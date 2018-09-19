KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги второго дня

19 сентября, 2018, 17:09

Что привлекает иностранных продюсеров в Украине и где локальное кино срывает топ-кассы: эксперты раскрыли секреты на KYIV MEDIA WEEK 2018

17-21 сентября в столице Украины проходит VIII международный медиафорум KIEV MEDIA WEEK 2018, который традиционно собрал сотни экспертов из десятков стран.



Оригинальные форматы из стран Центральной и Восточной Европы

Второй день международного медиафорума KIEV MEDIA WEEK 2018 начался секцией "Оригинальные форматы из стран Центральной и Восточной Европы: быть или не быть?".

В дискуссии приняли участие: Иван Влаткович, вице-президент Pink Media Group, Ольга Слисаренко, главный продюсер развлекательных программ "1+1", Доминикас Кубилиус и Лаура Паукусте, продюсеры TymDrym, Ирма Екстим, ведущая шоу In the Dark на канале LNK (Литва) и Маша Вуйович, глава PR-отдела Pink International.

Модерировал старший вице-президент по продажам CEETV Станислав Кимчев.



Актуальный вопрос, который обсуждали спикеры - какие трудности возникают у разработчиков форматов. Участники секции выделили четыре пункта. В частности это:

высокий риск спада рейтинга и доли,

большие инвестиции,

вопрос окупаемости,

международный потенциал.

Относительно риска, то спикеры единодушны в том, что он великоват, но стоит того, поскольку застарелый проверенный проект постепенно "угасает", а новый может оказаться популярнее.

Значительный объем инвестиций можно сократить за счет производства in-house, собственными силами, а следовательно, не требует лицензии и еще дает возможность озаботиться созданием спинофов, а также продавать брендовые товары (в частности игрушки, школьные принадлежности). Помогает и создание универсальных декораций, которые можно передавать под другие проекты.

Наконец, международный потенциал не требует объяснений, ведь в центре формата должна быть универсальная история, легкая адаптивность к реалиям по крайней мере ближайшего зарубежья. Скажем, когда формат не получится продать сразу, по крайней мере можно заинтересовать соседей готовым проектом.

На вопрос Станислава Кимчева об успешной формуле формата Иван Влаткович и Доминикас Кубилиус высказали мнение, что залогом являются эмоциональные истории, в частности, уверенно найдут отклик зрителя.

Ольга Слисаренко же склоняется к тому, что важнее должна быть собственное канва сюжета. Поэтому не имеет значения, сколько средств вкладывается в проект, он должен вызывать эмпатию. Маша Вуйович также отметила, что тщательное исследование биографий участников их шоу The Community предоставляет возможность спрогнозировать их действия, режиссировать на площадке в прямом эфире. Это выводит реалити на новый уровень, своего рода микс с традиционным скриптед.

Израильский и корейский опыт

Кейс "Сериальное производство: от локального до глобального. История Keshet" презентовал руководитель направления производства драмы и комедии одной из крупнейших израильских медиакомпаний Keshet Broadcasting Карни Зив.

В своем докладе она сообщила о том, как компании удалось стать одним из лидеров создания сериальных форматов. Карни поделилась секретами, с помощью которых Keshet вышла за рамки локального производства и начала активно соперничать за пространство на международной арене.

Наиболее яркий кейс Keshet – израильский сериал "Пленники войны" (Prisoners of War). Именно он стал основой для создания американского проекта "Родина" (Homeland), одного из главных хитов Showtime. Среди известных проектов, созданных для Keshet под руководством Зев, – драматический сериал "Под обманным флагом" (False Flag), который приобрела американская Fox International (это стало первым приобретением сериала телеканалом Fox не на английском языке).



Следовательно, для успешной реализации любого драматического проекта прежде всего Зев подчеркивает важность работы с авторами (в частности, конечно, с израильскими). Ведь во главе всей дальнейшей работы с производства, постпродакшна, дистрибуции и др возникает идея и ее сценарная реализация.

Однако не менее важно помнить и о дистрибуции уже готового продукта. Создавая собственный контент, компания не только формировала каталог, но и занималась его активной реализацией во всех направлениях, в том числе и за пределы Израиля, открыв представительства по всему миру: в США, Германии, Сингапуре и тому подобное.

