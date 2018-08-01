Не только возраст: стоит ли правительству бороться с поздними беременностями

2 августа, 2018, 12:02

Действительно ли проблема - поздний возраст вступления в брак - и как связаны возраст и способность иметь здоровых детей

Недавно Правительство обнародовало данные, что украинцы стали позже вступать в брак - женщины в 28 лет, а мужчины в 31. Это подали как проблему - ведь, согласно ожиданиям Правительства, дети родятся еще позже. Действительно ли это проблема, и как связаны возраст и способность иметь здоровых детей, и всегда ли дело в женской фертильности?

Личная история

Анастасия (имя героини изменено) по специальности гинеколог, и работала в акушерстве и сфере репродуктивных технологий. Как специалист, она имела основания подозревать, что после 35 ей будет трудно забеременеть. Анастасия пережила три попытки экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) - когда яйцеклетку оплодотворяют вне тела и подсаживают эмбрион в матку . Но неожиданно и счастливо забеременела естественным путем, когда ей было почти 42. "Это - Божий промысел", - сказал ей ведущий врач, к которому она наконец-то пришла уже беременная.

Кто-то вспомнит знакомую, которая случайно забеременела в 45, а кто - то- подругу, которая давно и пока тщетно лечит бесплодие. Что влияет на способность женщины забеременеть и родить здорового ребенка, и в какой степени эти факторы связаны с возрастом?

Возраст и шансы стать родителями

Действительно, чем люди старше, тем труднее им стать родителями. Ведь с возрастом биологическая фертильность - способность к зачатию падает и у женщин, и у мужчин. С возрастом растут шансы иметь хотя бы одну хроническую болезнь или накопить мутации. А это влияет на фертильность или жизнеспособность и здоровье эмбриона.

Снижение фертильности еще не означает бесплодие. Бесплодие ВОЗ определяет как неспособность к зачатию с фертильным партнером или партнершей в течение 6 месяцев при отсутствии контрацепции. Это если женщина моложе 35 лет. Для пар, где женщинам за 35, дают 12 месяцев на попытки, прежде чем завести речь о состоянии бесплодия.

С какими рисками сталкиваются люди, которые стремятся стать родителями после 35 или 40 лет?

И у мужчин, и у женщин в силу ряда причин с возрастом фертильность уменьшается. Впоследствии мы поговорим о том, что именно происходит. Впрочем, врачи в первую очередь говорят о женщинах и их "окне фертильности" - возраст, когда шансы забеременеть самые лучшие. А для мужчин определяют простые минимальные требования - иметь хоть чуточку активных сперматозоидов.

Женщины рождаются с определенным запасом будущих яйцеклеток. В почти каждом менструальном цикле один фолликул - потенциальная будущая яйцеклетка - доминирует и вызревает - то есть становится способным к оплодотворению. Но с возрастом фолликулярный запас становится все меньше и меньше - так стареют яичники. Падает и качество самих яйцеклеток.

Пик женской фертильности приходится на 25 лет, или около того. Затем, в среднем после 37, она стремительно падает и уменьшается вплоть до менопаузы. Время, когда наступает репродуктивное старение и впоследствии - менопауза, сильно разнится среди женщинами. Возраст только по паспорту не отражает репродуктивный потенциал женщины.

Женщинам, которые планируют родить в будущем, и колеблются, есть ли у них еще время, или нет, советуют пройти ультразвуковое исследование в первую фазу цикла и оценить фолликулярный запас. Поможет также анализ уровня антимюлерового гормона. Он точно отражает резерв яичников. Чем уровень гормона ниже, тем меньшие запасы потенциальных яйцеклеток.

Хромосомные аномалии

Люди имеют 46 хромосом - 23 хромосомы от матери и столько же от отца. Когда формируются яйцеклетки и сперматозоиды хромосомы должны четко разделиться и разойтись поровну. Иногда хромосомы расходятся неправильно - случается или одна лишняя, или одной не хватает. Это - хромосомные аномалии.

