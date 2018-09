Украинское кино и тренды современного ТВ: о чем говорят на KYIV MEDIA WEEK 2018

18 сентября, 2018, 19:37

17 сентября в Киеве стартовал VIII международный медиафорум KIEV MEDIA WEEK 2018. Поговорить о современных тенденциях в медиа приехали сотни экспертов из десятков стран

Мероприятий, проходящих в рамках форума, очень много. Для тех, кто хочет "держать руку на пульсе" - итоги первого дня работы KMW 2018.

"Успешное украинское кино? Да!"

В рамках секции "Успешное украинском кино? Да!", которая открыла один из потоков KMW 2018, участвовали такие спикеры: глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, продюсер Solar Media Entertainment Сергей Лавренюк, соучредитель FILM.UA Group Сергей Созановский, продюсер Idas Film International Иванна Дядюра и глава Kristi Film Юрий Минзянов.

Модерировала секцию Виктория Ярмощук, директор компании Media Resources Management, организатора форума и исполнительный директор Украинской киноассоциации.

Филипп Ильенко считает, что фестивальное кино имеет очень ограниченную аудиторию, и, претендуя на премии какого-либо масштабного фестиваля, учредители иногда предлагают такие правки, так погружаются в новаторство, что совсем забывают о зрителе. Следовательно, пытаясь выйти в прокат, не собирают абсолютно ничего. Однако рисковать стоит, ведь были новаторские фильмы, которые затем влияли на массовое кино.

Отдельно стоит упомянуть о феномене хорошего-плохого кино. Сейчас, когда в Украине начали создавать и выпускать в прокат больше фильмов, зрители и критики разделились на два лагеря: тех, кому нравится результат, и тех, кто придерживается мнения, что средства вкладываются не туда, куда нужно.

Ильенко напомнил, что в 1963 году, кроме культового фильма "Тени забытых предков", на студии им. Довженко сняли еще 20 картин. Кто сегодня помнит их названия? Вопрос риторический. Чем больше лент в производстве, тем больше пропорция "хороших" и "неудачных". Это неизбежно.

"Главное - выдерживать баланс", - добавила Виктория Ярмощук.

Продюсеры Сергей Лавренюк и Юрий Минзянов считают, что все сегменты - фестивального, массового и короткометражного кино - успешно развиваются. Однако назревает - если уже не назрела - проблема нехватки кадров в сфере режиссуры.

"Государство - щедро, выделяет средства на кино, но все эти проекты нужно должным образом снимать, - сказал Минзянов. - Есть хорошие мастерские, Карпенко-Карого, Ильенко, Юрия Терещенко, скажем. Однако в целом этих кадров в ближайшее время окажется мало, привлекать ребят с ТВ, тех, кто снимал телесериалы. Те, в свою очередь, подкинут в кино телевизионной эстетики".

А искать режиссеров нужно раз среди новичков, которые начинают путь к большому кино с фестивального. К тому же ряд проектов - большие, патриотические, важны. А что такое патриотическое кино? На этот вопрос до сих пор нет однозначного ответа. Однако Ильенко уверен, что на самом деле под данную категорию подпадает абсолютно любой украинский кинопродукт (массовое кино, фестивальное), поскольку, несмотря на то хороший он или плохой, он все равно делает вклад в развитие культуры Украины.

Напоследок Сергей Созановский отметил, что индустрия только формируется, и как воздух нужна схема рибейтов в действии - только в прошлом году, по его данным, страна потеряла 10-15 крупных международных проектов, исполнители которых не захотели приехать в Украину и снимать здесь, а все из-за отсутствие льгот. А это десятки миллионов гривен.

Вот такое оно – ТВ в 2019-м. Вирджиния Муслер

Параллельный поток KMW 2018 открыла презентация главы и соучредителя аналитической компании The WIT Вирджинии Муслеры.

В центре внимания - новые тренды современного телевидения, а также взаимоотношения эфирного телевидения и различных диджитал-платформ. По словам Вирджинии, по состоянию на 2018 год телевидение не утратило своих лидирующих позиций и осталось основной медиа-платформой по просмотру. Однако сейчас происходит активная трансформация традиционного вещания.

Несмотря на то, что раньше можно было наблюдать четкую возрастную дифференциацию в зависимости от типа медиа, сегодня можно уверенно говорить о том, что ТВ становится все более инклюзивным, перенимая наиболее эффективные инструменты как от диджитал, так и от эфирного вещания.

Сегодня телевидение - своеобразный гибрид, подстраивающийся к современным условиям, способный предложить контент как для семейной аудитории, так и нишевый продукт для взрослой аудитории.

По данным компании The WIT, диджитал-платформы являются лидерами по количеству представленных новых шоу - здесь наблюдается увеличение на 43% по сравнению с предыдущим годом, но на линейном телевидении аналогичный показатель отрицательный – -1%.

Как и предполагалось, платформой с наибольшим количеством оригинальных non-scripted форматов остается Netflix, причем наибольшую популярность имеют стендап-комедии.

Примечательно, что для рынка США количество адаптаций ежегодно уменьшается - скажем, в 2013 году вышло более шестидесяти адаптаций форматов, а в начале этого года их количество сократилось до тридцати пяти. В частности, среди игровых шоу в США 42% базируются на иностранных форматах, среди развлекательных - 19%.

По словам Вирджинии Муслера, сегодня диджитал-платформы все больше интересуются non-scripted форматами, в том числе проектами комедийного жанра. Что касается драматических сериалов, то спрос растет на локальные оригинальные истории. Кроме того, в рейтинге наиболее популярного контента - dating-форматы.

Вишлист украинских вещателей

Участниками панельной дискуссии "Вишлист украинских вещателей" выступили Оксана Пипич, директор департамента аналитики телеканала "Украина", Елена Сахацкая (Белик), заместитель директора-президента, программный директор ICTV, Максим Кривицкий, генеральный продюсер телеканала "2+2", Юлия Гатитулина, директор департамента планирования программ телеканала "Украина". Модерировал панель Игорь Коваль, директор Индустриального Телевизионного Комитета (ИТК).

Секция началась с презентации исследования, представленного Оксаной Пипич. Результаты показывают, что экономика находится на уровне самых низких показателей 2013 года, а объем традиционного просмотра сократился. Следовательно, каналам теперь еще сложнее компенсировать расходы. Однако вещатели меняют сетки, применяют новые модели и добиваются успеха в форматах разного жанра.

Так, Елена Сахацкая уверяет, что ICTV сместил акцент с доли на рейтинг, что позволяет эффективнее разрабатывать стратегию программного наполнения. Никто не торопится с запуском нового проекта, а также новых серий уже проверенного.

Что касается контента, на который делается ставка, то, например, показатели "Дизель-шоу" время от времени опережают по доле "Вечерний квартал". Юмор в целом очень удачный, говорит Сахацкая, и объединяет контент любого формата: это и юмористические шоу, и скетчкомы, и комедийные сериалы. Именно на них делается основная ставка.

Впрочем, и драматические сериалы тоже могут быть успешными - детективный сериал "Нюхач", например, демонстрировался уже более 10 раз. Канал и в дальнейшем планирует ставить его в сеть раз в год, и ждет нового сезона проекта.

Максим Кривицкий парирует, что такой проект, как "Вечерний квартал", окупается уже на стадии запуска, а затем и за счет показа в сети других каналов - ТЕТ, "2+2". И добавляет, что группа стремится удешевить продукт, но оставить социально интересным по тематике, например, успех подтверждает сериал "Школа" (выходит на канале "1+1"). Кроме того, вечерний новостной блок в 18:00 такой же по показателям, как и "Окна" на СТБ.

По словам Юлии Гатитулиной, директора департамента планирования программ телеканала "Украина", канал перестраивается с длинной горизонтальной линейки на вертикальную. В среднем ротация должна быть такой, что раз в год можно показать до 8 серий одного проекта мини-сериала или такого сериала, как "Нюхач", а что-то даже раз в полгода.

Проекты же более 16 серий стоит запускать в сеть раз в полтора года, не чаще. А вот "выстреливают" у вещателя такие проекты, как "Реальная мистика", "Дежурный врач". И у первого показатели чем дальше, тем выше.

"Стоит отметить, что зарубежный контент, вроде турецких сериалов и американского CSI, все равно готовы и будут закупать, поскольку они выдают довольно неплохую долю в любом слоте. А это минимизирует риск "оседания" других, собственных проектов. Учитывая , что за совершенно новые проекты все каналы берут неохотно - "даже декорации - головная боль для финансистов", - считает Коваль.

SMALL WORLD. BIG IDEAS

Одним из самых ожидаемых событий 17 сентября в рамках международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK 2018 стал финал IV конкурса идей развлекательных форматов SMALL WORLD. BIG IDEAS.

За победу в конкурсе на финальной стадии соревновались пять претендентов, которые пирчили собственные проекты перед международным жюри. Финалистами в этом году стали совершенно разные по жанру, тематике и форме проекты, поэтому жюри было нелегко выбрать из такой разной пятерки один проект, достойный выйти на международную арену в каталоге одного из самых креативных формат-дистрибьюторов SMALL WORLD.

Первыми свою идею питчили Андрей Бабкин и Ольга Роенко (Украина), которые представили проект F*ck-Up and Win! ("Облажайся и выиграй!"). Это шоу, на котором "эксперты" разбирают на составные части невероятные "провалы" и неудачи участников. Короче говоря, чем больше ты "облажался", тем выше будут твои шансы на победу.

После этого Евгения Зинько (Украина) представила проект "Клуб "Заодно" (The 'At One' Club). Главная идея проекта - объединить 12 разных людей с разными профессиями, знаниями, стремлениями в попытке решить стоящие перед каждым из них цели. Раз в неделю участники будут собираться на мозговой штурм, где совместно обдумывать, что прежде всего нужно сделать или какой опыт получить, чтобы достичь успеха.

В течение недели герои снимают видеодневник, как они делают то, что решили на встрече. Видеодневники герои выкладывают в интернете, и за этим в течение 9 месяцев следят зрители, которые также имеют возможность давать советы участникам.

Следующим на сцену вышел Павел Линевич (Украина) с презентацией проекта "Сын маминой подруги" (Son of Me Mother's Friend "). 5 участников - молодых ребят - будут вместе жить в течение нескольких месяцев в отдельном доме.

Каждый из них будет пытаться "доказать своей маме", что он лучше, чем "сын ее подруги". Для некоторых это будет означать открытие своего бизнеса, некоторые будут доказывать, что "петь хип-хоп" - это тоже серьезное занятие и тому подобное. Они (по желанию) будут помогать друг другу.

В идеале, по окончании проекта мамы осознают и поймут, что их дети самые лучшие. Но в случае, если "детям" не удастся доказать требуемое, они устроятся именно на ту работу, которой всегда желали для своих детей их матери.

Далее был приглашен еще один финалист - Виктора Булыга (Украина), который представил проект "Брат за брата, сестра за сестру". Главными героями этого проекта станут пары однояйцевых близнецов. Один из них будет "активным", другой - "пассивным".

Активный близнец будет выполнять различные задачи своего брата-близнеца (или сестры-близняшки). Главная его задача - не выдать себя перед окружением "пассивного близнеца".

Задачи "активному" участнику дает "звезда-провокатор", которая вместе с "пассивным близнецом" "будет находиться в засаде", в фургоне неподалеку. Если за весь день окружение так и не сможет "раскрыть замену", близнецы выигрывают приз.

Последним на сцену вышел Джокин Этчеверия (Jokin Etcheverria) из Испании с проектом President Me. В течение 12 недель участники этого реалити-проекта будут передвигаться по стране и агитировать население голосовать именно за них как за будущего президента.

Участники будут решать проблемы, которые стоят перед тем или иным округом/ городом/районом. Будут новые программы развития страны, будут активные дебаты участников, будет все, что обычно происходит во время выборов, только без риска выбрать действительно не того главу государства на ближайшие годы.

В этом году на конкурс было подано около 40 работ от участников из разных стран. Максимально открытый формат конкурса позволяет представить идею в любом формате - от письменного замысла до готового продукта, который уже транслируется в эфире.

При этом побороться за победу может абсолютно любой человек, ведь неважно, где он работает (в конкурсе принимают участие и студенты, и пенсионеры), важно, чтобы его идея была свежей и интересной. И ставки при этом немалые: три формата, победившие в прошлых конкурсах, стали известны уже всему миру и заинтересовали многих зарубежных вещателей.

В этом году к форматам-победителей присоединился проект Виктора Булыги "Брат за брата, сестра за сестру".

Focus on China

Уже второй год подряд KYIV MEDIA WEEK становится удобной платформой для деловых встреч и установления бизнес-отношений между представителями украинских и китайских медиакомпаний. Одна из секций нынешней программы - презентация оригинальных форматов.

Так, в рамках скрининга были представлены такие проекты, как анимационный сериал "Панда+", суть которого заключается в создании совместных проектов с другими странами. Например, версия с чехами Krtek a Panda, копродакшн с новозеландскими коллегами Panda and Kiwi, и русскими - "Панда и Крош". Были представлены и шоу, в частности Bravo China, Letters Alive и The Masterpiece, и сериал Divorce Lawers.

После презентации китайских форматов для обсуждения результатов сотрудничества за прошлый год, определения общих интересов, целей и направлений дальнейшего партнерства, за круглым столом в секции Focus on China собрались чиновники и наиболее успешные медиабизнесмены из обеих стран.

Все без исключения участники мероприятия выразили мнение и надежду, что у Украины и Китая - огромные перспективы для реализации совместных проектов. Сейчас Украина находится на стадии переговоров с China Film Co-Production Corporation (CFCC) о подписании двустороннего соглашения о копродукции между Кабинетом министров Украины и Правительством КНР.

Как уточнила сегодня во время круглого стола исполнительный директор Украинской киноассоциации Виктория Ярмощук, оказывается, что таких соглашений о совместном производстве с Китаем подпишут сразу два: отдельно о кинопроизводстве и отдельно о совместном телепроизводстве.

Почти год назад китайцы и украинцы начали активно поддерживать отношения в кино и телесфере. В сентябре 2017 года, как раз во время прошлогоднего KYIV MEDIA WEEK, было заключено соглашение о сотрудничестве между Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НСТУ) и Международным радио Китая (China Radio International, CRI). Несмотря на такой незначительный срок (по меркам сдвигов межгосударственных отношений в ту или иную сторону), уже есть несколько перспективных совместных проектов.

В частности, украинская группа компаний FILM.UA договорилась с китайской Stellar Mega Group о совместном производстве полнометражной военной драмы "Flaming Eagle". Производственный бюджет картины составляет $25 млн, релиз запланирован на 2020 год.

Кроме этого, группа FILM.UA и China International Art and Business Alliance работают над приключенческим полнометражным ромкомом "Ukrainian Treasure" (бюджет фильма составляет $2,5 млн). Премьера запланирована на 2019 год.

Еще в 2017 году украинская компания "Фор-Пост" заключила с китайскими коллегами соглашение о производстве совместного художественного фильма "Шелк". Проект познакомит зрителей с культурами Украины и Китая. Планируется, что это будет сериал (8 серий и больше).

В марте 2018 года в Киеве прошли съемки китайского детективного сериала "Золотой глаз". Производством занимается китайская Тв iQIYI. Продакшн-сервис в Украине организовывала "Студия Золотое Руно".

Украинско-китайское сотрудничество основано значительно раньше, ведь коммерческим структурам не обязательно оглядываться на наличие межправительственных договоров о копродукции для реализации совместных проектов, а скорее для продажи интересного контента за границу.

