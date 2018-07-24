Пять книг в отпуск

27 июля, 2018, 12:04

Предлагаем пять романов – детективных, лирических, приключенческих, – которые стоит положить в чемодан

Отпуск ‒ прекрасная возможность прочитать все то, на что раньше не хватало времени

Карлос Руис Сафон "Лабиринт духов".

Клуб Семейного Досуга

Карлос Руис Сафон ‒ самый знаменитый современный писатель Испании. Его книги популярны во всем мире, привлекая читателей атмосферностью, вычурностью и гуманностью. Роман "Лабиринт духов" стал финальной частью тетралогии "Кладбище забытых книг", в которую также вошли "Тень ветра", "Игра ангела" и "Узник неба".

Если читатель знаком с предыдущими романами, то вновь встретит уже известных персонажей, окончательно разгадает некоторые сюжетные линии и, конечно, опять очутится в таинственном мире прекрасной Барселоны. Детектив Алисия Грис, чей образ у автора получился чрезвычайно привлекательным, получает сложное задание ‒ найти похищенного министра культуры Маурисио Вальса.

Известный человек, популярный писатель, за свою жизнь он обрел много поклонников, но и немало врагов, несмотря на то, что когда-то был причастен к тюрьме на горе Монтжуик. Очаровательной Алисии и ее не менее харизматичному напарнику капитану Варгасу придется окунуться в прошлое, чтобы найти корни мести.

Но, как это заведено у Сафона, роман "Лабиринт духов" ‒ это книга и о любви, литературе, борьбе света и тьмы. Красивое повествование, поэтическое и захватывающее, немного грустное, ибо завершает серию романов, которая для многих читателей стала отдельным комфортным миром.

Фредрик Бакман "Человек по имени Уве"

# книголав

Первая книга ныне известного шведского блогера, которая стала бестселлером и открыла счет миллионных тиражей его произведений. В ней маленькие люди решают свои глобальные проблемы, заодно напоминая читателю о настоящей дружбе, отзывчивость и том факте, что жизнь ‒ штука волнующая и непонятная, поэтому никогда не знаешь, что тебя ждет даже в ближайшем будущем.

Уве ‒ человек, чье бытие держалось на двух китах: любимой жене и работе. Однажды случится так, что все это он потеряет вместе с желанием продолжать свой земной путь. Вредный и ворчливый, нетерпеливый к другим людям, классический зануда ‒ трудно поверить в то, что герой Бакмана может понравиться.

Но писатель строит произведение так, что шаг за шагом читатель будет узнавать об обстоятельствах, повлиявших на формирование этого сложного характера. Окажется, что человек по имени Уве - порядочный, добрый и справедливый. Несмотря на все жизненные невзгоды, он не потерял способности любить и быть чутким, просто не имел стимула проявить лучшее в себе. Но маленькие дети, кот и “бестолковая молодежь” расшевелят любого.

Наринэ Абґарян "Дальше жить"

Рідна мова

Роман в рассказах армянской писательницы, которая умеет задеть самые тонкие струны души, добыть из ее закоулков сочувствие, любовь, внимание к ближнему, которыми мы мало пользуемся из-за повседневных забот.

"Жить дальше" ‒ это слезы и радость, урок надежды на лучшее, лекарство от упаднических настроений. Наринэ Абгарян как рассказчик берет на себя роль наблюдателя. Она не делает выводов, а просто рассказывает. И уже читателю решать, что есть добро, а что зло, которое следует преодолевать любовью.

Маленький горный городок Берг пережил войну. Писательница не конкретизирует даты и годы, говоря о том, что любая вражда несет горе, разрушает, выжигает. Рассказ за рассказом автор знакомит нас с его обитателями, которые нашли в себе силы жить дальше, быть людьми, понимать других, не осуждать, но хранить память о тех, кто ушел навсегда. Наринэ Абгарян очень любит как своих героев, так и своих читателей. Поэтому радость в ее книгах всегда побеждает тоску, потому что дальше жить ‒ это, порой, подвиг, достойный уважения.

Питер Х. Фогтдаль "Царская карлица"

Фабула

Датская литература остается для наших краев экзотикой, которой роман Питера Х. Фогтдаля "Царская карлица" придает еще больше необычности. Роман, на первый взгляд смахивающий на исторический, написан довольно свободно. Автор не отягощает повествование лишними деталями и подробностями, но привлекает яркими образами и неожиданными сюжетными линиями.

Фогтдаль, описывая прошлое, поднимает тему свободы и достоинства личности, что является чрезвычайно актуальным в настоящее время. Главная героиня романа ‒ Сорин ‒ карлица, которую Петру I подарил король Дании. Женщина умная, сообразительная, острая на язык, оказывается в Санкт-Петербурге, в окружении, пугающем своей дикостью.

Сорин становится игрушкой, объектом для насмешек, но при этом не теряет человеческого подобия. То, что может поразить отечественного читателя, ‒ это образ русского царя, который выбивается из устоявшегося портрета монарха ‒ светоча науки и европеизации своей темной страны.

Атмосфера романа требует соответствующей реализации, поэтому текст Фогтдаля часто жестокий, гротескный. Благодаря сарказму сама Сорин защищается от враждебного к ней мира. Поэтому это книга не для впечатлительных, а тех, кому нравится стилистика плутовских романов со всей их искренностью, натурализмом и эмоциями, доведенными до высоких градусов.

Нора Робертс "И зайдет солнце"

КМ-Букс

Скорее всего, 584-страничная книжка влезет не в каждый чемодан, но романы Норы Робертс можно читать для разгрузки и отдыха в любое время. Популярная американская создательница масс-маркет литературы, производительность которой уже обрела невероятные масштабы, регулярно поставляет своим фанатам крепко скроенные произведения на любителя.

"И зайдет солнце" ‒ книга, которую рекомендовали для летнего чтения престижные американские медиа, детектив с солидной дозой любви, получивший разные, но одинаково эмоциональные отзывы читателей. Семейная сага имеет два временных слоя. Первый ‒ жуткий "привет" из прошлого, в котором исчезает Алиса Бодин, второй ‒ наши дни, когда скелеты в шкафах начинают шевелиться, а новые преступления ‒ совершаться.

Ее племянница, которая не видела Алису, но все чаще слышит о ней от бабушки, ведет бизнес и не подозревает, что тетя скоро вернется, принеся с собой пережитую боль, изменив привычное движение жизни семьи...

Насыщенные события книги будут происходить на фоне живописных пейзажей Монтаны, будто приглашая в путешествие тех, кому не суждено этим летом отправиться в дальний отпуск.