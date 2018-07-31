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Виталий Портников: России от санкций не уйти


фото: REUTERS
Самое интересное, что заявление Трампа о продолжении санкций против РФ прозвучало именно на пресс-конференции с премьером Италии

Заявление о продолжении санкций против России, которое президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал после переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, стало еще одним результатом недавнего саммита в Хельсинки.

Никаких подвижек в сторону Путина американской позиции не наблюдается - и наблюдаться не может. Американский президент не имеет возможности просто так взять и отменить санкции. Ни с точки зрения своих политических интересов, ни с точки зрения функционирования американских политических институций.

Конечно, в Кремле могут успокаивать себя тем, что после общения с Путиным Трамп хотя бы не усилил санкции против российского режима. Но и эти надежды могут оказаться тщетными. Логика подготовки к довыборам в конгресс может подсказать и республиканцам, и демократам необходимость ужесточения санкций против режима, который пытается нагло попрать саму американскую демократию. И какой Трамп сможет этому помешать?

Но самое интересное то, что заявление Трампа о продолжении санкций против России прозвучало именно на пресс-конференции с премьером Италии. Новое итальянское правительство, которое сформировали две безответственные популистские партии, известно своей готовностью отказаться от санкций против России. Вице-премьер этого кабинета, лидер ультраправой "Лиги" и самый популярный демагог Италии Маттео Сальвини недавно публично заявил о российском статусе Крыма, оболгал украинский Майдан и призвал к снятию санкций. И вот премьер, который зависит от голосов "Лиги" в парламенте, называет снятие санкций "немыслимым". Парадокс?

Отнюдь. Итальянское правительство существует не в безвоздушном пространстве. Его сформировали евроскептики, которым нужна внешняя - то есть вне Евросоюза - поддержка. И получить эту поддержку они хотят от другого евроскептика - Дональда Трампа. О каком снятии санкций в таком случае может идти речь?

Более того, Трамп требует от своих итальянских союзников поддержки и в другом проекте, который должен ослаблять российские позиции и лишить Владимира Путина самого дорогого - денег "Газпрома". Трамп хочет, чтобы Италия стала частью инфраструктуры по доставке американского сжиженного газа в Европу. Может случиться так, что популистское правительство Италии, несмотря на болтовню Сальвини, будет занимать в политике сдерживания России даже более жесткую роль, чем его предшественники - просто потому что деться прожженным демагогам будет некуда.

И это еще раз доказывает: альтернативы противостоянию путинскому режиму просто не существует. Ни у американцев, ни у европейцев.

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