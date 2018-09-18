5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха

19 сентября, 2018, 12:00

Расследование об одной из самых влиятельных и самых таинственных семей - семье Мьюлье, книга о тайных планах Сталина и рассекреченные документы ЦРУ об американском шпионе от издательства "Фабула"

"За кулисами империи Мьюлье", Бертран Гобен

Истории успеха всегда впечатляют и мотивируют. А когда этот успех приводит к колоссальному взлету семейного бизнеса, эффект от прочитанного усиливается еще больше.

"За кулисами империи Мьюлье" - это расследование французского журналиста Бертрана Гобена об одном из самых богатых, самых влиятельных и самых таинственных кланов современности.

Семье Мьюлье принадлежит много брендов и сетей по всему миру. Одна из самых известных и достоверно известных вам – сеть гипермаркетов "Ашан".

Как строилась эта бизнес-империя, в чем секрет успеха клана Мюлье и почему он покрыт такой тайной – читайте в биографическом исследовании Бертрана Гобена "За кулисами империи Мюлье".

"Последние дни Сталина", Джошуа Рубинштейн

Много перемен произошло не только в Европе. Один из ключевых и переломных моментов в истории человечества - смерть тирана Иосифа Сталина. Конец его жизни стал катализатором серьезных изменений на геополитической карте мира.

Джошуа Рубинштейн - один из ведущих американских советологов. Он проработал много документов и воспоминаний современников Сталина.

Из ряда расследований выросла его книга "Последние дни Сталина", в которой описаны достоверные факты о его окружении - Берия, Маленков, Хрущев, а также их замыслы, мотивы и взгляды на дальнейшее развитие Империи, которую оставил после себя тиран.

"Век перемен", Иэн Мортимер

Что пережила Европа, прежде чем стать такой, как мы знаем ее сегодня? Британский историк и писатель Иэн Мортимер исследовал 10 веков европейской истории, определил самое главное и сделал выводы.

Сравнить почти 1000 лет между собой не каждому под силу. Однако Иэну Мортимеру удалось.

"Шпион на миллиард долларов", Дэвид Э. Гоффман

Лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Э. Гоффман практически всю свою жизнь посвятил изучению темы Холодной войны.

В основе его труда "Шпион на миллиард долларов" - кейсы рассекреченных документов ЦРУ, связанных с одним из важнейших и самых успешных агентов ХХ в., который находился на службе в американской разведке – Альфредом Толкачовым, также известным как агент "Сфера".

Альфред был обычным советским ученым в области радиоэлектроники. Что заставило Альфреда стать агентом государства-врага, какая опасность ожидала его в случае провала и как могла бы измениться мировая история, если бы Холодную войну выиграл Советский Союз, можно только представить.

"Великая шахматная доска", Збигнев Бжезинский

Збигнева Бжезинского считают одним из самых влиятельных геостратегов США. Американский политолог, социолог и государственный деятель, бывший советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера.

В книге "Большая шахматная доска" вы найдете ответы на вопросы о том, куда движутся в своей международной политике крупнейшие государства мира, какой может быть судьба планеты при разных событиях и какова роль Украины в этой "игре".

Интересная, дискуссионная, компетентная, эта книга непременно будет интересна не только политологам, социологам, историкам, но и широкому кругу читателей.