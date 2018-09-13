Уроки чилийского. Как Junta спасла страну

13 сентября, 2018, 18:13

Максим Викулов

В эти дни исполняется 45 лет с того момента, как чилийские военные взяли власть в свои руки, устранив крайне левого президента Сальвадора Альенде, чтобы остановить сползание страны к хаосу и анархии

В то же время, под руководством хунты были проведены беспрецедентные экономические и социальные реформы, которые вывели страну из третьего мира – в первый

Так уж повелось, что Латинская Америка - не самое упорядоченное место на планете, довольно бедный и криминогенный регион. Даже в странах, которые стремительно развиваются, богатство и нищета идут рядом: так в Бразилии, локомотиве экономического роста всего континента, рядом с роскошными виллами находятся ужасные фавелли, где уровень преступности и процент безграмотности просто зашкаливает. В ряде стран процветает производство и торговля наркотиками, государственная машина прочно срослась с мафией, а количество политиков-популистов, которые дорвались до власти, превышает все разумные и неразумные пределы.

Вместе с тем, туристов, впервые попавших в Сантьяго-де-Чили, поражает красота и ухоженность города, где невысокие небоскребы буквально утопают в зелени, по широким проспектам льется поток автомобилей, а бульварами и торговыми центрами прогуливаются довольные жизнью люди. Действительно, Чили - типичная "европейская" страна на южноамериканском континенте, с высоким уровнем жизни людей, образования, здравоохранения и социального обеспечения, развитой инфраструктурой и эффективно работающей правоохранительной системой.

Небоскребы Сантьяго-де-Чили

Только вот большинству чилийцев сейчас не по душе человек, который железной рукой вытащил страну из третьего мира в первый. "Пиночет - плохой человек, он забрал у нас свободу", - скажет любой портье в пятизвездочном отеле Сантьяго. "Возможно, он и реформировал экономику, но он - диктатор, и о нем не говорят в приличном обществе", - добавит банковский клерк за бизнес-ланчем в KFC. И почему-то автору этих строк кажется, что если бы военная хунта в свое время не отстранила президента-социалиста Сальвадора Альенде, современные чилийцы в перерывах между office working, шопингом в Wall-Mart и ужином в суши-баре не ругали бы последними словами архитектора современной страны генерала Аугусто Пиночета.

Конечно, нет: стоя в очереди за продовольственными талонами или выпрашивая у иностранных туристов хозяйственное мыло и туалетную бумагу, они бы хвалили демократически избранного президента Мадуро. Ну, или пламенного революционера Кастро.

Социалистическая революция на марше

До конца 1960-х Чили ничем не отличалась от других латиноамериканских стран - бедность, криминал, засилье помещиков-латифундистов. Как и у всех неуспешных странах, активно ищут виновного в собственных бедах, которого находят в лице Соединенных Штатов, международных корпораций и вообще "мирового империализма". Общественные симпатии в стране двигались влево, все более популярными становились социалистические и коммунистические идеи: в шариковскому "отнять и поделить" многие видели путь к решению всех своих проблем. Уже в 1964 году новоизбранный президент Эдуардо Фрей Монтальва (христианский демократ, кстати!) начинает мягкую национализацию (в форме принудительного выкупа) земли и медных шахт.

На президентских выборах 1970 годов побеждает Сальвадор Альенде, кандидат от блока "Народное единство" - коалиции социалистов, коммунистов, радикалов и других левых и ультралевых сил. Большой друг Советского Союза, Альенде не скрывал, что его цель - построение в Чили социализма. Началась повальная национализация всех крупных и средних предприятий. В селе происходили tomas - вооруженный бандитский самозахват земли. Правительство объявило, что не будет ему препятствовать. Главным идеологом и фактическим руководителем Confederacion campesina (что-то типа советских комбедов), которые забирали земли у богачей, был министр сельского хозяйства Кальдерон.

Что характерно, захваченные земли не раздавали мелким фермерам, а пытались организовать на них что-то вроде колхозов. Вместе с землей, "революционеры" пытались реквизировать и движимое имущество - например, скот. Пытаясь спасти свое имущество, владельцы начали массово забивать скот. Так, Скотоводческая Ассоциация Огненной Земли забила 130 тыс. стельных коров и отправила на бойне еще 360 тыс. телок. Те, кто был побогаче и мог себе это позволить, перегоняли стада в соседнюю Аргентину.

