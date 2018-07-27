Хлорный коллапс в Украине

27 июля, 2018, 18:02

Угрожает ли Украине хлорный коллапс? И сколько решение проблемы с очисткой воды будет стоить кошелькам украинцев? Расследование журналиста программы "ШУСТРОВА LIVE" Дмитрия Костюка

Информационное пространство страны заполонили тревожные новости: в разгар лета мы чуть не оказались на грани экологической катастрофы! Из-за отсутствия запасов хлора, необходимых для очистки воды, водоканалы по всей стране поставлены перед выбором: поставлять необработанную воду, чем вызвать угрозу массовых эпидемий, или вовсе оставить украинцев без питьевой воды.

Предприятие "Днепразот" в Каменском, где работают 4 тысячи человек, основали еще в 1938 году. Сейчас это частная акционерная компания-монополист – единственное предприятие по производству хлора в Украине. 15 июня "Днепразот" остановил свою работу, чем и вызвал водный кризис. Официальная причина остановки: из-за значительного роста цены на газ предприятие стало убыточным.

Чтобы возобновить работу, нужно поднять цену на хлор, - рассказал во время митинга работников предприятия в Каменском председатель правления "Днепразот" Сергей Сидоров. Председатель профсоюза "Днепразот" Григорий Потуремець настаивал на значительных потерях предприятия из-за заниженной, по его мнению, цены на хлор.

Пока работники "Днепразот" митинговали в Каменском и Киеве, над страной нависла опасность остаться без очищенной воды. Первыми еще 11 июля забили тревогу в Желтых водах, где местный водоканал сообщил, что запасов хлора осталось на несколько дней. Позже об опасности заговорили в Виннице, Запорожье, Харькове, Житомире и Кривом Роге, где запасов осталось на две-три недели. Снизил давление воды в домах крупнейший потребитель хлора "Николаевводоканал".

16 июля на официальном сайте "Аульского водовода" сообщили о возможном прекращении уже со следующего дня поставок питьевой воды потребителям городов Днипро, Каменское, Верхнеднепровск и близлежащих населенных пунктов. А 18 июля об истощении запасов хлора на местном водоканале сообщила пресс-служба горсовета Лисичанска.

Из-за токсичности хлора, его запрещено долго хранить в значительном количестве,- объяснила нам причины нехватки реагента в регионах пресс-секретарь "Львовводоканала" Ульяна Горбатая.

Пути выхода из кризиса

Решить проблему нехватки хлора можно двумя путями: наладить поставки реагента из-за границы или вместо хлора использовать другое средство для очистки воды. Во Львове еще с 2011 года воду обеззараживают гипохлоритом натрия, который получают из поваренной соли. Поваренную соль для очистки воды используют и в Краматорске. Как ответ на чрезвычайную ситуацию, связанную с нехваткой хлора перейти на гипохлорит натрия планируют в Хмельницком.

Внимание на альтернативные реагенты обращают и в столице. В то же время новая установка для Киева будет стоить немало. Например, для Деснянской очистной станции, воду из которой потребляет 60% киевлян, проект обойдется почти в 200 миллионов гривен. Да и оперативно построить этот объект не получится — переоборудование продлится более года.

Между тем, наличие станции по производству гипохлорита за более 5 миллионов гривен не уберегло от проблем с питьевой водой Житомир. Городу пришлось искать другие пути выхода из кризиса, однако, по словам руководства "Житомирводоканала", проблемы с разрешительной документацией – главная преграда поставкам хлора из-за границы.

На "Аульськой хлоропереливной станции" на Днепропетровщине столкнулись с другой серьезной проблемой. Подписали контракт с румынским производителем хлора на тысячу тонн, но его поставки по состоянию на 18 июля еще не начались. Причина - сложности перевозки опасного груза. Кроме проблем с документацией и логистикой при ввозе хлора из-за границы водоканалы пугает и дорогая цена.

Эксперты сошлись на мнении, что единственный возможный сценарий избежания водного коллапса – это восстановление работы "Днепроазота". И 17 июля на сайте предприятия появилась информация о том, что компания готова возобновить производство в любой момент. Однако для этого нужно существенно поднять цену на хлор. Разрешения на поднятие цены спросили у Антимонопольного комитета.

С ответом Антимонопольный комитет не замедлил. В ведомстве подчеркнули: "Комитет не устанавливает и не дает заключения об экономической обоснованности цен на товары". При этом "Днепразот" заподозрили в "злоупотреблении монопольным положением".

Долги и дело в СБУ

Действительно ли промышленный гигант "Днепразот" убыточен? И что стало реальной причиной остановки производства?

Оказывается, что прошлый год стал одним из самых успешных в новейшей истории предприятия. По итогам 2017-го "Днепразот" увеличил чистую прибыль в 10 с половиной раз.

В этом году дела предприятия резко пошли на спад. Из реестра судебных решений узнаем, что только в течение июня "Днепразот" проиграл два судебных дела по взысканию задолженности за поставленный товар на более чем 220 тысяч гривен. Средств на погашение долгов компания не имеет.

Чтобы понять, почему Украина оказалась на краю катастрофы с водой, нужно разобраться в хозяйственной деятельности "Днепразота". Дело в том, что три года подряд "Днепразот", принадлежащий группе "Приват" Игоря Коломойского, получал газ от "Укрнафты" (которая на 43% тоже принадлежит Коломойскому) по заниженной цене. 1 апреля 2018 года "Нафтогаз" заставил "Укрнафту" прекратить поставки газа "Днепразота" на 30% дешевле рыночных цен. В таких обстоятельствах "Днепразот" не смог удержать цену на свой основной продукт производства - карбамид - на прибыльном уровне, за счет чего и дотировалось производство хлора.

Именно решение газового вопроса назвала главным условием запуска производства референт председателя правления "Днепразот" Анна Пугачева.

Утро 20 июля: на официальной странице Службы безопасности Украины в фейсбуке появляется сообщение: "СБУ начата проверка действий должностных лиц ПАО "Днепразот", приведших к созданию дефицита жидкого хлора. Это создало предпосылки к нарушению нормального функционирования объектов жизнеобеспечения населения и опасность для здоровья людей". По результатам проверки следователями СБУ будет принято решение о квалификации по Уголовному кодексу Украины действий лиц, причастных к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации".

Через несколько часов на сайте "Днепразота" появляется новость о том, что предприятие возобновляет работу хлорной группы цехов.

При этом "Днепразот" выдвинул предложение поставлять жидкий хлор сразу предприятиям, водоканалам по цене, которая в пять раз превышает цены прошлого года – сообщил директор КП Днепропетровского областного совета "Аульский водопровод" Виктор Страшко.

Хлорный кризис должен вскоре завершиться. Но завершится он, скорее всего, многократным увеличением цены на хлор. Что же касается стоимости воды, водоканалы уверяют, что на тариф ситуация существенно не повлияет. Вода вырастет в цене максимум на 5%. Однако, эта ситуация может стать прецедентом для подорожания продукции других промышленных монополистов.