Ориентируясь на семейную аудиторию, которая на самом деле объединяет людей с разным отношением к деньгам, разных религий и разных этносов, Keshet поставила перед собой задачу максимально привлечь зрителя к истории.

Для достижения поставленной цели компания не опасалась новаторских идей, рисков и экспериментов, что выделило ее среди израильских производителей телевизионного контента.

Карни Зив также презентовала аудитории три новые проекты, представленные ее компанией на международном рынке: "Когда герои летят" (When Heroes Fly), "Стокгольм" (Stockholm) и "Спящие медведи" (Sleeping Bears).

После выступления израильского продюсера, к слову пригласили корейскую делегацию KYIV MEDIA WEEK. Организованный под эгидой КОССА (государственное агентство Южной Кореи, которое занимается продвижением креативной индустрии страны) мероприятие состоялось в формате презентации и скрининга популярных новинок южнокорейского контента с потенциалом международных продаж. Проекты презентовали участники Content Market.

В частности, Jessie H. Y Shin, представитель компании KBS Media, выступила с презентацией фантастического сериала "Ты человек" и многосерийной комедии "Твой помощник по дому".

В свою очередь, Vera Park, представитель компании EGVIRRE, что создает анимацию уже более 20 лет, проинформировала о работе компании на разных платформах во время производства полного метра и анимационных сериалов, а также учебных анимационных программ.

Она презентовала анимационный полный метр "Пороро. Приключения на острове динозавров" и анимационный сериал "Суперзак" (26 эпизодов по 10 минут), транслируемый на SBS. Также спикер отметила, что сейчас идут переговоры о трансляции мультсериала в Китае.

Представитель компании CJ E & M, Albert Park, который начал презентацию с нарезки контента компании, обнародовал два проекта. Реалити-шоу "Любовь с первой песни" про подбор пар на основе музыкальных вкусов, а также сериал "Беззаконный законник", в котором речь идет о метаморфозе бандита, который после смерти матери становится на путь закона и пытается найти убийц.

Двуязычный нуар для Netflix

В секции "За пределами скандинавского нуара. Сериал One Night" продюсер и исполнительный директор компании Viafilm (Норвегия) Андерс Танген поделился уникальным опытом создания сериала для американского ОТТ-гиганта Netflix.

Казалось бы, что может быть необычным в производстве сериала не для себя, а для онлайн-платформы? Как выяснилось, возникает довольно много вопросов.

В частности, согласно закону страны, локальные проекты для вещателей не могут становиться доступными в каталоге Netflix в рамках эксклюзивного первого VoD-окна дистрибуции. А это означает, что проект необходимо создать именно по заказу Netflix сначала на английском языке, чтобы тот попал в каталог сразу и другую версию – на норвежском языке для местного рынка.

Компания Тангена уже снимала сериал "Лиллехаммер", где главный герой не общается на норвежском, и остальных актеров надо было приобщить таких, которые общаются на английском без акцента. Это была единственная версия.

One Night же снимался параллельно в двух вариантах со смежными актерами. При этом продюсеры практиковали съемки без репетиций, все, так сказать, с ходу, в режиме реального времени. Всего 39 съемочных дней.

Как и немало других продюсеров, Танген отметил потребности универсальности истории, а также сосредоточил внимание на том, что следует хорошо обдумывать хронометраж. Скажем, их новый сериал "Магнус" длится 20 минут, к тому же только один эпизод, а это нестандарт для традиционного ТВ.

Свое кино в Европе: где локальное кино срывает топ-кассы

Руководитель аналитического отдела компании Media Resources Management Артем Вакалюк выступил с докладом об успехах фильмов национального производства в странах Европы.

Как оказалось, на одном из пяти крупнейших кинопрокатных рынков европейского континента (Франция, Великобритания, Германия, Испания, Италия) по результатам 2017 года фильмы локального производства не возглавили рейтинг самых кассовых релизов.

Ближайшие до заветного первого места стали Германия и Испания: немецкая комедия "Зачетный препод 3" (Fack ju Göhte 3), собрав $62,5 млн, заняла второе место кинопрокатного чарта Германии за прошлый год. Также на второй позиции в Испании разместилась комедия совместного испанско-итальянского производства "Идеальные незнакомцы" (Perfectos desconocidos) с кассой $25,8 млн.

Во Франции фантастический боевик "Валериан и город тысячи планет" (Valerian and the City of a Thousand Planets) копродукции Франции, Китая, Германии, Бельгии, США и ОАЭ с бокс-офисом $36,8 млн смог достичь лишь третьей строчки кинопрокатного рейтинга. Аналогичный результат (третье место) в суммарном кассовом зачете по 2017 год и в Великобритании, где военная драма "Дюнкерк" (Dunkirk) совместного производства с США, Францией и Германией собрала $80,8 млн. А вот в Италии ленты локального производства вообще не попали в десятку самых кассовых релизов года.

Рейтинг самых успешных стран по бокс-офису лент национального производства возглавила прошлого года Турция – там локальные ленты заняли 4 первых места кинопрокатного чарта за год (самой кассовой стала комедия "Реджеп Иведмк 5" (Recep Ivedik 5), которая заработала $24,4 млн).

В Литве локальные фильмы разместились на первых трех строчках рейтинга самых кассовых релизов года. Лидером стала комедия "Три миллиона евро" (Trys milijonai eurų), собравшая $1,69 млн.

В Польше и Словакии фильмы локального производства заняли первую и вторую строчку чарта. В Польше уверенным лидером кассовых сборов стала романтическая новогодняя комедия "Письма к М. 3" (Listy Do M. 3) с бокс-офисом $17,7 млн. А в Словакии на первой строчке рейтинга оказалась словацко-украинская копродукция: криминальный триллер "Граница" (Ciara) собрал в кинотеатрах страны $2,03 млн.

Также в перечне европейских стран, где фильмы местного производства стали лидерами кинопрокатного рейтинга за прошлый год, вошли Финляндия и Норвегия. В Финляндии военная драма "Неизвестный солдат" (Tuntematon sotilas) копродукции Финляндии, Исландии и Бельгии смогла собрать $15,6 млн. А в Норвегии историческая драма "12 человек" (Den 12. mann) заработала $9,6 млн.

Мастер-класс от Лилии Ким

С открытием производственного офиса в Польше онлайн-платформе Netflix ожидается такой себе передел восточноевропейского рынка ТВ. Сценаристы и продюсеры будут пытаться продать свои проекты, а Netflix будет вынужден "отбивать" 30% каталога на локальный контент. Откровенно говоря, креативная индустрия региона и Netflix нуждаются друг в друге.



Как же написать сценарий на западный манер? Сценарист и писательница Лилия Ким предоставила несколько советов. Так, скажем, раньше, когда говорилось лишь линейное телевидение, практика была стандартной – количество актов и "крючков" (cliffhanger'ов), что напрямую зависело от количества рекламных врезок, зрителя надо было заинтересовать перед демонстрацией рекламы, чтобы заставить вернуться по ее окончании.

Однако на платформах видео по запросу стандартные рекламные врезки отсутствуют, а поэтому с количеством актов и "крючков" можно и нужно экспериментировать. Особенно когда это касается проектов для "запойного просмотра" (binge watching).

К слову о последнем – учитывая популяризацию "запойного просмотра" необходимо цеплять не просто крючками, а создавать мир/вселенную, где бы хотелось провести много времени. Нельзя давать зрителю выключить серию в любой момент. В частности, изменения касаются и персонажей: они должны быть более многогранными, более противоречивыми, находиться под пристальным вниманием в интимных, скандальных, позорных сценах, а сама ситуация должна быть универсальной, понятной для любой территории.

В центре сюжета должны быть архетипические персонажи и так называемые квесты, истории. Их должно быть несколько, наиболее близких для жителей нескольких, как можно большего количества стран – например, взросление ребенка и отношения с родителями и тому подобное. Слишком сужена тема станет неуместной. Однако привычные сюжеты должны решаться по-новому, неординарно.



Наконец, в сценарном искусстве в последнее время возникла тенденция роста числа бит на страницу скрипта. Скажем, в некоторых сериалах уже можно обнаружить за 5-8 битов на сцену, расписанную на 1-1,5 страницы (на английском), хотя в 1980-х такую плотность из расчета на эпизод можно было обнаружить во всем сезоне сериала в целом.

А еще важно то, что можно показать картинкой (изображением), описывать именно картинкой, а не диалогами – это за границей имеет название lazy writing, и такой подход не приветствуется.