Правительство в административном порядке резко поднял зарплаты и заморозил цены. В условиях инфляции (которая только в начале 1973 года составила 353%) продавать товары по фиксированным ценам стало экономически невыгодно. Тогда были созданы "комитеты по контролю за ценами" (Juntasde Abastecimientoy Controlde Precios), которые распределяли талоны, разумеется, среди активистов режима.

Президент-социалист Сальвадор Альенде во время посещения Киева, 1972

Отдельно стоит отметить Левое революционное движение (MIR). Прокубинская военизированная организация, насчитывавшая 10 тысяч боевиков, выступала за насильственное построение коммунизма, формально не входила в Народный блок, но пользовалась режимом наибольшего благоприятствования. Одним из лидеров MIR был племянник Альенде, а организация вооружалась кубинцами (еженедельно в Сантьяго приземлялись два кубинских рейса, которые в дипломатических чемоданах привозили оружие. В один чемодан влезало три "калаша". Всего таким образом в страну попало 4 тыс. автоматов).

Начиная с осени 1972 года, страна оказалась на пороге анархии. Левые экстремисты совершали экспроприации банков, нападения на магазины и полицейских, запугивали судей, оппозиционных депутатов, общественных деятелей и всех несогласных. Лавочники, водители, юристы, банкиры начали объявлять всенародные забастовки. Забастовка грузоперевозчиков практически полностью парализовала транспортное сообщение и экономическую жизнь страны. Власть ответила репрессиями и конфискациями транспорта, а cordones industrieles (что-то вроде реввоенсоветов, вооруженных организаций самоуправления в барачных предместьях Сантьяго) заявили, что готовы взять на себя и магазины, и транспорт.

Дожди над Сантьяго

Что характерно, упомянутые "преобразования" президент Альенде проводил, не имея большинства в законодательном органе страны (точно так же, как сейчас в венесуэльском парламенте не имеет большинства идейный наследник Альенде - Николас Мадуро).

22 августа 1973 г. чилийский парламент 81 голосом против 47 принимает резолюцию, которая обвиняла правительство в систематических нарушениях законов и Конституции страны, что привело к краху правового и конституционного устройства республики. Альенде были предъявлены обвинения в авторитарных устремлениях и стремлении уничтожить роль законодательной власти; в пренебрежении решениями судов и покровительству преступникам, связанным с правящей партией; в покушениях на свободу слова, арестах, избиениях и пытках оппозиционных журналистов и иных граждан; в покушениях на университетскую автономию; в покушениях на собственность; в незаконном преследовании забастовщиков; в терроре населения с помощью вооруженных банд; во введении в образование марксистской идеологии. В резолюции парламент призвал единую не деградированную и авторитетную институцию в обществе - армию - восстановить попранную законность и конституционный порядок в стране.

Военный переворот, который имел целью спасти страну от анархии, гражданской войны и революционных "прелестей", начался в ночь с 10 на 11 сентября 1973 года на кораблях ВМС, которые участвовали в маневрах у берегов Чили. Фраза "В Сантьяго идет дождь" (Llueve sobre Santiago), переданная по армейским радиостанциям, стала сигналом к началу мятежа. Рано утром 11 сентября корабли ВМС после обстрела высадили десант и захватили порт и город Вальпараисо: они арестовали 3 тыс. человек и ввели комендантский час.

В 6:30 военные установили контроль над основной частью чилийской столицы, в том числе взяли под контроль пропрезидентские радиостанции. В 8:30 чилийское радио прерывает утренние передачи, чтобы сообщить, что военные берут власть, чтобы предотвратить попадание страны под иго марксизма. И к 11 часам дают Альенде время, чтобы сдаться. Поскольку ответа не последовало, в 11:55 бомбардировщики раздолбали ракетами президентский дворец. В 13:30 военные повторили свой ультиматум, дав на капитуляцию аж 4 минуты. Тех, кто вышел, снайперским огнем прижали к земле.

