Бессмертные договоренности

13 сентября, 2018, 14:53

Лариса Волошина

Пришло время признать, что Минские соглашения были сорваны Российской Федерацией и умерли уже давно

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью DW назвал объявленные пророссийскими сепаратистами выборы на оккупированной части Донбасса нелегитимными и такими, что нарушают логику Минского процесса.

Вроде все правильно. Ни о каких выборах не может быть и речи, если не выполнены базовые условия безопасности. "Если следовать логике Минских соглашений и логике возвращения этой территории под контроль Украины, то эти образования должны исчезнуть. Поэтому проведение выборов - нелегитимное не только в отношении безопасности ситуации, но также и потому, что это образования, которые не должны существовать. Когда там будет гарантирована безопасность, тогда и должны проводиться выборы мэров, областных администраций и тому подобное", - говорит Волкер.

И здесь мы подходим к общемировому секрету Полишинеля, о котором все догадываются, но никто не говорит публично.

В Минских договоренностях нет логики, потому что они выводят за скобки агрессора.

Исчезнуть с оккупированных территорий должна Россия. Без нее все раковые образования самоликвидируются, как будто и не было. Американский дипломат знает это лучше, чем кто-либо другой. Так же, как об истинной роли России точно знали все подписанты Нормандской четверки.

Знали и давили. Нет не на Путина. На президента Украины. Минские договоренности являются навязанным Украине документом. Навязанными в первую очередь западными партнерами. Потому что привязка санкций к Минску, отделение вопроса Крыма от вопроса оккупированного Донбасса - это те уступки, на которые Запад пошел ради умиротворения Путина. А теперь украинцы каждый день платят за недальновидность партнеров собственной кровью.

С момента подписания соглашений произошло отравление Скрипалей, вмешательство в американские выборы, неприкрытые химические атаки против сирийского населения, Путин медленно убивает Сенцова и травит выбросами жителей Армянска. Многое изменилось с того времени, как Минские договоренности были изобретены в качестве единственной возможности остановить российское наступление на Украину.

Мир изменился. Но план, который, скорее, подходит для урегулирования внутреннего конфликта, почему-то до сих пор является действующим.

Обособление вопроса возвращения Крыма от переговоров о деоккупации Донбасса позволило России использовать этот густонаселенный регион в качестве орудия по дестабилизации всей Украины. Недавно депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин заявил, что Россия должна добиться возвращения Донецка и Луганска в состав Украины для того, чтобы начать процесс преобразования украинского государства в федеративное. То, что Донбасс как отдельный "русскоязычный регион" России не нужен, украинские эксперты говорили с самого начала. Но сегодня это уже не стесняются высказывать высокопоставленные украинофобы.

России в Украине нужно привести к власти пророссийские силы. Но еще больше ей нужно, чтобы регионы начали процесс сепарации от центра. Ей нужно запустить цепную реакцию уничтожения Украины изнутри руками самих украинцев.

Что лучше решает эту задачу, чем "особый статус районов", который в случае выполнения Минских договоренностей станет прецедентом, вписанным в украинскую Конституцию? Если региональный русский язык, собственная прокуратура и милиция, а также независимое от политики государства свое собственное трансграничное сотрудничество с РФ разрешены для одного района, то где гарантия, что вскоре "особого статуса" не захотят другие?

И что может быть лучшим доказательством победы "русского мира", чем особая вольница для местных баронов, которые находятся под защитой Москвы?

"После того как мы вывели из внутриукраинского контекста Крым, вывести еще и Донецк с Луганском означает лишить союзников той части пророссийски настроенных россиян и украинцев, которые остаются на другой стороне Украины", - говорит Затулин. Только вслушайтесь в эти слова. России нужен пророссийский избиратель в Украине. Но для этого ей нужно, чтобы участие деоккупированной части Украины в общеукраинских политических процессах было обеспечено без всякого намека на адаптационный период и реабилитацию людей от последствий украиноненавистнической пропаганды.

Вполне понятно, что Россия заинтересована в Донбассе до тех пор, пока его возможно использовать в качестве триггера для разрушения всей Украины.

Есть вещи, на которые не стоит соглашаться, несмотря на всю их привлекательность. Москве удалось затянуть мир в игру "здесь вижу - здесь не вижу". Вместо того, чтобы ставить вопрос о дерзкой гибридной агрессии страны-маргинала против Молдовы, Грузии, Украины, Сирии, стран Балтии и устойчивых мировых демократий, которые уже забыли, как это быть под прицелом империи Зла. Вместо того, чтобы соединять все случаи вмешательства, токсического воздействия, дестабилизации, создания террористических угроз в единственный кейс и принимать решение в отношении нарушителей, мир прикрывается фиговым листочком Минских договоренностей и делает вид, что Украина - это какое-то отдельное от общего состава российских преступлений явление. Что можно еще немного подождать, пока агрессор не проявит желание покинуть истерзанную добычу.

Накануне президентских и парламентских выборов в Украине давление к “примирению” будет становиться сильнее. России крайне необходимо, чтобы миллионы отравленных пропагандой ненависти избирателей вернулись в электоральное поле Украины. Но при условии, что они так и останутся под влиянием и давлением оккупантов.

Логика момента требует признания, что Минские соглашения были сорваны Российской Федерацией тогда, когда несмотря на договоренности продолжились обстрелы, убийства, похищения и пытки. Псевдовыборы на оккупированных территориях следует рассматривать в качестве окончательного признания России в том, что она не хочет и не будет выполнять инициированные ею же договора.

Пока не будет названо имя агрессора со всей возможной однозначностью, "особые районы" никогда не вернутся в правовое поле. Они будут оставаться зоной опасности. Зоной боли, которая создана исключительно для того, чтобы она никогда не переставала отравлять Украину.