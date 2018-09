Педагогика "по-совецки". Как аналитики оценили деятельность Академии педнаук

19 сентября, 2018, 09:11

Мария Гурская

Работы ученых в уважаемой Академии педагогических наук по качеству не лучшие студенческих рефератов. Цифры, факты и инфографика о полезности НАПНУ для государства

О том, что с наукой в Украине "не очень", знают, наверное, все. Но вот что скрывается за этим "не очень", куда и на что идут деньги из бюджета страны и откуда у нас берутся педагоги-ученые, видимо является тайной.

Аналитический центр CEDOS приоткрыл эту завесу, проведя анализ условий для эффективного использования государственных средств в Национальной академии педагогических наук. То есть, посмотрел, на какие исследования и сколько уходит денежек из госбюджета, и насколько эти самые исследования качественные.

Спойлер: все очень печально.

НАПНУ финансируется прежде всего из Государственного бюджета Украины. В 2018 году на поддержку Академии из него было выделено 211 миллионов гривен.

Аналитики изучили все научные статьи трех учреждений НАПНУ – Института педагогики, Института высшего образования, Института специальной педагогики – за 2014-2016 годы (663). И пришли к печальным выводам: теоретически, НАПНУ должна быть опорой и надеждой нашего Министерства образования и науки, в частности в вопросах воспитания и обучения маленьких украинцев. Но это теоретически, на практике же имеем немного иную картину.

Как показывает исследование, подавляющее большинство респондентов, которые являются независимыми образовательными экспертами, не знакомы с научными трудами и основными темами учреждений НАПНУ. В своей работе они преимущественно пользуются иностранными исследованиями.

“.. Как правило, я стараюсь читать международные исследования, статьи в рецензируемых западных журналах и так далее. Искать по тематикам, которые мне интересны, в западных источниках. Пока что не встречалось никаких публикаций украинской педагогической академии наук”, - говорит один из опрошенных.

В целом же в исследовании говорится о том, что :

В большинстве научных публикаций НАПНУ не соблюдены базовые требования к качеству. Игнорирование нерусскоязычных научных публикаций и небольшое количество опубликованных за рубежом работ указывают на изолированность украинских образовательных исследований от мировой науки. Только небольшой процент научных статей НАПНУ соответствует международным стандартам качества.

И перед тем, как продемонстрировать подробности данного исследования, хочется задать вопрос: а повлияют ли такие неутешительные выводы хоть как-то (положительно) на качество деятельности Академии, на ее финансирование или, может, и сам факт ее существования?

А теперь подробнее о плачевном.

"Совецкое" наследие

В 62% случаев анализ литературы или список фамилий в трудах состоит исключительно из советских и постсоветских авторов.

Разве Украина сейчас не стремится к европейскому качеству и интеграции в глобальные мировые процессы? Похоже, не в НАПНУ. Там западные ученые в основном представлены разве что двумя-тремя фамилиями классиков психологии и педагогики (Монтессори, Пиаже и др). Правда, последние годы демонстрируют хоть немного обнадеживающие тенденции в этом вопросе.

"Проанализированные статьи дают понять, что украинская педагогика даже за 27 лет после распада СССР редко вспоминает о существовании иностранных педагогических исследований. Исключениями являются в основном труды Института высшего образования и труда отдела сравнительной педагогики Института педагогики", - говорится в исследовании.

Еще из "прекрасного": лишь 23,6% статей содержат в списке литературы позиции не на украинском и не на русском языках. Даже англоязычные статьи часто содержат только постсоветскую литературу.

Еще немного о качестве

Аналитики насчитали, что аж 28,5% статей содержат анализ предыдущих исследований на заданную тематику в той или иной форме.

Не подумайте, что в большинстве материалов раздел, посвященный анализу последних исследований все же существует, но чаще всего он содержит только перечень фамилий ученых, которые занимались темой, без ссылок на их релевантные труды.

"Такой “анализ” не показывает, автор статьи хотя бы читал другие статьи на тему. Среди фамилий, названных в таком анализе, почти всегда большое количество других представителей НАПНУ и крайне редко есть упоминания о современных зарубежных авторах", - отмечают аналитики.

То есть, имеем картину, когда исследователи НАПНУ в своих трудах немалую их долю основывают на трудах других исследователей из Академии.

В дальнейшем идет вроде хорошая цифра о доле современных авторов, на которых опираются в своих трудах ученые: в 78% случаев анализ литературы и в 75% случаев перечень фамилий (который заменяет анализ) содержит упоминания современных исследователей.

Но, как отметили в CEDOS, этот показатель логично объясняется большим количеством современных коллег авторов из НАПНУ в перечнях фамилий. Похоже, авторам важно упомянуть коллег, чтобы не обижались и сделали положительные отзывы.

В воображении нашей редакции эти показатели нарисовали примерно вот такую картинку:

Студенческие рефераты vs Исследования НАПНУ

И снова плохие, плохие цифры: только в 10,8% статей указано, в чем заключается новизна материала.

По словам аналитиков CEDOS, этот факт сам по себе не свидетельствует, что 90% статей не содержат никакой новизны. Однако означает, что сотрудники НАПНУ обычно не имеют задачи продуцировать качественно новое научное знание и их не поощряет к этому редакционная политика журналов.

Формируя цель статьи много авторов материалов употребляют фразы вроде “обозначить проблему” или “уточнить понятие”, без намерения сделать вклад в педагогическое знание.

