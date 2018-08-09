До апокалипсиса далеко: 9 фактов о том, как миллиарды людей стали жить лучше

9 августа, 2018, 18:00

Мария Гурская

Казалось бы, что мир катится все ниже: пока стихийные бедствия уничтожают целые острова и кварталы городов, политики грозят друг другу ядерным уничтожением. Но если сделать шаг назад, мы увидим более обнадеживающую картину того, куда направляется человеческая раса - по крайней мере, с точки зрения общественного здравоохранения и качества жизни

Этот материал является адаптированным переводом материала Крис Веллер для издания Business Insider.

Оказывается, в вопросах смертности, голода, и болезней жизнь для людей значительно улучшилась. И вот примеры этого глобального прогресса.

Крайняя бедность медленно вымирает

Людей в статусе "крайней бедности" характеризует жизнь менее чем на 1,90 долларов США в день.

Около 150 лет (между 1820 и 1970 годами) количество людей за этой чертой продолжала расти. К концу 1970-х годов более 2 миллиардов человек были классифицированы как крайне бедные.

"Видимо, люди все еще думают, что мир становится хуже, но данные показывают, что количество людей за чертой крайней бедности сейчас сократилось до 705 миллионов от этих 2 миллиардов", - говорится в письме Мелинды и Билла Гейтсов.

Человечество почти уничтожило полиомиелит

В последние 17 лет показатель новых случаев полиомиелита не очень снизился - главным образом потому, что он уже и так близок к нулю.

В течение 64 лет с тех пор, как Джонас Сальков разработал первую вакцину против полиомиелита, многие страны объединили усилия по вакцинации людей. В Китае последние случаи болезни были в середине 1990-х годов, в Индии - около 20 лет назад.

В 2016 году во всем мире было зарегистрировано менее 40 новых случаев. В настоящее время только четыре страны еще не ликвидировали полиомиелит.

Контрацептивы используются чаще, чем когда-либо

Одним из наиболее эффективных методов обеспечения экономического и социального успеха в стране является расширение прав и возможностей женщин. В своем письме в 2015 году Гейтс отметил, что инвестиции в здоровье женщин приводят к росту численности рабочей силы и экономики в целом.

Противозачаточные средства помогают разбить цикл высокой рождаемости и детской смертности, позволяя женщинам больше ориентироваться на себя лично и свои семьи. Примерно 300 миллионов женщин в 69 беднейших странах использовали определенную форму контроля над рождаемостью в 2016 году - а это скачок на 30 миллионов с 2012 года.

Смертность от ВИЧ падает

Мир сделал огромные успехи в борьбе с ВИЧ/СПИД, в той степени, когда при правильном лечении ВИЧ-положительный человек может жить столько же, как и его здоровый сосед.

По состоянию на 2015 год во всем мире насчитывалось 36,7 миллионов ВИЧ-положительных людей, примерно 1,8 миллиона из которых были детьми в возрасте до 15 лет.

Сегодня уровень смертности от ВИЧ составляет около 0,14 человека на 1000 населения, что ниже уровня 0,30 в начале 2000-х годов.

Меньше детей умирает до своего 5-летия

С 1990 года смертность детей до 5 лет сократилась вдвое - с 12,1 млн. до 5,8 млн за 2015 год.

Это во многом связано с инвестициями в простые и недорогие меры в развивающихся странах, включая сети коек для предотвращения малярии и бурение скважин для доступа к чистой воде.

Всемирная организация здравоохранения считает, что преждевременные родовые осложнения и недоедание играют решающую роль в том, как дети живут в первые годы жизни.

Санитария неуклонно улучшается

За последние 25 лет доля людей, которые живут в опасных антисанитарных условиях упала с 57 до 33 процентов.

Частично к этому имеют отношение создание безводных туалетов и инвестирование в очистку сточных вод, чтобы сделать их пригодными для питья.

Миллиарды людей получают доступ к свежей продукции

Учитывая трудности, связанные с доставкой и хранением свежих продуктов, выгоды во всемирном потреблении могут выступать в качестве прокси для доступа к здоровых источников пищи.

По состоянию на 1961 год человек потреблял в среднем 83 фунта фруктов в год, и этот показатель вырос до 172 фунтов в 2013 году, то есть более чем на 100 процентов.

Эта сумма по-прежнему ниже таких стран как Китай, США и Колумбия, что означает, что существует множество стран, которые не имеют регулярного доступа к здоровой пище. Но прогресс в области охлаждения и глобальной помощи позволяет увеличивать указанный показатель.

Страны отказываются от практики детского труда

Как в развитых, так и в развивающихся странах, трудовое законодательство, предусматривает минимальный возраст для работы, что позволило снизить уровень детского труда в течение более чем столетия.

В Италии, например, примерно 64 процента детей занимали устойчивые рабочие места в 1881 году. До 1961 года этот показатель снизился до менее 4 процентов.

Эта же история разыгралась в США, где детский труд практически ликвидирован, за исключением случаев незаконной эксплуатации. Однако, как и в 1890 году, примерно один из 10 детей работает. В развивающихся странах этот показатель находится на уровне 17 процентов.

Люди питаются лучше

Одним из крупных достижений в сфере здравоохранения за последнее столетие была способность предоставлять пищу людям в том количестве, в котором они нуждаются.

Согласно всему миру, на всех континентах люди едят больше (и лучше) в сравнении с прошлыми поколениями, согласно данным, которые анализировал Макс Розера в "Нашем мире в данных".

В 1961 году среднестатистический человек потреблял 2200 калорий в день. К 2013 году этот показатель увеличился до 2900 в день.