В конце концов, можно начать с недорогих по затратам роликов для интернета, например на YouTube. Если тема удачная, а контент интересный и хорошего качества, то высока вероятность того, что ролики начнут "вирусится". И со временем на них может обратить внимание большой медиаигрок. Важно осознать и обратную сторону, когда ваш проект выкупят и предпочтут продолжение, то не обязательно будет финансирование – ведь нет смысла много инвестировать в то, что выигрышно, можно это сделать при незначительных вложениях.

Нюансы международной копродукции: немецкий опыт

Кинопродюсер и основатель немецкой компании Getaway Pictures Скади Лиз (Skady Liz) выступила с докладом, посвященным финансированию кино и копродукции в Европе.

До создания компании Getaway Pictures Скади Лиз была сотрудницей студии Тома Тыквера, Дани Леви и Стефана Арндтса X-Filme Creative Pool. К перечню фильмов, над которыми работала Скади Лиз, входят ленты разного жанрового направления – от исторических байопиков до мелодрам и романтических комедий, абсолютное большинство из которых являются фильмами совместного производства.

Стоит отметить, что первой копродукцией, над которой работала продюсер, стала историческая драма "Монгол" режиссера Сергея Бодрова-старшего, созданием которой занимались компании из России, Казахстана и Германии.

Эта кинолента не единственная в фильмографии Лиз, снятая совместно с российскими киностудиями. В 2012 году состоялась премьера российско-немецкой комедии "Как назло Сибирь" (Lost in Siberia), съемки которой проходили в Мурманске и Санкт-Петербурге.

Сегодня совершенными проектами студии считаются фильмы "Забавные игры" Михаэля Ханеке, "Прощай, Бафана" (Goodbye Bafana) режиссера Билли Аугустома, что получила Berlinale Peace Award, драмеди Лулу Ванг Posthumous с Брит Марліг в главной роли, а также альманах из известной серии – "Берлин, я люблю тебя" (Berlin, I Love You), в основу которого положены одиннадцать сценариев разных авторов и который стал немецкой лентой, где продюсерами стали представители Американского континента.

Среди основных источников финансирования европейского независимого кино Лиз выделила гранты для фонда Eurimages, подпрограммы программы Media Creative Еигоре, налоговые льготы и рибейты, предложенные иностранным продюсерам, а также сеть местных, региональных и национальных кинофондов.

По словам спикера, сегодня уже очевидным является тот факт, что международные копродукции имеют гораздо больше шансов быть просмотренными на максимальном количестве территорий, чем фильмы национального производства. Также копродукции имеют доступ к каналам финансирования, недоступным для лент национального производства.

Например, когда Лиз работала над фильмом "Прощай, Бафана" (а это проект совместного производства Франции, Германии, Бельгии, Италии, ЮАР с участием Великобритании с бюджетом 10 млн евро), то продюсеры фильма собирали бюджет, как говорится, "по крупицам" из более чем 20 различных источников.



И совершенно иной была стратегия работы над нынешней подготовкой к премьере фильма "Берлин, я люблю тебя". Продюсеры Getaway Pictures презентовали уже полностью разработанный проект для двух продакшн-компаний из США, которые и впоследствии выделили нужную сумму средств (бюджет ленты составляет почти 8 млн евро).

По мнению Скади Лиз, если проект "горячий", и его нужно сделать очень быстро, а также когда продюсер уверен в его удачном будущем бокс-офисе, то проще и лучше работать по второму сценарию. То есть обращаться непосредственно к тем же, скажем, американских продюсеров в случае ненадлежащего финансирования, а не "собирать пазл" из десятков различных источников во многих странах.

Когда же финансирование осуществляется из десятков источников, лучше обратиться к агенту по сбору средств (collecting agent) – именно он промониторит и проконтролирует, чтобы каждая сторона копродукции придерживалась ранее достигнутых договоренностей относительно размеров и сроков финансирования проекта. Зоной его ответственности станет дальнейший контроль за расходование средств и распределением прибыли.

Очень важно еще на начальных этапах работы над проектом найти профессионального сейлз-агента. Он сэкономит немало нервных клеток и поможет максимально реализовать коммерческий потенциал фильма на разных территориях и на разных платформах.

