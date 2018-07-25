Тонкости репродуктивного возраста

25 июля, 2018, 15:16

Все то, что когда-то было мечтой - сейчас, благодаря новейшим технологиям репродуктологии, стало реальностью. Подробнее об этом в программе PROздоров'я.

40 лет назад в Великобритании, впервые родился ребенок, который был зачат с помощью экстракорпорального оплодотворения. На тот момент врачи опасались, что девочка не сможет в будущем иметь собственных детей. Но сегодня это уже взрослая женщина - Луиза Браун, которая в 2006 году родила сына, зачатого естественным путем.

Репродуктивная система – одна из важнейших в организме, именно она дает смысл жизни. Репродуктивная система очень нежная, вокруг множество факторов, которые способны нанести ей вред. Например, экологическая ситуация, образ жизни и самое страшное - когда женщина курит. В некоторых странах есть специальные репродуктивные бесплатные программы и если женщина курит, она не может ими воспользоваться. Серьезными факторами воздействия также являются заболевания эндокринной системы, диабет, онкология и болезни репродуктивной системы.

Врач-репродуктолог, заведующая репродуктологии клиники Адонис, Наталья Владыкина, рассказывает:

"Термин "репродуктивный возраст" появился не так давно, это четко установленный возраст, когда человек может родить жизнеспособных потомков.

Хотя репродуктивный возраст начинается уже с момента полового созревания девочки, а это 11-12 лет, в этом возрасте, ребенок еще не может выносить и родить здоровое потомство. Репродуктивный возраст, когда женщина может иметь детей, начинается с 17-18 лет и в среднем длится до 40-45 лет. Опять же все индивидуально, как увеличение так и уменьшение.

Но истории известны случаи, когда женщина забеременела и выносила ребенка и в 55 лет, хотя это единичные случаи и здесь очень много рисков и осложнений. Поэтому всему свое время."

Современные люди откладывают рождение ребенка на потом, хотят пожить для себя, имеют бешеный ритм жизни и недовольны условиями, поэтому стремятся к большему.Но на самом деле такое решение является ошибочным, поскольку детей действительно можно родить после 45 лет, но чаще всего это случается с помощью врача-репродуктолога.

Каждая женщина должна знать, что природа все решила и побеспокоилась за нее, еще до ее появления на свет. Так, когда девочка находится в утробе матери и сама еще является эмбрионом, закладывается количество яйцеклеток, которые она сможет использовать на протяжении жизни. Поэтому не стоит верить рекламам, которые говорят о том, что в мире существуют препараты, способные сохранить яйцеклетки.

Вы можете узнать, каков ваш золотой запас фолликул в яичниках сегодня и есть ли у вас возможность отложить рождение ребенка. Для этого проводится специальный скрининг овариального запаса. Ведь у каждой женщины - с момента рождения и на протяжении жизни - он уменьшается и не восстанавливается. У каждой свой возраст, когда яйцеклетки закончатся. Поэтому родить после 45 лет возможно, но при условии, что вы воспользуетесь донорскими яйцеклетками или при условии, что вы заморозили и сохранили свои, чтобы использовать их потом.

Современные методы репродуктологии, такие как экстракорпоральное оплодотворение, дают возможность не просто продлить репродуктивный возраст женщины, но и планировать зачатие ребенка.

Лучше конечно не терять время: если пара живет вместе и не предохраняется уже год и им не удается зачать ребенка, это повод обратиться к врачу для обследования. Осмотр муж и жена должны проходить вместе, потому что бесплодие – это диагноз, который устанавливается в паре.

Конечно страшно услышать термин "бесплодие", но сегодня это не приговор! Всегда есть методы решения.

Узнать больше вы можете, просмотрев программу PROздоров'я с Ириной Коваль.