Среди проданного украинского аудиовизуального контента в Китай уместно выделить полнометражные художественные и анимационные фильмы "Несокрушимая", "Сторожевая застава", "Похищенная принцесса. Руслан и Людмила", сериал "Нюхач", анимационные сериалы "Эскимоска", "Козаки. Футбол", "Козаки. Вокруг света" и "Котигорошко и его друзья". Также в список включают и цикл программ "Великие мечтатели", форматы телевизионных шоу: Crack Them Up (в Украине - "Рассмеши комика"), Go Dance! (В Украине - "Майдан's"), Claim to Meladze (в Украине - "Хочу к Меладзе").

Участники круглого стола надеются, что в дальнейшем сотрудничество между Украиной и Китаем будет становиться все теснее и ближе, с общностью идей, интересов. И одним из самых перспективных аспектов возможного дальнейшего сотрудничества является создание совместных анимационных проектов.

Итоги пресс-конференции

В перерыве между панельными дискуссиями состоялась пресс-конференция "Креативные индустрии Украины: стабильное развитие благодаря синергии усилий государства и бизнеса". Участвовали: соучредитель FILM.UA Group Сергей Созановский, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив, директор холдинга "Медиа группа Украина" Евгений Лященко, заместитель председателя наблюдательного совета UkraineInvest Ульяна Хромяк, первый заместитель министра культуры Светлана Фоменко и член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль. Модератор - директор-президент ICTV Александр Богуцкий.

В рамках часовой дискуссии обсуждали почти все сферы кино- и телеиндустрии от производства и до проката, от локального контента до международного копродакшна, от продвижения и до привлечения частных средств для минимизации зависимости от господдержки. Но среди важнейших можно выделить несколько затронутых тем. Это - новые КВЭДы, система рибейтов, промоушн и реальное взаимодействие/синергия участников креативной индустрии. Теперь по очереди.

Казалось бы, странно, но на законодательном уровне не прописаны многие понятия, из-за чего работники индустрии часто самостоятельно "выбирают" сферу, в которой, как они считают, они работают. А значит, их сложно организовать и контролировать.

По словам Светланы Фоменко, необходимы новые КВЭДы в сфере аудиовизуальных услуг, благодаря чему может увеличиться поступление средств в бюджет, да и просто осуществлять контроль рынка.

Для этого она обратилась за помощью по поддержке других участников дискуссии, на что Александр Богуцкий тактично ответил, что "мы не законодательная власть". Проще говоря, все за, но инициировать процесс должны "сверху".

Сергей Созановский отметил, что система рибейтов была первоочередной задачей уже несколько лет, однако именно она почему-то оказалась "за бортом".

Если, например, такую ​​схему введут в Польше, даже наши продюсеры поедут туда. Что уж говорить о том, чтобы, наоборот, ехали снимать к нам? Рибейты - это и поступления в бюджет, и новые рабочие места, причем в совершенно разных сегментах рынка, не только кино. Это, например, гостиничный бизнес, кейтеринг/обслуживание съемочной команды и тому подобное.

Отдельно стоит качественно работать с продвижением лент. И всегда учитывать, что фильм - это и есть синергия креативных индустрий.

Так, по словам Сергея Созановский, после проката анимационной ленты "Украденная принцесса. Руслан и Людмила" в Польше там появился фан-клуб музыкальной группы "Время и Стекло". И сейчас идут переговоры о гастролях. Очевидно, лента ознакомила жителей страны с их творчеством и развивает теперь другой сегмент креативного рынка.

И несколько цифр о размере бюджета. Так, на вопрос из зала Светлана Фоменко ответила, что адекватной суммой господдержки можно было бы назвать 700 млн гривен на программу поддержки патриотического кинопроизводства и 1,9 млрд гривен для Госкино.

А вот по сумме для развития сериального производства единого вещателя, то Александр Богуцкий привел простую арифметику: 52 недели за вычетом выходных, а это примерно 256 часов сериального контента (часовой эпизод в день), умножить на стоимость производства +/- $ 80 тыс., Из которых половина - поддержка государства. Получается более $10 млн ежегодно. И столько же от государства, конечно, при условии выделения средств.

