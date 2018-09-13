Впервые в Украине открыта охота на марлина. Событие

19 сентября, 2018, 11:00

Начиная с сентября, у каждого мужчины появляется возможность поймать марлина в Украине

Марлин (рыба-парус) – одна из самых крупных, сильных и быстрых рыб. Смелый, дерзкий единоличный охотник, не имеющий естественных врагов. Марлины способны очень быстро плавать, развивая скорость более 100 км/ч.

Марлины являются ценным трофеем среди рыбаков всего мира, некоторые особи достигают веса 800-900 кг.

Эту невероятно сильную рыбу описал Эрнест Хемингуэй в своей повести «Старик и море», что вызвало дополнительный спрос и волну охоты.

Начиная с сентября, у каждого мужчины появляется возможность поймать МАРЛИНА в Украине!

Лови своего первого МАРЛИНА уже в СЕНТЯБРЕ!