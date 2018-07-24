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Виталий Портников: контакты Путина и Трампа только ожесточают конгресс


фото: REUTERS
Диалог президентов не приведёт к конструктивным результатам,без отказа Путина от агрессивной политики

Ожидаемым итогом встречи президентов России и Соединенных Штатов может стать дальнейшее ужесточение санкций против кремлевского режима. Демократы в Палате представителей американского конгресса внесли в парламент законопроект под названием "Защитим Америку от российского вмешательства".

В документе предлагается, среди прочего, прямо запретить признание российской аннексии Крыма, отслеживать финансовые счета Путина и ввести новые санкции в отношении российских граждан и фирм.

Сами демократы называют свой проект двухпартийным, однако уже ясно, что он может стать элементом серьезной политической борьбы накануне довыборов в конгресс. Впрочем, уже сейчас есть парламентарии-республиканцы, которые его поддержали. Полностью отвергнуть тезисы законопроекта республиканское большинство вряд ли сможет, потому что это будет воспринято как негласная солидарность с российскими действиями. А республиканцы в конгрессе настроены по отношению к России куда более непримиримо, чем президент Дональд Трамп.

Тем более, что у самой администрации есть встречные предложения, которые могут ударить по российским интересам не хуже санкций. По просьбе министра обороны Джеймса Мэттиса конгресс внес в окончательный вариант законопроекта по оборонной политике положение, согласно которому страны, готовые отказаться от закупок российского оружия и перейти на американское, могут исключаться из санкционного режима.

Один из важных критериев такого исключения – доказательство, что страна значительно снизила свою зависимость от Москвы. Это, конечно, борьба за рынки – но одновременно и борьба за влияние, поощрение от отказа от новой российской военной техники и связей с Кремлем. И потери от такого решения у Москвы будут и политические, и экономические.

Это явно не то, чего ожидает Путин от своих контактов с Трампом. Но логика есть. Диалог президентов не будет приводить к конструктивным результатам, к отказу Путина от агрессивной политики и дестабилизации соседних стран. Но тогда ответом российскому президенту будет дальнейшее противодействие со стороны американских институтов власти.

А они обладают куда более серьезными инструментами влияния, чем "твиттер".

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