Опыт международной копродукции на примере "Гарета Джонса"

В рамках секции "Международная копродукция. Перспективы для Украины" украинский продюсер и сценарист Егор Олесов проинформировал о том, какой представляется Украина иностранным партнерам: чего они опасаются, насколько готовы сотрудничать – в каких сферах и при каких условиях.

Также подробно ознакомил с работой над триллером "Гарет Джонс" всемирно известного польского режиссера Агнешки Холланд, премьера которого состоится в 2019 году. Над лентой работают компании из 3 стран: польский Film Produkcja, украинские Kinorob и FILM.UA Group и британская Crab Apple Films.

В финансировании проекта задействованы Польский институт кинематографии (Polski Instytut Sztuki Filmowej), Краковское фестивальное бюро (Krakowskie Biuro Festiwalowe) и Государственное агентство Украины по вопросам кино. Доля украинской стороны в бюджете размером в €8,313 млн составляет 18,95%.



Итак, что привлекает иностранных продюсеров в Украине:

соотношение цена-качество;

разделение рисков между партнерами;

добротные локации;

привлечение дополнительных средств, фонд кино и частные инвестиции;

новые таланты;

креативная составляющая;

опыт по созданию собственного контента.

Однако при этом для партнера важны безопасность в стране, система cash и tax rebate, прозрачность всех уровней производства, стандартизированность отчетной ведомости, англоязычный персонал, единые стандарты производства. Здесь работать есть над чем работать.

Нил Ландау: "Телесериалы – новый кинематограф"

С воркшопом "Телесериалы – новый кинематограф" выступил известный американский сценарист, скрипт-консультант, продюсер Нил Ландау (Neil Landau) – человек с огромным опытом в сериальной индустрии.

В его активе такие сериалы, как "Район Мелроуз" (Melrose Place), "ФАКультет" (Undressed), "Тайный мир Алекс Мак" (The Secret World of Alex Mack), "Молодые и дерзкие" (The Young and the Restless), "Дважды в жизни (Twice in a Lifetime) и тому подобное.

В основном доклад Нила был посвящен влиянию цифрового телевидения на мировой кинематограф. Телевидение сейчас прекратило "обслуживать" интересы какого-то конкретного локального рынка.

"Телевидение – глобальный бизнес. И каждое шоу, над которым мы работаем в США, имеет целью международную дистрибуцию", – утверждает Нил.

Все началось в 2004 году, когда Джанет Джексон (Janet Jackson) в прямом эфире Super Bowl обнажила свою грудь. И всем хотелось пересмотреть этот момент неоднократно, искали видео в интернете.

Того же года был запущен самый дорогой на ту пору сериал Lost, пилот которого стоил почти $10 млн. А в 2005 году три бывших работника PayPal основали то, что в корне изменило представление о традиционных способах доставки, демонстрации видео и стало самой масштабной видеоплатформой мира – YouTube.

Именно этот период Нил Ландау считает точкой невозврата, после которой можно уверенно констатировать, что доминирование кинематографа больше никогда не будет таким, как раньше.

И после этого, как говорится, "пошло-поехало": стали появляться онлайн-видеоплатформы, которые коренным образом изменили способы просмотра зрителем аудиовизуального контента. Именитые и культовые режиссеры, продюсеры и актеры, которых раньше даже под пытками затянуть в сериал не удавалось, начали все чаще переходить из кино в сериальную индустрию.

Количество сериалов увеличивалось, как на дрожжах (свыше 500 новых англоязычных сериалов в 2018 году только в США), создавая эффект "сериального пузыря", который, по мнению Ландау, впоследствии лопнет. Состоится так называемый "цифровой дарвинизм" и выживут только лучшие сериалы: с более глубокими характерами персонажей, с более острыми конфликтами, с усложненной интригой и, конечно же, с более качественным изображением.

Однако это, как уверяет Нил Ландау, совершенно не означает, что ТВ вытеснит кино в ближайшем будущем. Скорее произойдет какая-то конвергенция и синергия этих двух, как считалось раньше, совершенно разных сегментов рынка аудиовизуального производства (чем дальше, тем они становятся более похожими друг на друга) – кино и сериалов.

Путь к "Оскару"

Уже к вечеру второго дня KYIV MEDIA WEEK 2018 состоялась презентация американского режиссера, сценариста и продюсера, действующего члена Американской киноакадемии, а также участника и официального представителя исполнительного комитета премии "Студенческий Оскар" (Student Academy Award) Лоуренса Дэвида Фолдса.