И даже это еще не все

Кроме всех вышеперечисленных мероприятий в первый день KYIV MEDIA WEEK участники форума занимались скринингом наиболее интересных и перспективных телевизионных форматов, а также имели возможность послушать доклад Джастина Скроджи (Justin Scroggie), креативного директора и партнера глобальной консалтинговой компании The Format People, более известного в профессиональных кругах как Форматный Доктор.

Джастин рассказал о 8 сверхважных элементах, которые должны учитывать авторы и продюсеры, чтобы сделать свой формат привлекательным для других рынков уже на стадии разработки. Это идентичность, универсальность, "умная простота", которая привлекает, и понятна цель/мотивация, гибкость, способность "путешествовать", потенциал к расширению и взаимосвязанность с другими платформами/медиа.

Также с презентацией "Тренды FAANGS" перед аудиторией выступил представитель международной медиаконсалтинговои компании K7 Media Дэвид Чиарамелла, который рассказал о тематических преимущества таких медиагигантов, как Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google и Snapchat.

Спикер сообщил о годовых бюджета, выделяемых на производство оригинальных шоу каждой из компаний, жанровые особенности создаваемого ими контента, а также о новых игроках рынка видеосервисов. Кроме того, были представлены флагманские проекты каждой из корпораций, вызвали наибольший резонанс среди аудитории.

Средний годовой бюджет на производство для группы FAANGS составляет от $500 млн до $1 млрд (Facebook, Apple), причем компании заинтересованы не только в американском продукте, но и в зарубежном (в частности, в активных поисках находится Amazon Prime).

Как быть шоураннером и правильно побирать актеров

Ближе к концу первого дня форума "вишенкой на торте" стали мастер-классы-секции Марджери Симкин (Margery Simkin), одной из самых успешных и востребованных кастинг-директрис Голливуда, и Майкла Бейзер (Michael Baser), шоураннер с многолетним стажем. Оба спикера от всемирно известной Vancouver Film School.

Симкин сообщила, что в Америке кастинг-директор может быть одним из главных создателей проекта, поскольку вполне имеет право отстаивать ту или иную кандидатуру на роль. Но известно, что иногда фильм "вытягивает" игра одного главного актера, которого пригласили на съемки.

Прослушивание нужно не всегда, ведь есть список актеров рейтинга "А", и тогда достаточно звонить агентам актеров и актрис, пока кто-то не согласится. Но порой приходится прослушивать вживую сотни людей в день, искать их по всей стране.

Важно осознать, что кастинг-директор - профессионал с большим опытом, и научиться находить нужного человека невозможно, это должно быть в крови. В США каждый отвечает за свою сферу, и режиссер крайне редко может участвовать в проекте и просто привести своих людей или внести правки в сценарий, как ему вздумается и по своему усмотрению. Кастинг-директор и сценарист работают в паре.

Что же касается шоураннера, то Бейзер уверен, что стать им может любой сценарист при должном желание и стремление. Майкл честно признался, что, например, он стал сценаристом из-за того, что хотел смешить людей, но "был бы худшим в мире стендапером", а попошел туда, где не нужно было бы работать с аудиторией напрямую.

По его словам, шоураннер - визионер, провидец, который четко выделяет характеры персонажей и арку сюжета от начала и до конца, и если идеи сценаристов не вкладывать в ее рамки, понадобятся новые идеи - сценаристы же меняются довольно редко, и всерьез им никто никогда не говорит, что они написали "полную чушь". Кстати, по мнению Майкла, в writer's room идеи возникают эффективно.

К слову о writer's room, Бейзер вспомнил, что когда выбрал эту профессию, сценаристов могло быть до пяти человек на проект. А сейчас цифра порой достигает 20, к тому же сценаристы часто делятся на две команды и пишут скрипт двух разных эпизодов под кураторством шоураннера, который может отстаивать - причем успешно - идеи перед режиссером и продюсером. Главное - уметь аргументировать.

KYIV MEDIA WEEK проходит с 17 по 21 сентября 2018 года в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина). Зарегистрироваться на медиафорум можно здесь.