В 90% случаев лишняя хромосома происходит от матери. Ведь вероятность нерасхождения хромосом и трисомий у ребенка растет, чем старше мать. Если женщине 25 лет, то шанс нерасхождение хромосом 1:1250, а если более 40 - то 1:100. То есть шанс возрастает существенно, но все равно является достаточно малым. Впрочем, большинство детей с трисомиями рожденные матерями, которым еще нет 35 - потому что таких матерей пока больше.

Только ли возраст определяет фертильность женщин?

Нет, не только. Среди причин бесплодия или пониженной фертильности женщин называют такие: эндометриоз, невылеченые урогенитальные болезни, гормональные и иммунологические нарушения, и физические последствия сексуального насилия. Современная медицина может помочь преодолеть эти состояния.

Кроме того, медики и ученые подчеркивают важность здорового образа жизни. Полноценное питание и сон помогают наладить гормональный баланс и противостоять вредным воздействиям окружающей среды. А женщины, которые планируют беременность, должны принимать фолиевую кислоту (витамин В9) - это предотвращает пороки развития плода.

Доказана прямая причинно-следственная связь между курением и бесплодием. Считают, что компоненты сигаретного дыма вызывают мутации и оксидативный стресс в яйцеклетках. Оксидативный стресс это неконтролируемая цепная реакцию повреждения молекул свободными радикалами. В одном исследовании, сделанном в Британии, 13% случаев неспособности зачать ребенка объяснили курением матери. При этом, если бросить курить, то шансы забеременеть становятся такими же, как у женщин, которые никогда не держали сигарету. Пассивное курение также вредно влияет на фертильность.

Женщинам, которые беременны или планируют забеременеть, в любом возрасте, ученые и врачи строго запрещают употреблять алкоголь. Доказано дозозависимое негативное влияние потребления алкоголя любого типа на способность к зачатию.

Вероятно, сейчас Вы представили неблагополучную, но многодетную семью, и поставили под сомнение негативное влияние курения, алкоголя или неправильного питания. Да, эти факторы не всегда ставят крест на отцовстве. Но может, люди, которые ведут очень нездоровый образ жизни и не имеют из-за этого детей, для общества менее заметны?

Ожирение, особенно значительное количество висцерального жира (на животе) вредит фертильности. С ним связывают синдромом поликистозных яичников. А его, в свою очередь, считают одной из возможных причин низкой фертильности.

"Танго танцуют вдвоем". Мужской фактор фертильности

Да, мужчины до смерти не теряют возможности стать отцом. Теоретически. Но не следует возлагать всю ответственность на женщин.

В 40-50% причина бесплодия пары - в мужчине.

В сперматозоидах происходят мутации, при чем чаще, чем в яйцеклетках. Из-за оксидативного стресса (действие дыма, например) ДНК может распадаться на фрагменты, и такой сперматозоид становится нерабочим.

И общее здоровье мужчин и качество их спермы ухудшаются с возрастом. После 35 лет способность сперматозоидов к оплодотворению вдвое меньше, чем в младшем возрасте. После 40 лет уровень полового гормона тестостерона существенно падает.

Кроме того, за последние 40 лет качество спермы мужчин в развитых странах значительно ухудшилось - подвижных сперматозоидов стало на 20% меньше. Что-то изменилось в образе жизни мужчин, если есть такой тренд. Хотя для оплодотворения нужен лишь один, но все равно - чем их меньше, тем меньше шансов добраться до яйцеклетки и оплодотворить ее.

Ожирение, в частности висцеральное, вредит также и мужскому здоровью, и шансам стать отцом. "Живот" работает против мужества, ведь в нем тестостерон превращается в женский гормон эстроген.

Ничего нового мужчинам не советуют - правильное питание, не очень тесная одежда и физическая активность. Что меньше животных жиров в рационе - тем лучше для качества спермы. Занятия в тренажерном зале хорошо влияют на уровень тестостерона. Умеренные беговые нагрузки - до 60 км в неделю - не имеют вредного воздействия, зато помогают нормализовать вес, уровень холестерина и уменьшить тревожность.

Сильные стрессы наносят удар фертильности. Стресс на работе на нее не влияет, к счастью. А вот пить и курить тоже не стоит, как вы догадались. Но, наверное, спросили себя: как так? Столько мужчин и курят, и пьют, и все одно имеют детей. Может, оно, все же, не влияет?..

Каждый фактор вносит свой вклад в уменьшение шансов зачатия. Если человек здоровый, молодой, физически активный и хорошо питается, то вероятность того, что бокал пива сделает его бесплодным, довольно низкая. В то же время, если человек имеет трудности с фертильностью, отказ от курения и алкоголя привнесут существенные изменения к лучшему.

Как возраст родителей влияет на здоровье детей?

Старшие, более социально обеспеченные родители, могут лучше позаботиться о детях и их образовании. Но важно не только это.

В одном из исследований, дети, папы которых были старше 50 лет, впоследствии в тесте на способности к науки, технологий, инженерии и математики имели на треть лучшие результаты .

К сожалению, больше возраст отца при рождении ребенка увеличивает шансы родить не только инженерного гения, но и ребенка с ментальным расстройством. В случае шизофрении риск возрастает в три раза, и приближается к 1%. А если отцу более 45, то шанс биполярного расстройства у ребенка будет в 24 раза больше, чем у ребенка от молодого отца. Израильское исследование показало, что вероятность проявления аутичного спектра нарушений в пять раз больше, если отцу за 40, по сравнению с детьми родителей до 30-ти.

А вот старшие мамы - это хорошо.

Согласно результатам масштабного исследования в Швеции, потомки старших матерей имеют больший рост и лучшие умственные и физические способности. Исследователи объяснили это тем, что старшие матери внимательнее относятся к беременности и не курят. Дети старших мам лучше себя ведут и учатся в школе, и менее склонны к "рискованному поведению" по сравнению с детьми мам, которые родили в подростковом возрасте или чуть старше 20 лет.

Вспомогательные репродуктивные технологии

Иногда дети, рожденные более старшими родителями, появляются на свет благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. В большинстве стран ЕС бесплодным парам от трех до шести попыток зачатия ребенка с помощью оплачивает государство. В США 1.5% детей рождаются благодаря репродуктивным технологиям.

Первая девочка, зачатая in vitro, то есть "в пробирке", путем экстракорпорального оплодотворения, ЭКО - родилась 30 лет назад, и уже имеет своего ребенка. Технологии стремительно развиваются, в том числе в Украине. У нас, к тому же, нет законодательных ограничений в суррогатном материнстве и донорстве яйцеклеток.

Можно ли расчитывать на ЭКО в неопределенном будущем, если сейчас есть и партнер, и деньги, но пока нет времени на материнство? Ответ специалистов, к которым мы обратились, - нет. Технологии - это прекрасно, говорят они, это шанс для многих людей родить желанных детей, и о нем стоит знать. Но слепо полагаться на возможность "когда-сделать ребенка" не стоит по уже упомянутым причинам. Яйцеклеток становится меньше, вероятность нерасхождения хромосом - большая.

Кроме того, ЭКО стоит недешево - одна попытка обойдется примерно в 100 000 гривен. Это больно, требует времени, и шансы забеременеть и родить, к сожалению, все равно не 10 из 10. Успешность ЭКО оценивают как почти 42% для женщин младше 35, и 22% - в 40 лет.

Если есть такие и возможность, и потребность, то репродуктологи советуют проконсультироваться с врачом насчет заморозки яйцеклеток, яичников или спермы. Это также актуально для людей, которым следует пройти курс химиотерапии. Замороженные в молодом возрасте яйцеклетки повысят шанс успешного ЭКО в будущем, если такая потребность возникнет.

