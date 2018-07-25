Виталий Портников: о нас договариваются за нашей спиной

25 июля, 2018, 13:40

Портников Виталий

Поездки Лаврова и Герасимова в Берлин и Париж показывают, что речь идёт о поиске широкомасштабных договоренностей

За последние дни министр иностранных дел России Сергей Лавров и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов встретились уже с тремя мировыми лидерами. Вначале они летали в Иерусалим и проводили переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Затем в Берлине общались с федеральным канцлером Ангелой Меркель. И, наконец, Париж, где Лавров и Герасимов были приняты президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Эти встречи и есть главным последствием саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Примечательно, что на совместной пресс-конференции президентов не было вообще никакой конкретики. Однако после неё Путин звонит Нетаньяху, Меркель и Макрону и просит их встретиться с российскими визитерами. Причём - в совершенно беспрецедентном формате: министр иностранных дел и начальник Генштаба.

Если бы визитеры отправились только в Израиль, это вполне отвечало бы логике переговоров Трампа и Путина - обеспечение безопасности Израиля и отвод войск Ирана от Голанских высот было одним из главных публичных требований Трампа и Путин тоже говорил в Хельсинки о необходимости обеспечить безопасность еврейского государства.

Но поездки в Берлин и Париж показывают, что речь идёт о поиске куда более широкомасштабных договоренностей. Причем не только по Сирии, но и по Украине, как указывают практически все официальные сообщения после этих встреч.

При этом вообще неясно, что происходит, о чем говорят. Даже после встречи в Иерусалиме, с которой появилось наибольшее количество утечек, не стало ясно, кто что предлагал и кто на что соглашался. Международные агенства утверждают, что премьер-министр Израиля отверг российское предложение об отводе иранских войск на 100 километров от Голанских высот. Израильские источники указывают, что Нетаньяху ничего не отвергал, напротив - требовал отвода иранцев на 100 километров с последующим уходом из Сирии. Но это хотя бы что-то!

О результатах переговоров российского министра иностранных дел и начальника Генерального штаба в Германии и во Франции не известно вообще ничего! Думаю, не только нам - но и украинской власти.

Разве это нельзя считать важнейшим достижением Путина после встречи с Трампом? Мировая политика становится корпоративной, не только граждан, но и целые государства информируют о результатах консультаций или не информируют вообще. О нашей судьбе вновь пытаются договориться за нашей спиной.