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Виталий Портников: Медведчук прикроется Рабиновичем

Почему фаворита Путина в украинской политике заинтересовала "За жизнь!"

Решение бывшего главы администрации президента Украины Виктора Медведчука присоединиться к партии "За жизнь" бизнесмена Вадима Рабиновича – не просто поиск союзников и попутчиков на политической сцене. Это хорошо продуманный план, свидетелями которого мы становимся.

Рабинович занимался отмежеванием от Оппозиционного блока – проще говоря, от Партии Регионов, от прошлого, от ассоциаций с Януковичем – все последние годы. За это время он превратился в классического политика-популиста, обличения и обещания которого получили собственного зрителя и могут получить собственного избирателя. Но самое главное, Рабинович, несмотря на свою очевидную связь с прошлым и возможные тесные контакты с Москвой не воспринимается этим избирателем как часть ландшафта времен Януковича.

Это – новое блюдо, альтернатива. И даже если рядом с такой "альтернативой" появится Медведчук, это вряд ли заставит избирателя Рабиновича изменить своим симпатиям. А сам Медведчук вместе со своей командой получает возможность формирования в Верховной Раде собственной парламентской фракции, куда в большей степени ориентированной на Кремль, чем "эгоисты" из Оппоблока.

Но и это еще не все. Эта фракция по-прежнему не будет восприниматься избирателем и общественным мнением как часть прошлого, как наследие Януковича, как рука Кремля – по крайней мере, таким является расчет ее кукловодам. Поэтому, когда после парламентских выборов победитель – какая-нибудь партия или блок условной патриотической направленности – будет формировать коалицию, не возникнет серьезных проблем для включения в нее партии "За жизнь". Тем более, если эта партия пойдет на выборы вместе с несколькими мелкими проектами и блок будет называться как-нибудь иначе – блок Рабиновича, например.

При чем тут Медведчук? Коалиция с Рабиновичем, без него никак не получается, он за Украину. Не с Оппоблоком же!

Коалиция будет с Рабиновичем, а должность получит Медведчук.

Первого вице-премьера, например. Или спикера парламента. Это и есть голубая мечта Владимира Путина – чтобы  после 2019 года, после того как честный украинский избиратель отвергнет коррумпированную власть и проголосует за все хорошее, Медведчук занял одну из ведущих должностей в стране и начал процесс возвращения Украины в русскую гавань.

Времени у него не так много – до окончания нынешнего срока полномочий Путина Украину нужно будет возвратить. Именно ее укрощение должно стать главным достижением этого путинского срока.

Я не утверждаю, что этот план Путина и Медведчука будет воплощен в жизнь. Я просто пытаюсь объяснить, почему фаворита Путина в украинской политике заинтересовала "За жизнь!".

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