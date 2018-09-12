9/11. Бесконечная война

12 сентября, 2018, 11:59

Юрий Костюченко

Вы не купите за деньги мир - только продолжение войны

После варварской террористической атаки 11 сентября 2001 года мир начал глобальную войну нового типа - войну с мировым терроризмом, в которую оказались вовлечены в разных ролях сотни миллионов людей в десятках стран. Мир не был к ней готов, а потому он изменился, когда мы начали эту новую войну, пользуясь оптикой традиционных войн.

Война - странная штука. Ее трудно начинать, если вы делаете это в первый раз. С каждым последующим разом начинать войну становится все легче. Но с каждым разом возвращаться из очередной войны становится все труднее. И рано или поздно война становится бесконечной и естественной, как дыхание, как еда, как любовь, как смерть.

В бесконечную ткань наших жизненных историй про встречи и расставания, переживания, любовь, успехи и неудачи, вплетаются истории о войне, где любовь - это способ забыться, а смерть вызывает не смирение, а озлобление.

Когда война становится доминирующей силой политики, ее нельзя победить экономикой, поэтому что на войне деньги имеют не то значение, что в мирной жизни. На войне за деньги покупают лояльность, храбрость или время. Поэтому вы не купите за деньги мир, - только продолжение войны.

Следовательно война - со сменными целями, с неясными результатами, с очевидными потерями - длится уже 17 лет, и ни одного разумного окончания ее не предвидится. Наоборот, все эти 17 лет вспыхивают новые очаги конфликтов и напряженности, интенсивность "войны с терроризмом" только растет.

То, что было определено как "мировой терроризм", вполне ожидаемо оказалось проявлением социального неблагополучия огромных территорий и множества государственных образований. Вместе с тем, опасные проявления этого социального явления имеют адаптивную форму и легко приспосабливаются к любым попыткам противостоять им со стороны государственных институтов. Таким образом, война переходит в долгосрочную форму, становится практически бесконечной, что является угрозой для существования государств.

Институционально в области безопасности мир не был готов к адаптивным угрозам, с которыми он столкнулся в 2001 году, и остается неготовым и сейчас, несмотря на многочисленные усилия и предпринимаемые меры - как военного, так и невоенного характера. Это свидетельствует о глубоком кризисе системы управления, прежде всего - политической, основанной на корпоративном характере управления и замкнутости политических элит. Это определяет набор угроз и вызовов в сфере безопасности, которые стоят перед нами сейчас, по итогам войны с "мировым терроризмом", начатой 17 лет назад.

Во-первых, следует отметить, что все мы - и политики, и общество, и эксперты - драматично недооцениваем собственную уязвимость, что критически влияет на безопасность. Глобализация, децентрализация и стремительная технологическая эволюция существенно влияют на уязвимость как отдельно взятых объектов, так и целых систем, особенно в условиях институционально слабых сообществ, склонных полагаться на внешний контроль и неспособных к собственным решениям.

Во-вторых, "борьба с терроризмом" потребовала обеспечения безопасности, что - в терминах государственных институтов - вступило в противоречие с обеспечением базовых гражданских прав и свобод. При том, что терроризм стал реакцией именно на несвободу и несправедливость, ограничения свобод для борьбы с ним следует признать не самым логичным, хотя и вполне рационально прогнозируемым шагом. Эта ловушка рациональности является важным вызовом в области безопасности.

Особенно ярко это проявилось в борьбе с кибертерроризмом, которая вылилась, по сути, во введение широкого и довольно бессистемного спектра ограничений на активность в интернете.

В этой истории проявляется феномен противоречий, возникающих из разрыва между нашей растущей свободой, обусловленной техническим прогрессом с одной стороны, нашим непониманием, что нам делать с новознайденою свободой с другой, и неуклюжими попытками государственной машины регулировать новое пространство еще не осознанной свободы - с третьей. И это противоречие также является вызовом в области безопасности, поставленным "войной с мировым терроризмом", порожденной 11 сентября 2001.

Характер террористической угрозы и неконвенциональной войны предполагает, что мы не всегда знаем или можем выбрать своего противника, место, время и причину следующей атаки. Это не означает, что "мы должны быть всегда начеку" или что "кругом враги", это означает, что наша реальность изменилась, и традиционные идентификаторы "свой-чужой", основанные на простейших когнитивных эвристиках, больше не работают. Этот урок следует усвоить, чтобы избежать ненужных потерь и не попасть в ловушку популистов.

Практика борьбы с терроризмом показала, что несовершенство государственных институтов в борьбе с угрозами компенсируется адаптивностью социальных институтов и способностью общества к самоорганизации.

Это указывает на то, что критически повышается роль личной ответственности каждого члена общества.

Продолжающая мировая война способствовала невиданной радикализации общества, причем в сложной форме - в виде разделения на два или несколько устойчивых коалиций, основанных на общих универсальных принципах, а в расколе сообществ на множество мелких, неустойчивых агрессивных групп, которые враждуют со всеми в борьбе за отстаивание своих эксклюзивных прав. И именно это сегодня является главным вызовом в области безопасности, и самым важным уроком, который нам всем еще предстоит вынести из истории "войны с мировым терроризмом".

Эта война давно превратилась в жертвоприношение на алтарь нашего невежества, неспособности принять ответственность за собственную жизнь и свободу, непонимание нашей собственной природы. А значит, она будет продолжаться, пока мы не поймем все уроки, которые преподаем сами себе.