Статистика рождаемости в Украине и в мире

В мае украинское Правительство провозгласило, что из-за повышения возраста вступления в брак "родительство стареет". Да, есть определенная связь между возрастом обмена кольцами и рождением первенца. Но более информативным показателем "старения родительства" является возраст матери при рождении первого ребенка. Возраст отца сильно связан с возрастом матери, и отличается от него незначительно.

Инфографика с официальной страницы В. Гройсмана

Во всем мире женщины все в более позднем возрасте становятся матерями. В 1970-х европейки рожали чаще всего в 22-25 лет, а сейчас - почти в 29. По данным Госкомстата, в Украине возраст матери в последнее время вырос на 2 года. Теперь украинки рожают первенца в среднем в 25 лет.

График изменения возраста матери при рождении первого ребенка в ЕС и в Украине приведены ниже. Можно увидеть общий тренд к росту этого возраста. Тем не менее украинки рожают достаточно рано по сравнению с європейками.

Любые средние данные - не самая информативная вещь. Они объединяют как женщин, родивших в 20-25 лет, так и матерей из когорты 30-35. Часто эти группы различаются не только по возрасту, а по образованию, например, проживанием в городах или сельской местности.

Возраст матери при рождении первого ребенка (график построил по открытым данным и данным Госкомстата Андрей Косецкий, социолог).

Возраст матерей растет. Это нормально?

Для таких изменений есть ряд причин. Молодые люди видят больше возможностей и непредсказуемости в своей жизни. Сценарий "случайно рано забеременеть и вынуждены жениться" становится все менее распространенным благодаря контрацепции и сексуальной образованности. Когда в стране царит неуверенность, то рождение детей откладывают до лучших времен. Когда они наступают, наблюдаем бейби-бум. Возможно, люди тщательнее выбирают партнеров для рождения детей, и стремятся лучше заботиться о потомках. Рожать запланированных желанных детей, о которых заботятся - это прекрасно.

Страны, где женщины имеют мало прав, сильно различаются по показателям фертильности. Где распространены многодетные семьи, а где - нет. Но нет богатых, успешных, гендерно-равных стран, где женщины часто рожают более трех детей. Общества промышленно развитых стран в подходе к деторождению становятся все ближе к слонам - рожают мало потомков, но долго и хорошо о них заботятся. И все меньше напоминают мышей, которые рожают много потомков, из которых мало кто выживет.

Социологи оценивают "уровень фертильности" по количеству детей, приходящихся на 1000 женщин определенной возрастной когорты. Этот показатель сейчас действительно несколько упал в большинстве стран. Теперь в целом меньше рожают, особенно до 30 лет.

В Украине сейчас самый высокий уровень фертильности среди женщин 25-29 лет, и чуть меньше - в 20-24 и 30-34 года.

В Израиле или Франции, где население пока растет, женщины в 30-34 года и старше рожают больше, чем украинки любой возрастной категории. То есть возраст матери - не главное препятствие для рождаемости в стране.

Напоследок

Люди, которые пытаются зачать ребенка, очень озабочены этим, и этот стресс разрушает их здоровье и отношения. Специалисты советуют "отключить голову", оградится от плохих мыслей и верить, что все происходит к лучшему.

Люди становятся родителями во все более старшем возрасте, и Украина - не исключение. Но "старение родительства" еще не означает вымирание нации, как мы видим на примере Франции. Рождаемость это не зависимая от возраста формула, а система уравнений. Она зависит от ряда факторов - от государства до человека.

Хорошие ясли и детские сады, бесплатные роды, финансовая помощь при ЭКО, возможность совмещать работу и семью, удобные для родителей и детей города способствуют рождаемости более качественно, чем ранние браки.

Здоровый образ жизни: сбалансированное питание, поддержание нормального веса, регулярные физические нагрузки и отсутствие вредных привычек - значительно улучшит шанс стать счастливыми родителями что в юности, что в зрелом возрасте.