Одной из главных тем доклада был вопрос отбора фильмов в категории "Лучший фильм на иностранном языке" для участия в оскаровской гонке.

По словам Фолдса, для того чтобы картина имела возможность попасть в конкурсную программу, она должна соответствовать нескольким формальным требованиям – хронометраж фильма не может быть меньше сорока минут, одним из важных условий является неанглоязычный саундтрек, лента должна быть в кинотеатральном прокате в родной стране не меньше недели, а главное – к участию в оскаровской гонке лента не должна быть в открытом доступе – в частности запрещено ее размещение на стриминговых ресурсах, разрешен только кинотеатральный релиз.

Кстати, в этой категории могут принимать участие не только игровые картины, но и документальные (от Украины ранее был подан докфильм Winter on Fire).

Спикер также сообщил о том, каким образом происходит отбор фильмов, которые попадают в шортлист. Процесс проходит несколько этапов – на начальном этапе специальная комиссия просматривает все фильмы, поступившие от всех стран-участниц, выбирая ленты, которые попадут в лонглист.

Следовательно еще один исполнительный комитет избирает основных претендентов, а уже потом все члены киноакадемии отдают голоса за лучший фильм.

Лоуренс Фолдс также представил аудитории фильмы, которые считает фаворитами последних лет – среди них, в частности, драма производства ЮАР The Wound, бюджет которой составил всего $200 тыс., ливанская лента The Insult, чилийская драма Fantastic woman, а также победитель Берлинского кинофестиваля – драма "Про тело и душу" венгерского режиссера Ильдико Эньеди.

По словам Фолдса, Американская киноакадемия все время находится в поиске новых имен, задача же режиссера и продюсера сделать так, чтобы страна-участница прислала фильм на рассмотрение.

Отдельно докладчик затронул вопрос о проведении студенческого конкурса, который функционирует с 1972 года. В разное время его победителями стали Спайк Ли, Роберт Земекис, Трей Паркер, Кэри Фукунага и много других художников.

До сих пор победа в этом конкурсе – это практически гарантия успешной карьеры в будущем. Лоуренс Фолдс также отметил, что участниками могут быть не только англоязычные киноленты студентов американских киношкол, часто-густо в конкурсной программе представлены фильмы студентов-иностранцев, которые снимали свои работы на родном языке.

Революция в сериальной индустрии

В рамках международного медиафорума KIEV MEDIA WEEK шеф-редактор C21Media (Великобритания) Эд Воллер (Ed Waller) выступил с докладом "Революция в сериальной индустрии: новая эра финансирования и дистрибуции", проинформировав о последних тенденциях индустрии сериального производства на примере рынка США.

Итак, согласно отчету компании O&O, сериальный бизнес развивается быстрее всех других продакшн-сегменты. К слову, если в 2016 г. в мире на производство оригинальных драматических сериалов было в целом потрачено $18 млрд, то к 2025 году этот показатель может достигнуть $36 млрд.

То есть среднегодовой рост расходов на сериальный контент составит почти 8%, несмотря на то, что рост затрат на телевизионный контент в целом (в частности новости, спорт, фильмы и т. п) составит порядка 5% в год – со $197 млрд в 2016 г. до $306 млрд в 2025 г.

В этом году количество новых англоязычных сериалов США впервые преодолеет полутысячную отметку (по прогнозам FX Networks достигнет 520). Для сравнения, в 2002 г. таких насчитывалось 182, а в 2011 году – 266.



Главным стимулятором роста является онлайн-платформы (или SVoD-сервисы), зато традиционные вещатели постепенно покидают рынок производства сериалов in-house. В период 2012-2017 гг. прирост количества сериалов в составе ОТТ и видео по запросу составил 680%.

В последнее время крупнейшие цифровые видеоплатформы (Netflix, Amazon и Hulu) активно наращивают объемы вложений в оригинальное производство – с $4,5 млрд в 2013 году до $13 млрд в 2017-м (речь идет о расходах только этих трех сервисов).

Американские гиганты активно поглощают телевидение и киностудии, а потому складывается такое впечатление, что независимых (инди) продюсеров, вещателей и дистрибьюторов на рынке фактически не осталось. Ярким примером может служить предложение The Walt Disney Co о приобретении части активов-21st Century Fox и закрытии сделки по покупке Discovery Communications активов Scripps Networks Interactive.