Альенде застрелился из автомата, подаренного ему Фиделем Кастро. В тот же день армия установила контроль над всей территорией страны. Было объявлено о создании Правительственной хунты Чили (Junta de Gobierno de Chile) - высшего органа государственной власти в составе руководителей основных родов войск - главнокомандующего вооруженными силами Чили, командующих флота, военно-воздушных сил и корпуса карабинеров. Неизменным руководителем хунты стал главнокомандующий чилийской армии генерал Аугусто Пиночет Угарте. Оппозиционные политики, включая двух предыдущих президентов Чили (которые были умеренными левыми), выступили с публичной благодарностью военным. Также действия хунты поддержали парламент и Верховный суд государства.

Штурм президентского дворца 11 сентября 1973 года

Кадры переворота, 11 сентября 1973

На следующий день, 12 сентября, были обнародованы имена 15 военных, из которых Хунта сформировала кабинет министров. По своим политическим взглядам все эти люди - или центристы, или немного слева от центра, что более-менее соответствовало месту, занимаемому на чилийской политической шкале Христианско-Демократической партией.

13 сентября Пиночет, выйдя к прессе, заявил: "Я пользуюсь этой возможностью, чтобы напомнить всем, кто намерен противодействовать нам, нарушать установленный порядок и подчиняться приказам, поступающим из Москвы, используя для этого почтенные институты власти, что я намерен пресекать все их попытки твердой рукой ".

Были запрещены социалистическая и коммунистическая партии, зависимые от левых профсоюзы. Естественно, крайне жестко пресекались деятельность прокубинских террористов MIR, всяческих cordones industrieles, Confederacion campesina и других революционных титушок. Методы борьбы с ними были крайне жесткими.

Коммунистические пропагандисты, а также сегодняшние левые интеллектуалы и правозащитники всех мастей рассказывают о несусветном терроре, якобы развязанном Хунтой, о десятках тысяч замученных, о расстрелянных "рабочих" (читай - швондеров и шариковых) и простых обывателей. Некоторые уважаемые издания пишут о нескольких тысячах человек, которых ежедневно расстреливали на стадионе Сантьяго, о трупах, которые регулярно сбрасывались с вертолетов в океан. Позволим себе с этим не согласиться. Специальная комиссия Реттига (которую трудно обвинить в симпатиях к военным), которая была создана в 1991 году и занималась подсчетом людей, убитых при Пиночете по политическим мотивам, насчитала 2279 убитых. Чуть позже цифра была доведена до 3200. И здесь стоит помнить и учитывать, что все 17 лет нахождения Пиночета у власти страна была вынуждена вести борьбу против новорожденного класса "профессиональных революционеров", а одна только MIR насчитывала около 10 тысяч боевиков, многие из которых пожелали сложить оружие. Несколько сотен членов MIR бежали на Кубу, прошли там подготовку и высадились в Андах, в Нельтуме, с оружием в руках. Пиночет сбросил в Нельтуме парашютный десант разгромил боевиков. MIR перешла к терактам - устроила покушение на Пиночета, а для получения денег грабила банки. Всего при Пиночете было убито как минимум 663 боевика MIR.

Многие из тех, кого записали в "жертвы режима", не были боевиками, но были виновны в тяжких преступлениях во время президентства Альенде, когда страна распадалась на части.

Кроме того, в список вошли не только боевики, убитые при перестрелках, но также гражданские жертвы этих перестрелок. Но особая изюминка отчета - в число жертв "кровавого режима" включили также полицейских, солдат и представителей госаппарата, убитых боевиками! Также в список невинно замученных включили и расстрелянных хунтой наркоторговцев, которые за годы бардака Альенде превратили страну в одного из основных производителей наркотиков. Правда, отдельные "барыги" смогли избежать расправы и перебраться в Колумбию, где и основали знаменитый Медельинский картель, что залил кровью улицы Медельина и Боготы (а "коксом" - кварталы Нью-Йорка и пляжи Флориды).

Вместе с тем - будем справедливы к комиссии Реттига - упоминается, что акции DINA (секретной полиции, которая охотилась за левыми Пиночета) были крайне эффективными и в то же время не затрагивали невиновных. "ДИНА продемонстрировала, - гласит текст комиссии Реттига, - что она может наносить точечные и одновременно разрушительные удары. Точечные - в том смысле, что она ограничивала свою активность уничтожением тех, кого она считала крайне левыми, особенно членов MIR и связанных с ней групп и лиц ".

