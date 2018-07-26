26 июля, 2018, 17:50

Мария Гурская

27 июля состоится полное затмение Луны - самое длительное за весь 21 век. А рядом можно будет наблюдать Марс, как яркую оранжевую звезду - и все это невооруженным глазом!

Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, и наш спутник попадает в тень Земли, то есть, по сути, эти небесные тела выстраиваются в ряд.

Почему Луна станет красной?

Это связано с визуальным эффектом, который возникает, когда солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и частично достигают Луны.

Земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, следовательно именно эти лучи достигают поверхности Луны при затмении, что и придает ей красный оттенок.

Стоит отметить, что в это затмение Луна будет выглядеть меньше, чем обычно. Орбита луны не совсем круглая, и 27 июля Луна будет находиться в апогее, то есть на максимальном удалении от Земли.

Где будет видно лунное затмение?

В этом году полное лунное затмение смогут увидеть жители Восточной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. Отличный обзор у ученых в Антарктике. Невооруженным глазом наблюдать за затмением смогут и все жители Украины - если, конечно, этому не помешает погода и высокая облачность.

Когда наблюдать?

Начало - 21.24

Полная фаза - 22.30

Самая темная фаза - 23.21

Конец полной фазы - 00.13

Завершение затмения - 1.19





Затмение будет видно по всей стране, а для наблюдений не нужны технические средства. Сначала Месяц потемнеет, а со временем станет тусклым красным оттенком. Рядом можно будет разглядеть Марс, как яркую оранжевую звезду.

Эта карта показывает, где затмение будет видно полностью или частично

Если же погода все-таки подставит украинцев, за всеми главными событиями в небе можно будет наблюдать здесь, где будет происходить прямая трансляция.

Лучше всего затмение будет видно украинцам в восточных регионах: на Донбассе, в Днепропетровской и Харьковской областях.

Не забывайте про Марс

Наряду с полностью омраченной Луной, обратите внимание на соседнюю к нам планету. В день затмения в Марса будет день "великого противостояния". Сияя ослепительно желто-оранжевым свечением, эта планета будет располагаться на полдюжины градусов ниже спутника Земли.

Великое противостояние Марса происходит, когда Земля проходит между Марсом и Солнцем так, что две планеты оказываются максимально близко друг к другу.

Красная планета будет сиять ярче Юпитера (который в обычное время занимает почетное второе место по яркости, уступая первенство лишь Венере) в период с 7 июля по 7 сентября, но пика свечения она достигнет именно 27 июля.

"Обычные" противостояния происходят примерно через каждые два года (в среднем через 780 суток). Но когда Марс подлетает к нашей планете максимально близко - меньше, чем на 60 млн км, То такие противостояния называют великими противостояниями, они случаются через каждые 15 или 17 лет.

Предыдущее великое противостояние произошло 28 августа 2003 года. Следующее великое противостояние состоится 16 сентября 2035 года.

Поиграем в ученых?

Используя только ваши глаза, вы можете оценить яркость полностью омраченной Луны. Астрономы измеряют лунную яркость и цвет, используя шкалу Данджона, пронумерованную от 0 (темное, коричневато-красное затмение) до 4 (медно-желтое затмение).

Шкала Данжона

L = 0 Очень темное затмение. Луна почти невидимна.

L = 1: Темное затмение, серое или коричневое по окраске. Детали заметны только с оборудованием.

L = 2: Глубокая красная или ржавая окраска. Очень темная центральная тень, а внешний край яркий.

L = 3: Оранжево-красная окраска. Центральная тень обычно имеет яркий или желтый обод.

L = 4: Очень яркая медно-красная или оранжевая окраска. Умбральна тень имеет синеватый, очень яркий обод.

Поделитесь собственной оценкой яркости с нами в комментариях ниже. Это, казалось бы, простое упражнение может многое объяснить о состоянии атмосферы Земли, включая влияние вулканов и лесных пожаров на ее прозрачность.

Что еще?

Кроме всего вышесказанного, ночью на небе будет виден Сатурн. Он развернется таким образом, что в телескоп можно будет рассмотреть его кольцо. И это еще не все: 27 июля четко будет видно четыре известных спутника Юпитера, найденные Галилеем, которые, соответственно, получили название "Галилевые".

Предрассудки и поверья о лунном затмении

Издавна сложилось, что люди приписывают естественным явлениям магические свойства. И к каждому явлению первый попавшийся астролог расскажет, что стоит или не стоит делать.

Так, в настоящее время украинское медиапространство наполненно советами относительно будущего лунного затмения. Например, в этот период не рекомендуется начинать новых важных дел: не подписывать документов, не брать на себя никаких обязательств - особенно финансовых. Не стоит ни самому брать в долг, ни занимать денег другим .

Или "не стоит провоцировать окружающих на агрессию и самым вестись на чужие провокации".

Можно найти и ряд ритуалов, например, на лишение и очистку в лунное затмение, где нужно сжигать бумагу со списком того, от чего хотите избавиться в жизни.

Мы подчеркиваем, что подобные советы и поверья не имеют под собой никакого научного обоснования, а затмение - естественное и абсолютно безопасное явление.