Это приводит к тому, что, например, во время Upfronts американские телевизионные сети заказывают продолжение пилотов преимущественно только для своих продакшнов (т. е. входят с ними в одну группу/корпорацию), минуя при этом немало интересных пилотов, которые имели все шансы стать мировыми хитами.

В целом же собственно модель создания исключительных пилотов накануне запуска сериалов в производство потерпит фиаско, ведь онлайн-платформы заказывают продюсеру сериал целиком. Вопрос относительно того, кого выберут в таком случае продюсеры, является риторическим.

Именно поэтому в последнее время фиксируется активная миграция топовых руководителей, продюсеров, шоураннеров) от традиционных вещательных сетей с множеством ограничений, вызванных особенностями телевизионного программирования, цифровых видеосервисов. Что же будет дальше, покажет время, однако уже сейчас можно совершенно точно констатировать: революция в сериальном производстве уже произошла. По крайней мере в США.

Inspiration talk от Гисли Орн Гардарссона



В завершение второго дня международного форума KIEV MEDIA WEEK 2018 в формате inspiration talk выступил популярный исландский актер театра и кино, продюсер и режиссер, а также один из основателей проекта Vesturport – гибрида театра и кинокомпании, которого не оставили без внимания критики и который имеет множество наград – Гисли Орн Гардарссон.

В своем выступлении спикер рассказал о начале своей карьеры, а также о том, каким образом ему удалось выйти со своими проектами на международный уровень. Будучи выпускником актерского факультета Исландской академии искусств, а также имея солидный опыт занятий гимнастикой в период юношества, Гисли Орн Гардарссон после выпуска инициировал свою первую серьезную театральную постановку по классической пьесе "Ромео и Джульетта".

Требуя применить в театральной постановке свой акробатический опыт, Гисли Орн Гардарссон создал "Ромео и Джульетту" с динамическими цирковыми элементами. В этом перформансе Гардарссон выступил как режиссер, а также исполнитель главной роли. Сначала планировалось всего пятнадцать спектаклей. В 2002 году после одной из постановок труппу из тринадцати актеров пригласили в Лондон, где постановка вызвала настоящий фурор.

Вскоре спектакль был представлен и на театральной сцене Финляндии. После громкого успеха до сих пор постановка показана более четырехсот раз.

Сегодня его театральные работы могут похвастаться сотрудничеством с множеством знаменитых артистов – среди них известный американский музыкант Ник Кейв.

Гисли Орн Гардарссон – человек, добившейся успеха в целом комплексе профессий, связанных с кино и театром. Его работы отмечены множеством наград. Например, написанная им драма "Дети" в 2006 году получила награду за "Лучший сценарий" на Edda Awards – главной кинопремии страны, присуждаемой Академией кино и телевидения Исландии (Icelandic Film and Television Academy).

Годом позже он – уже как продюсер – получил Edda Awards в номинации "Лучший фильм" за драму "Родители". Того же 2007-го на Берлинском кинофестивале ему вручили премию EFP Shooting Star, которой международное жюри ежегодно награждает 10 лучших молодых европейских актеров и актрис в возрасте от 18 до 32 лет, которые уже успели стать популярными в родных странах.

Добившись успехов на театральном поприще, Гисли Орн Гардарссон получил предложения киноролей в проектах Исландии, Норвегии и Великобритании. Сейчас Гардарссон работает над телевизионным проектом "Черный порт" (Port Black) – драматическим сериалом Vesturport, в котором говорится о жителях маленького исландского поселка, благосостояние которых полностью зависит от рыбного промысла, снижается из-за регуляторных решений правительства. Хотя сериал еще находится в стадии разработки, в этом году он уже получил награду Series Mania в рамках питчинга Berlinale Drama Series Days.

Всего запланировано создание восьми эпизодов шоу. Сначала был обнародован бюджет на проект – $8 млн, но, по словам Гардарссона, фактически тот составит около $5,5 млн. Съемки проекта стартуют в марте следующего года.

Также сейчас активно продолжаются предварительные продажи – дистрибуцией занимается компания DR Sales, которая специализируется на флагманских проектах со Скандинавского региона, в частности компания обладает правами на такие хиты, как Borgen и The Killing.