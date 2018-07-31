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Тест: Винник или не Винник. Насколько хорошо Вы знаете его песни

Олегу Виннику - 45 лет. Ко Дню рождения звезды Еспресо.TV составили тест, который поможет узнать, насколько вы горячий поклонник певца

Олег Винник был простым мальчиком из села Вербовка Черкасской области. Он всегда был активным: участвовал в художественной самодеятельности села, пел и играл на любимой электрогитаре. Он всегда знал, чего хотел, и поэтому сразу начал получать музыкальное образование.

Впоследствии будущий покоритель женских сердец уехал в Германию: там он учился у именитых вокалистов и пробовал себя в жанре мюзикла.

В 2011 году Олег начал свою сольную карьеру в Украине, и уже через несколько лет его имя зазвучало на всю страну. Бешеную популярность Винник получил благодаря двум песням: "Волчица" и "Нино". Вместе они собрали более 25 млн просмотров в YouTube.

Певец собирает тысячи слушателей на концертах. И это не удивительно, ведь перед его тенором и баритоном трудно устоять.

К 45-летнему юбилею Олега Винника Еспресо.TV подготовили тест, который поможет узнать, насколько хорошо Вы знаете песни певца.

 

 
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