"Большинство материалов, таким образом, больше напоминают студенческий реферат, чем научную статью. Небольшие объемы подавляющего большинства статей (редко более 10 страниц) и небольшой список литературы (редко больше 15 позиций) только усиливает сходство с рефератом", - отмечают аналитики.

Интересно, если бы 211 млн выделяли лучшим студентам на вот такие рефераты и курсовые, насколько бы отличалась качество исследований?

И это еще далеко не все показатели: так, например, только 8% статей содержат описание метода исследования, который позволяет читателю понять, как ученый пришел к определенным выводам в своей работе (и это еще один пункт, в котором наблюдается незначительная, но положительная тенденция).

И лишь 17% статей содержат обработку и анализ данных в той или иной форме. То есть, анализ проведенного эксперимента, опроса или статистические данные встречаются в работах НАПНУ довольно редко. А те материалы, которые их содержат, не имеют подробного описания.

Что касается публикаций в журналах, то в 15,7% случаев автор статьи входит в состав редакционной коллегии.

Труды НАПНУ основном публикуются в тематических журналах, посвященных педагогике.

"Однако 17% статей размещены в изданиях с очень широкой тематикой. Особенно это касается англоязычных статей, которые были размещены, например, в “Canadian Journal of Science, Education and Culture”, “Modern Science”, “Science Rise” и даже “Oxford Journal of Scientific Research” (который не имеет отношения к Оксфордскому университету). Ни один из названных журналов не индексируется в Scopus", - указывают авторы.

Сотрудничество с МОН

Оно есть. Существует, и кое-где даже очень тесное и продуктивное. Но, как указывается в исследовании, здесь речь скорее идет о конкретном и достаточно узком круге лиц, чем об учреждении в целом.

Вообще, выработка определенных текущих решений относительно образовательной политики государства, по словам одного из респондентов, происходит в треугольнике МОН — НАПНУ — ИМСО.

В каждом из этих учреждений работники, чьи сферы пересекаются, сотрудничают и взаимодействуют.

Что касается, например, законопроектов, то НАПНУ приобщается через своих представителей в рабочих группах, однако это весьма небольшое количество ученых высочайшего статуса (академики, члены Президиума). Впрочем, как отметил один из представителей МОН:

“Мы принимаем решение больше на опыте, на интуиции, на каких-то общих смыслах, общих тенденциях, чем на определенных исследованиях...”.

В то же время другие респонденты высказывали потребность в исследованиях, на которых мог бы основываться процесс разработки государственной политики. Они подчеркивали, что эти исследования должны носить практический характер, а не писаться “для вакуума” или для получения научных степеней.

Исследователи также отметили, что многие респонденты из МОН вспоминали одних и тех же ученых из НАПНУ, подчеркивая конкретно их вклад в определенные разработки.

"Таким образом, можно предположить, что внутри НАПНУ существует небольшая группа ученых, экспертиза которых является наиболее востребованной, а вклад в разработку политики — наиболее значительным", - указывают авторы.

Что касается использования результатов работы НАПНУ в деятельности других центральных органов исполнительной власти (Министерство социальной политики, Министертво финансов и Министерство по делам семьи, молодежи и спорта), глубокие интервью с представителями двух последних учреждений показали, что они не используют результаты деятельности НАПНУ, а Министерство социальной политики отказалось от интервью из-за отсутствия сотрудничества с Академией.

Более детально ознакомиться с механизмом сотрудничества вы можете в полном тексте на сайте CEDOS.

И, наконец, что?

Выводы экспертов, предсказуемо, неутешительны для НАПНУ:

Научный уровень статей, по крайней мере, трех учреждений Академии не соответствует международным стандартам.

Конкурсы научных тем преимущественно безальтернативны.

Объем финансирования научной работы определяется количеством привлеченных ученых со степенями и званиями, а не важностью исследуемой темы.

Результаты исследований трех учреждений НАПНУ в основном не используются во время разработки и внедрения образовательной политики.

Практически все статьи опубликован в украинских журналах, которые издают учреждения НАПНУ или педагогические вузы, а немногочисленные англоязычные издания не входят в авторитетные наукометрические базы. Таким образом, большинство статей работников НАПНУ не отвечают международным научным стандартам.

Итак, по мнению экспертов, сейчас в НАПНУ не существуют условия, которые способствуют эффективному использованию государственного финансирования.

Ну и в конце несколько избранных цитат, которые лучше всего характеризуют выводы исследования. А также более подробная таблица проведенного анализа, для заинтересованных читателей.

"Количество фундаментальных исследований (в целом по НАПНУ) почти втрое превышает количество прикладных. Представители Президиума НАПНУ объясняют это тем, что фундаментальные исследования имеют более защищенное финансирование. Собственно фундаментальные исследования на теоретические темы обычно получают большие средства из госбюджета, чем прикладные".

"Оценка соблюдения базовых требований к научным статьям НАПНУ показала, что большинство проверенных публикаций не соответствует хотя бы нескольким критериям качества".

"НАПНУ осуществляет научное и учебно-методическое обеспечение модернизации содержания образования, который дублирует функции другого учреждения — ИМСО. Исследования НАПНУ не играют ощутимой роли при разработке образовательной политики. Причиной этого является как отсутствие соответствующих исследований (ибо научные поиски НАПНУ чаще сосредоточены на методике преподавания, истории и философии образования), так и особенности формирования государственной политики в целом: в процессе ее выработки исследования редко используют".

Вот такие выводы по деятельности Национальной академии педагогических наук. А нам остается лишь напомнить цитату Маргарет Тэтчер: "Нет никаких государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков".