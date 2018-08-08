8 августа, 2018, 17:04

Портников Виталий

Пока Москва ищет партнеров для имитации переговоров, публичная дипломатия честности - ключ к решению конфликта на Донбассе.

Виталий Портников: важно говорить Кремлю правду

Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер в очередной раз обвинил Москву в препятствиях работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Это только одно из многочисленных заявлений Волкера, которые точно характеризуют поведение Кремля. Волкер исповедует публичную дипломатию честности. Он не пытается сделать вид, что с Россией можно договориться тогда, когда ее руководство не проявляет даже признаков стремления к компромиссу.

Эта та дипломатия, которую многие склонны считать ключом к разрешению конфликта на Донбассе и украинского кризиса в целом. Пусть даже Волкер действует в ситуации, когда сам президент США настроен на поиск договоренностей с Путиным. Но ведь и Дональд Трамп говорит не о договорённостях любой ценой, а о поиске того самого компромисса. И этот компромисс должен включать в себя то, чего пока нет - кардинального изменения политики России в украинском конфликте.

Курт Волкер на протяжении года последовательно отстаивает этот американский подход. Однако пока что результат его деятельности состоит в том, что он вынужден общаться с Москвой исключительно в форме публичных заявлений. После того, как в Кремле поняли, что американского представителя нельзя использовать, его стали бойкотировать.

Это и есть суть российского подхода к тому, что происходит вокруг Донбасса. Москва не собирается ни уходить оттуда, ни даже искать компромисс. Ей нужны партнеры по имитации переговоров. Именно поэтому призывы участников "нормандского формата" к результативности консультаций привели к замораживанию переговоров и началу диалога с Волкером, а требования Волкера - к отказу от переговоров с ним и возобновлению «нормандского формата». В Москве готовы заниматься "жонглированием" форматами до бесконечности просто потому, что Россию не интересует результат. Ее интересует имитация конструктивности до момента, пока не созреют условия для новой агрессии. Так уже было с Грузией. И так может быть с нами.

В этой ситуации лучшее - это говорить правду. Курт Волкер избрал для себя самую разумную позицию. Если не помогает дипломатия, тогда должно работать публичное осуждение действий агрессора и помощь стране, против которой осуществлена агрессия. Цивилизованный мир тоже может ожидать условий, пока не созреют условия для ликвидации последствий агрессии. Совсем не обязательно должно быть так, как в Грузии.

Может быть так, как в Хорватии.