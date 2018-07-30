От украинской бабки до британского премьер-министра. Как в кино состаривают актеров

31 июля, 2018, 13:32

Бывает такое, что главной фишкой ленты является именно грим. Когда кардинальное изменение внешности происходила в абсолютно естественный способ

На церемониях вручений всяческих кинопремий как правило существуют главные и менее главные категории. Призы гримерам раздают где-то в начале шоу, чтобы зрители разогрелись перед "более важными" номинантами.

Впрочем, бывает и такое, что главной фишкой ленты является именно грим. Причем, восхищение вызывает не только то суперфантазийное, когда актеров превращают в каких-то невиданных персонажей. В историю гримерского мастерства вошли примеры "незаметной" работы, когда кардинальное изменение внешности казалось происходило абсолютно естественным образом.

Отдельная история - состаривание актеров, ведь часто в фильмах показывают персонажа в разные периоды жизни, а режиссер предпочитает обойтись лишь одним актером. К тому же, зрителям часто ужасно интересно увидеть знакомое лицо в трансформированном виде. И вот, пришло то время, когда в украинском кино актеры состариваются так, что совсем не хочется закрыть от стыда глаза руками. К примеру, "Брама" Владимира Тихого, которая на прошлой неделе вышла в прокат. С нее и начнем.

Ирма Витовская-Ванца "Брама"

Лента рассказывает о семье, живущей в зоне отчуждения - баба Прися, ее дочь и внук. Ирме Витовской-Ванце для роли воинственной, матерной и мистической бабки пришлось накинуть несколько десятков лет. Причем не только с помощью силиконовой маски - актриса изменила голос, жесты, походку и так далее.

В итоге бабушка вышла очень колоритной и органичной. Если у кого-то были опасения относительно качества маски - они, как правило, исчезали во время просмотра. Даже на крупных планах придраться к "подлинности" бабушки практически невозможно. Следовательно, в номинации "Лучшая актриса" и "Лучший грим" на все возможные украинские кинопремии точно обеспечены.

Брэд Питт "Загадочная история Бенджамина Баттона"

Фрэнсис Скотт Фицджеральд написал рассказ о человеческом снобизме, приземленности и отсутствии фантазии. Речь в нем идет о чудо-ребенке, родившемся в виде старого мужчины. В течение жизни он все молодел и молодел, пока совсем не исчез.

На главную роль режиссер Дэвид Финчер пригласил Брэда Питта, который совершенно незаслуженно многими воспринимается как исполнитель не слишком сложных ролей. В "Загадочной истории Бенджамина Баттона" актеру пришлось совместить старческое и детское, фактически сыграть маленького мальчика в теле уже совсем немощного персонажа. В результате он номинировался на несколько престижных премий, а художник по гриму Грег Кенном получил "Оскара", "Сатурн" и "Бафту".

Сигурни Уивер "Белоснежка: страшная сказка"

Сделать из сексапильной Сигурни Уивер противную ведьму и получить премию "Эмми" - свой план гримеры очередной интерпретации "Белоснежки" таки выполнили. Авторы позиционировали свой фильм как ужастик. Таким он и вышел, не в последнюю очередь благодаря внешности злой мачехи.

Перед художниками стояла задача не только состарить актрису, но и сделать ее воплощением зла. Очевидно, самим братьям Гримм их работа очень понравилась бы - в своих сказках они нередко пытались с помощью злых персонажей вызывать не только страх, но и отвращение.

Тильда Суинтон "Отель "Гранд Будапешт"

Мадам Ди уже за 80, но это не повод отказываться от молодого любовника. Уэс Андерсон - мастер придумывать оригинальных персонажей, Тильда Свинтон - непревзойденно их воплощает. Следовательно пожилая аристократка в ее исполнении стала одной из самых ярких в "Отеле "Гранд Будапешт", несмотря на эпизодичность.

Фильмы этого режиссера как правильно гротескны, с очень яркой визуальной составляющей. Поэтому художникам там можно проявить свои способности по полной. Гримерше Фрэнсис Хеннон в случае с Мадам Ди пришлось совместить эксцентричность и естественность, за что она и получила "Оскара" и "Бафту".

Джонни Ноксвилл "Плохой дедушка"

Джонни Ноксвилл превращался в дедушку еще в мегапопулярном шоу "Придурки". Канал MTV в свое время сделал несколько серий документального кино о группе совершенно чокнутых парней, вытворявших невесть что - от засовывания игрушечной машинки себе в задницу до дегустации унитазов просто в магазине.

Ноксвилу делали старческий грим на все тело и в таком виде он потешался над американцами, которые даже вблизи не могли распознать "подделку". Авторы "Плохого дедушки" решили и себе использовать эту ситуацию. В фильме речь идет о 86-летнем Ирвинге Зисмане, который через всю Америку везет внука к своему сыну. Половина эпизодов сняты с реальными людьми, которые даже не подозревали о наличии грима. За это художника Стивена Праути номинировали на "Оскар".

Гэри Олдман "Дракула Брэма Стокера"

Гэри Олдмена вообще очень легко изменять визуально - на его счету множество персонажей, в которых довольно трудно узнать кто есть кто. К тому же, он часто получал предложения играть в невероятно чудацком гриме - вспомните хотя бы абсолютно искореженного доктором Лектером персонажа в ленте "Ганнибал".

Роль графа Дракулы в фильме Фрэнсиса Форда Копполы стала для Олдмена одной из самых ярких. Он изобразил своего персонажа как в молодости, так и в старости. И будучи в обоих образах актер собрал множество комплиментов именно за эротичность. Что же до самого фильма, то рецензии критиков и кассовые сборы до сих пор держат "Дракулу Брэма Стокера" в списке самых крутых вампирских историй.

И еще раз Гэри Олдмен "Темные Времена"

В этом фильме Уинстон Черчилль изображается в первые месяцы на посту премьер-министра. На протяжении всей ленты он уговаривает свое окружение, что нельзя идти ни на какие уступки с нацистами. Если этому злу не противостоять с самого начала - оно непременно уничтожит все вокруг. Сюжет довольно тесно перекликается с нашими современными событиями, поэтому, возможно, фильм стал ужасно важным для украинцев.

"Темные времена" получили положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Понятное дело, грим стал чуть ли не главной фишкой этой работы, а Гэри Олдмен вполне прогнозируемо получил своего "Оскара".

Леонардо ДиКаприо "Дж. Эдгар"

А вот здесь ситуация противоположная. История Клинта Иствуда об одиозном руководителе ФБР получила достаточно сдержанные отзывы, как от зрителей, так и от критиков. А грим и вообще часто называли совсем неудачным. Как у Леонардо ДиКаприо, так и у Наоми Уотс, сыгравшей главную женскую роль.

Впрочем, часть критиков все-таки хвалила ленту - за любовную линию между главным героем и его партнером и за костюмы. Фильм охватывает почти семь десятилетий и художникам пришлось очень точно передавать каждый период.

Вайнона Райдер "Эдвард Руки-Ножницы"

Ну и еще один пример не очень удачного состаривания. Почти 30 лет назад Тим Бартон выпустил одну из своих самых добрых сказок. Это история про некоего новейшего доктора Франкенштейна, который дал жизнь странному парню, а потом умер. Поэтому герою с лезвиями вместо пальцев пришлось искать свое место в маленьком городке, в котором нет места чему-то непривычному.

Вайнона Райдер играет любимую девушку Эдварда и в течение фильма она появляется в образе бабушки, которая и рассказывает эту сказку. Вряд ли этот грим можно назвать естественным, но войти в раздел классики это фильму не помешало.