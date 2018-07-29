Памяти Марты Кинасевич
Умерла Марта Кинасевич. Я начинал когда-то свою творческую работу на Львовском радио. Тогда было одно львовское радио. И была одна Марта Кинасевич, руководитель музыкальной редакции, прекрасная ведущая, журналист, музыковед.
Ее "Странствующий меридиан" я бежал слушать к проводному приемнику, покидая все дела.
А потом в ее редакции мы с "Товарыством Лева" запускали уже другую программу "Музыкальная толока", которую вели с Игорем Копестинським и Иваном Задорожним. Еще одной моей соведущей Галины Домогаров тоже уже нет.
"А что, если мы запустим в эфир "Пинк Флоид"?", - спрашивал я у Марты. Она позволяла. Еще существовал Советский Союз, списки запрещенных групп. Марк Анапольский, тогда руководитель львовского рок-клуба, а сейчас киевский предприниматель приносил из дома бобинный "Юпитер" и мы переписывали на специальные "профессиональные" МЭЗы скопированную с контрабандных пластинок музыку.
Затем я придумывал какие-то тексты о мире, которые якобы пел "Пинк Флоид", нес их к цензору: "Позвольте, это же борцы за мир поют".
Львов тогда был заповедником европейских интеллектуалов, тихих, твердых, мужественных и честных людей. Одна из них от нас ушла. Вечная память ...
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