И особенно симптоматично, что те, кто громко вопит о зверствах пиночетовской военщины, почему-то в упор не замечают миллионные жертвы коммунистической системы в СССР и Красных кхмеров в Камбодже, существующие поныне концлагеря в КНДР и людоедские (без кавычек) режимы "император" Бокасса и "последнего короля Шотландии" Иди Амина. Хотя будет справедливым предположить, что Пиночет расстрелял меньше людей, чем два упомянутых "монарха" съели..

Реформы с чикагским лицом

Управляемость страной и конституционный порядок были восстановлены в считанные дни. Однако, экономическая ситуация оставалась катастрофической.

Для реформирования страны была сформирована группа молодых экономистов, которых назвали "чикагские мальчики" - 30 человек, последователей монетарной школы экономиста Милтона Фридмана. Под руководством Фридмана, который часто посещал Сантьяго, и при полной политической поддержке генерала Пиночета, "Чикаго-бойз" приступили к созданию в Чили классической либеральной экономической модели. Так, были резко снижены налоги и радикально сокращены социальные расходы.

Бюджет был сбалансирован, государство отказалось от бесконтрольного печатания денег. Свобода экономической деятельности, отказ от любых форм госрегулирования стали краеугольным камнем чилийской экономической политики. Всячески приветствовались и поощрялись иностранные инвестиции, следствием чего стал приход в страну транснациональных корпораций. Наконец, был осуществлен переход к накопительной пенсионной системе, которую сейчас нередко называют "чилийской".

Восстановление управляемости страной, решительная борьба с коррупцией, запрет левых организаций и отмена профсоюзных объединений вкупе с решительной либерализацией экономики со временем дали фантастические результаты. Сегодня Чили - первая среди стран Латинской Америки по ВВП на душу населения, наименее коррумпированная и самая безопасная страна на континенте, место, где комфортно жить и работать. В рейтинге экономической свободы страна на 20-м месте в мире (Украина - на 150-м), в индексе восприятия коррупции - на 26 месте в мире (Украина - на 130-м). Вместе с тем, определенный (но не определяющий) откат все же можно наблюдать в наши дни, когда в Чили сменилось несколько левоцентристских правительств. Так, лишь несколько лет назад страна занимала 7 место в упомянутом рейтинге экономической свободы и 21-е - в индексе восприятия коррупции.

Достигнув нужного для страны результата, Пиночет в 1990 году передал всю полноту власти избранному гражданскому правительству, оставшись главнокомандующим вооруженными силами (до 1998 года) и пожизненным сенатором. В 1998-м, находясь на лечении в Лондоне, 83-летний генерал был арестован на основании ордера, выданного испанским судом. Августо Пиночет провел в Англии 503 дня под домашним арестом, прежде чем британское правительство решилось отпустить его на родину, сославшись на его пошатнувшееся здоровье. Впрочем, на этом травля не закончилась. Осмелевшая от международной поддержки чилийская Фемида лишила генерала неприкосновенности и возбудила ряд уголовных дел. Среди обвинений, кроме обвинений в преследовании политических противников, были и явно абсурдные и надуманные - например, в наркоторговле, торговле оружием и уклонении от уплаты налогов.

Человек, который создал современное Чили, умер 10 декабря 2006 года, в возрасте 91 года. Многолетнему руководителю государства были предоставлены только военные, а не государственные, почести. В воинских частях были приспущены национальные флаги. Попрощаться с генералом пришли 60 тысяч человек. Не менее, а возможно, гораздо больше, устроили громкий триумф. Не удивительно: танцы на костях всегда были "сильной стороной" сторонников построения общества всеобщего равенства. Прах покойного был кремирован, а урна находится на территории дома семьи Пиночет в Лос-Больдос. Члены семьи бывшего чилийского лидера дали понять, что не хотели хоронить Аугусто Пиночета на кладбище из опасений, что его могила была бы осквернена его политическими противниками.

Так что сторонники Пиночета не могут просто прийти к памятнику на кладбище и положить цветы. Но им не нужно огорчаться - наглядным памятником генералу является спасенная и созданная заново им страна.