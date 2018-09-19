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Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет


фото: REUTERS
Сегодня Трамп послал сигнал: строить можно

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после переговоров с польской коллегой Анджеем Дудой вновь назвал "абсурдом" поставки российского газа в Германию. Однако одновременно президент Трамп заявил, что США не собираются вводить санкций в отношении компаний - участниц строительства газопровода "Северный поток-2".

И это заявление точно отражает его собственные представления о строительстве отношений с Россией и защите интересов Америки.

Все предыдущие санкции имеют прежде всего системный характер. Они либо вводились предыдущей администрацией - и их отмена потребовала бы от Белого Дома дополнительных объяснений, либо связаны с необходимостью исполнять американские законы, как в случае с недавними санкциями после отравления Скрипалей.

Однако введение санкций против компаний - участниц проекта "Северный поток-2" связано уже с желанием президента Соединенных Штатов. Более того, это чуть ли не единственная возможность затормозить проект и сохранить украинскую ГТС. Потому что санкции - это сигнал для ведущих европейских компаний, что они потеряют больше, чем найдут.

Сегодня президент Трамп послал им простой сигнал: строить можно.

И это еще раз доказывает - между громкими заявлениями Дональда Трампа и его действиями нередко пролегает самая настоящая политическая пропасть. Глубина этой пропасти не измеряется американскими интересами. Потому что как раз национальные американские интересы состоят в конкуренции с Россией,в увеличении поставок собственного газа на континент - и уже поэтому совпадают с украинскими или польскими.

Нет, глубина пропасти между громкими заявлениями и реальными действиями Дональда Трампа в этой ситуации может измеряться прежде всего интересами Владимира Путина.

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