Три сына iPhone X и личный врач: что показала Apple на новой презентации

13 сентября, 2018, 11:30

Мария Гурская

Apple представила линейку улучшенных "десяток": все они с таким же "хохолком", в который спрятано Face ID, но с улучшенными начинками

Обновленные версии iPhone X называются iPhone XS и iPhone XS Max и iPhone XR. Последняя модель позиционируется компанией как бюджетная. "Тэн-еси", как их называл на презентации Тим Кук, получили OLED-экраны на 5,8 дюймов и 6,5 дюймов, а XR - LCD-дисплей на 6,1 дюйма.

Кстати, продажи "папы" всех новых моделей - iPhone X прекращены. Больше с сайта Apple их купить нельзя: теперь там только XS, XR, iPhone 8 и iPhone 7.

iPhone Xs

Тим Кук на презентации отметил, что это "самый продвинутый айфон, который создавала компания". iPhone Xs внешне ничем не отличается от предложенного нам еще в прошлом году iPhone X. Разница в "железе": например, новые смартфоны оснастили сверхбыстрым процессором A12 Bionic.

Он стал первым мобильным чипом, сделанным по 7-нанометровому техпроцессу, благодаря чему приложения на XS могут работать на 30% быстрее, чем у предшественника.

Также "тэн-эс" оснастили 4-ядерным графическим процессором, который на 50% быстрее работает с тесселяцией и многослойным рендерингом.

Размер экрана сохранился от предшественника: 5,8 дюйма (2436х1125), но появился "золотой" корпус и версия на 512 гигабайт. Из приятного также то, что была продлена работа аккумулятора: теперь он держится на полчаса дольше, чем в iPhone X.

Разработчики не обошли вниманием и камеру: матрица осталась прежней, но Apple обновила чип, который обрабатывает снимки. В смартфон добавили метод "умного HDR", однако компания не объяснила, чем именно он отличается от обычного HDR. А еще добавили больше опций в "портретный режим": например, теперь можно выбрать, насколько фон будет размытым.

"Тэн-есы" доступны в трех цветах: серебристый, "серый космос" и золотой и с емкостью памяти на 64, 256 и 512 Гб.

iPhone Xs Max

Размер экрана iPhone Xs Max составляет 6,5 дюймов (2688х1242), и это самый большой дисплей смартфона в истории компании. Также размер экрана и наибольшей отличием "максималки" от iPhone XS , ведь, по сути, представляет собой его увеличенную версию.

Отличия заключаются в "выдержке" аккумулятора: обещают, что он будет работать на 1,5 часа дольше стандартного iPhoneX.

По заявлению компании, обе модели достаточно устойчивы к внешнему воздействию: устройства поддерживают стандарт защиты от воды и пыли IP68 и могут пережить даже падение в морскую воду.

Также на презентации заявили о версии iPhone с двумя сим-картами, но обнадеживать себя не стоит: модель с двумя физическими nano-sim будет доступна только в Китае. Всем остальным предлагают вариант с одной физической и одной виртуальной сим-картами, но учитывая что технология eSIM в Украине еще не развилась, вы получаете тот же айфон с одной сим-карточкой.

Анонсированная цена на iPhone Xs и iPhone Xs Max - $999 и $1099 соответственно.

iPhone Xr

iPhone Xr оснащен таким же процессором Apple A12 Bionic и iPhone Xs, имеет такую же фронтальную камеру, однако не будет поддерживать 3D Touch (зато есть вибро-отдача Haptic touch, как в трекпаде MacBook Pro) и в отличие от флагманских версий имеет LCD-дисплей "жидкая Retina" с разрешением 1792х828 пикселей.

Одинарная камера похожа на вариант в iPhone 8, но на нее все равно можно будет делать портретные снимки с эффектом "Боке".

Также смартфон оснащен защитой от влаги по стандарту IP67 вместо IP68, как у флагманских моделей. Разница заключается вот в чем: IP67 - защита от погружения в воду на полчаса на глубину до 1 метра, а IP68 - те же полчаса, но на глубине 2 метра.

iPhone XR будет доступен со встроенной памятью 64, 128 и 256 гигабайт в шести цветах: белом, черном, синем, коралловом, желтом и красном, а предварительные заказы можно будет начать оформлять только 19 октября.

Стартовая цена на iPhone XR будет более доступной, чем на iPhone Xs, - $749.

Apple Watch Series 4

Теперь Apple Watch - ваш личный врач-кардиолог и спаситель. По крайней мере, обновленные часы оснастили вызовом "скорой" в случае, если устройство уловит падение своего владельца.

Также "вотчи" будут оценивать работу сердца по трем параметрам и фактически позволят самостоятельно делать электрокардиограмму.

По замыслу все данные будут подгружать в приложение, и вы уже будете консультироваться с врачом. Но есть и плохие новости: пока что функция с ЭКГ будет работать только в США. А вот сигнал SOS устройство будет подавать во всех странах.

Производительность устройства также улучшили: теперь Apple Watch стали работать в два раза быстрее, а их звук стал на 50% громче.

По поводу дизайна, то дисплей "умных часов" увеличился примерно на 30%, а края экрана стали закругленными. Кроме того, в Apple Watch появились новые заставки, которые красиво обыгрывают форму экрана.

В США стартовая цена на новые Apple Watch составит $499.