованным данным объем рынка кинопроката в Украине достиг $85-95 млн, в частности $14-15 млн заработал анимационный сегмент. По удельным показателям зафиксировано отставание от европейского уровня в 3-10 раз, при этом потенциал рынка - почти $300 млн в пятилетней перспективе.

Пока же удельный вес украинской анимации остается на низком уровне, но есть тенденция к росту (европейский норматив – 20%). Структура же рынка кинопроката соответствует европейским показателям (13-15% анимационных фильмов), но абсолютные значения пока низкие (менее одного человеко-посещения в год).

Егор Олесов отметил, что в анимации очень важно бесперебойное производство, когда в разработке все время находится несколько проектов, а также подчеркнул необходимость не только следить за глобальными трендами, но и активно вкладывать в локальный человеческий ресурс. С ним согласился и Дмитрий Лисенбарт, добавив, что актуальность анимации – вопрос сильной истории и того, каким было ее изложение. Иванна Найда также отметила, что украинские каналы сейчас нуждаются в качественном анимационном контенте.

Филипп Ильенко напомнил, что Государственное агентство по вопросам кино всегда заинтересовано в поддержке новых перспективных анимационных продуктов, а среди уже профинансированных работ имели успех у зрителя такие ленты, как "Никита Кожемяка" и "Руслан и Людмила".

Представительница программы "Креативная Европа" Анна Турло также презентовала доклад о возможности участия украинских анимационных проектов в конкурсах на получение грантов от Европейского Союза, сосредоточив внимание на питчинге Cartoon Movie и Cartoon 360.

Product placement в украинском кино. Как бренды выбирают фильмы и наоборот

В рамках секции "Спонсорство и продакт-плейсмент в кино. Реализованные кейсы и перспективы" опытом поделились Юрий Чорненький, начальник департамента маркетинговых коммуникаций "Киевстар", Марина Волкова, бренд-менеджер ТМ "Малиновка" и Диана Ахметова, руководитель медиапроектов Wargaming в СНГ.

Как бренды выбирают фильмы? Если объединить все мнения, то исходя из таких факторов: сюжет сценария близкий по теме (какая же свадьба без крепкого алкоголя? – "Малиновка" в фильме "Бешеные свадьбы"), фильм раскрывает ценности бренда (в Wargaming стремились показать, что успешные мужчины играют в танки – фильм "О чем говорят мужчины 2"), соответствует ЦА бренда и создает хороший имидж – "Киевстар" в целой плеяде лент.

А вот чего ждут бренды от продюсеров: соответствие сюжета с синергией, бренд должен быть органичным, сначала есть структурированная презентация, четкое осознание целевой аудитории и видение маркетинговой кампании, сделан запрос на бриф о ценности и в результате предложение соответствующего жанра, а также понимание того, как бренд будет обыгран – визуально или устно и в какой пропорции.

По словам модератора Юлии Пилипенко, руководителя направления спонсорских проектов FILM.UA Group, product placement для украинских брендов обходится от 300 тыс. гривен. Но это очень эффективный инструмент, поскольку на фильм в кино придут где-то 350 тыс. человек, еще 1 млн – зрители традиционного ТВ и почти 10 млн контактов во время промокампании.



Стив Майнер: советы автора "Чернокнижника"

Стив Майнер - известный американский режиссер кино- и телепроектов После окончания учебы в Нью-Йорке он начинал работать в постппродакшне, но изначально мечтал быть режиссером.

Один из первых фильмов Стива, где он попробовал свои силы в режиссуре как помощник был фильм "Пятница тринадцатое" (Friday the 13th), который при бюджете $550 тыс. собрал почти $60 млн. Не удивительно, что после такого успеха перед ним открылся путь к "большому кино" в качестве режиссера.

"После своего первого фильма как режиссер я записался на курсы актерского мастерства, потому что крайне важно для режиссера понимать актеров, давать им возможность принимать активное участие в фильме, творить на своем уровне", – рассказал Стив, дав совет тем, кто хочет стать режиссером или актером.

Стив за свою карьеру поработал, по его же словам, во всех жанрах. После своих хорроров Стив сменил амплуа и снял замечательную мелодраму "Вечно молодой" (Forever Young) с Мелом Гибсоном. Дальше была романтическая комедия "Мой отец – герой" (My Father the Hero) с Жераром Депардье. Также Стив Майнер, известен по телевизионным сериалам, среди которых "Чудесные годы" (The Wonder Years), "Их перепутали в роддоме" (Switched at Birth), "Сшиватели" (Stitchers) и др.

Стив считает, что в последние годы работа на телевидении, работа над производством сериалов дает больше свободы и часто является более интересной, чем работа в большом кино. Также Стив призывает профессионалов просматривать и некачественное кино, потому что именно на нем можно научиться, как не надо делать. А в работе над проектом очень важно, хоть это и крайне сложно, сохранить свое видение, не зацикливаться на мелочах и сфокусироваться на замысле в целом.

Сейчас, по мнению Стива, у тех, кто предпочитает снимать, просто-таки огромные возможности. Можно начать снимать короткометражки на мобильные телефоны, можно заливать свои веб-проекты в сеть и сразу же их монетизировать.

Вызовы европейских общественных вещателей

В дискуссии приняли участие Зураб Аласания, председатель правления НГТУ, Андреас Вайзе (Andreas Weise), старший политический корреспондент ежедневного журнала Heute Journal, немецкая телекомпания ZDF, и Кирилл Савин – менеджер по Украине DW Akademie, который был модератором мероприятия.

По словам Андреаса Вайзе, сегодня уже не так много людей доверяют традиционным медиа, а растущая дигитализация перетягивает молодую аудиторию. Однако, по мнению Вайзе, цифровые платформы не смогут полноценно заменить традиционной журналистики, поскольку не в состоянии предоставить качественный фактологический материал. Зураб Аласания согласился с такой позицией, отметив, что хотя сейчас фактологическая журналистика не является популярной, однако спрос на нее в будущем будет расти из-за увеличения объема fake news.

Андреас Вайзе также отметил, что даже во время обострения политической ситуации общественным вещателям необходимо оставаться нейтральными и придерживаться журналистских стандартов, в частности для телеканала ZDF важно стать платформой, где каждый из политических игроков сможет высказаться.

Зулаб Аласания отметил, что хотя активное противостояние информационной агрессии может быть расценено более чем адекватно в данный момент, в долгосрочной перспективе по мере падения градуса напряженности ситуация может быть воспринята совершенно иначе.