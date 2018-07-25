 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Виталий Портников: о нас договариваются за нашей спиной


фото: tass
Поездки Лаврова и Герасимова в Берлин и Париж показывают, что речь идёт о поиске широкомасштабных договоренностей

За последние дни министр иностранных дел России Сергей Лавров и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов встретились уже с тремя мировыми лидерами. Вначале они летали в Иерусалим и проводили переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Затем в Берлине общались с федеральным канцлером Ангелой Меркель. И, наконец, Париж, где Лавров и Герасимов были приняты президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Эти встречи и есть главным последствием саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Примечательно, что на совместной пресс-конференции президентов не было вообще никакой конкретики. Однако после неё Путин звонит Нетаньяху, Меркель и Макрону и просит их встретиться с российскими визитерами. Причём - в совершенно беспрецедентном формате: министр иностранных дел и начальник Генштаба.

Если бы визитеры отправились только в Израиль, это вполне отвечало бы логике переговоров Трампа и Путина - обеспечение безопасности Израиля и отвод войск Ирана от Голанских высот было одним из главных публичных требований Трампа и Путин тоже говорил в Хельсинки о необходимости обеспечить безопасность еврейского государства.

Но поездки в Берлин и Париж показывают, что речь идёт о поиске куда более широкомасштабных договоренностей. Причем не только по Сирии, но и по Украине, как указывают практически все официальные сообщения после этих встреч.

При этом вообще неясно, что происходит, о чем говорят. Даже после встречи в Иерусалиме, с которой появилось наибольшее количество утечек, не стало ясно, кто что предлагал и кто на что соглашался. Международные агенства утверждают, что премьер-министр Израиля отверг российское предложение об отводе иранских войск на 100 километров от Голанских высот. Израильские источники указывают, что Нетаньяху ничего не отвергал, напротив - требовал отвода иранцев на 100 километров с последующим уходом из Сирии. Но это хотя бы что-то!

О результатах переговоров российского министра иностранных дел и начальника Генерального штаба в Германии и во Франции не известно вообще ничего! Думаю, не только нам - но и украинской власти.

Разве это нельзя считать важнейшим достижением Путина после встречи с Трампом? Мировая политика становится корпоративной, не только граждан, но и целые государства информируют о результатах консультаций или не информируют вообще. О нашей судьбе вновь пытаются договориться за нашей спиной.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июля, 2018 среда

больше новостей

25 июля, 2018 среда

24 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать