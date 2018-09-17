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Виталий Портников: "финляндизация" никого не спасёт


фото: novayagazeta
Нужно вступать в НАТО в ускоренном порядке, пока Путин еще не может этому помешать

"Русские ясно дали нам понять, что сейчас, глядя на нас, они видят финнов, но если мы вступим в НАТО, то они будут видеть врагов. Это их позиция" - отметил президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Эти слова финляндского президента, которые базируются на его многочисленных встречах и разговорах с российским коллегой, еще раз напоминают о том, как Владимир Путин и его окружение видят современный мир и как они представляют себе будущее. Я бы сказал, что они представляют себе будущее как прошлое. Как восстановление Советского Союза во всей полноте его территории и сфер влияния.

Россия Ельцина просто не смогла воспрепятствовать принятию в НАТО бывших стран Варшавского Договора, влияние в которых Москва считала своей естественной "добычей" после победы союзников над нацистской Германией. Россия Путина категорически возражала против присоединения к НАТО стран Балтии, однако тоже не много могла сделать, чтобы воспрепятствовать этому процессу.

Однако именно в это время - и на фоне повышения нефтяных цен - в Москве приходят к мнению, что для будущей империи нужно спасти все то, что можно еще спасти. И для такого спасения неприсоединение нужной страны  к НАТО - важное условие, так как Россия не хочет вступать в открытый военный конфликт с цивилизованным миром, она хочет побеждать с помощью гибридных войн и специальных операций.

К Украине и Финляндии тут, конечно же, разные подходы. Украина покинула империю совсем недавно, поэтому задача Кремля - вернуть ее как территорию, сделать частью прообраза нового государства - Евразийского Союза (возможно, без западных областей, которые расцениваются как раздражитель). Вот почему в Кремле так реагируют даже не на стремление Украины вступить в ЕС и НАТО, а на банальное соглашение об ассоциации с ЕС.

Не должны быть подписаны документы, которые будут затруднять аннексию украинской территории, которые придают Украине вид состоявшегося, а не временного государства.

В этом есть логика: президент Путин вначале заставил президента Армении Сержа Саргсяна отказаться от соглашения об ассоциации с ЕС, а потом принудил Армению к вступлению к Евразийский экономический союз - несмотря на очевидное сопротивление других российских сателлитов, Беларуси и Казахстана. Тот же сценарий готовился и для Украины - но благодаря Майдану мышеловка захлопнулась только для Армении.

Финляндия покинула Российскую империю 100 лет назад, сторонники ее независимости победили местных большевиков сразу после Октябрьского переворота и спустя еще 20 лет, во время кровопролитной "зимней войны". Поэтому после Второй Мировой войны Москва сохранила государственный суверенитет Финляндии и даже не стала навязывать ей коммунизм. Платой за это стала так называемая "финляндизация" - зависимость Хельсинки от Москвы во внешней политике и экономике, ограниченность в критике политики СССР.

Финляндия занимала особое место в сфере влияния СССР - и, судя по позиции Путина, он захотел ее на это особое место возвратить. Разумеется, после того, как покончит с Украиной.

Евросоюз в такой ситуацией не проблема. А вот НАТО - проблема. И в Москве прекрасно это понимают. А в Хельсинки - судя по словам президента Финляндии и социологическим опросам, во время которых большинство финнов продолжают выступать против присоединения к НАТО - нет. Потому что срабатывает синдром "финляндизации" - если не злить Путина, он тебя не тронет.

А все ровным счетом наоборот. Нужно сопротивляться. Нужно вступать в НАТО в ускоренном порядке, пока Путин еще не может этому помешать. Это - самый верный путь к спасению.

А "финляндизация" никого больше не спасет. Ни финнов, ни украинцев. Политика соглашательства с агрессором может привести только к утрате суверенитета страны, политическая элита и общество которой не способны к правильной оценке рисков и угроз.

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