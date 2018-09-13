Впервые в Украине открыта охота на марлина. Событие
19 сентября, 2018, 11:00
Начиная с сентября, у каждого мужчины появляется возможность поймать марлина в Украине
Марлин (рыба-парус) – одна из самых крупных, сильных и быстрых рыб. Смелый, дерзкий единоличный охотник, не имеющий естественных врагов. Марлины способны очень быстро плавать, развивая скорость более 100 км/ч.
Марлины являются ценным трофеем среди рыбаков всего мира, некоторые особи достигают веса 800-900 кг.
Эту невероятно сильную рыбу описал Эрнест Хемингуэй в своей повести «Старик и море», что вызвало дополнительный спрос и волну охоты.
Начиная с сентября, у каждого мужчины появляется возможность поймать МАРЛИНА в Украине!
Лови своего первого МАРЛИНА уже в СЕНТЯБРЕ!
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