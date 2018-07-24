Незаконная "Солнечная Ривьера"

24 июля, 2018, 16:26

Строительство скандальных высоток столицы выходит на финишную прямую. Несмотря на ряд нарушений и запретов. Расследование журналиста программы "ШУСТРОВА LIVE" Юлии Савчук

На этом месте регулярно протестуют жители Никольской слободки и общественные активисты, ведь строительство уродует береговые ландшафты Днепра. Происходили здесь и драки со стрельбой. Но ни они, ни многочисленные судебные постановления и распоряжения Государственной архитектурной инспекции не смогли остановить одиозное строительство.

Здешнюю землю по кускам отчуждали из коммунальной собственности еще во времена Омельченко и Черновецкого. Но строить на ней нельзя было ничего, кроме общественных сооружений. При этом на расстоянии более ста метров от воды – зафиксированный Водным кодексом Украины размер прибрежной защитной полосы.

Но "Солнечную Ривьеру" построили на берегу и вот-вот введут в эксплуатацию. "На сегодняшний день ничто не мешает завершению строительных работ, оба дома планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года по очереди. Мы вместе с нашими инвесторами будем отстаивать их право на то, чтобы жить в современных домах в родном городе ", - заверяет пресс-секретарь украинского строительной корпорации "Укрбуд" Глеб Шемовнев.

Днепр или Десёнка?

Мы решили выяснить, какова сейчас ситуация с ключевыми аргументами, приводившимися против прибрежной застройки. Больше всего противоречий возникло при выяснении, на берегу какого именно водоема расположен жилой комплекс. Активисты уверены - это главная артерия нашей страны. Местная жительница микрорайона Никольская Слободка Ирина Челяева свое мнение аргументирует ссылкой на официальные источники: "Есть информация из Государственного земельного кадастра, которая говорит о том, что земельный участок имеет ограничения, в связи с его расположением в прибрежной защитной полосе левого берега реки Днепр" .

В "Укрбуде" же опровергают такую ​​версию и уверяют: берег проходит вдоль водоема, который называется Русановский пролив реки Десёнки, которая в свою очередь, берет свое начало на дамбе Десны и впадает в реку Днепр. Но по материалам типизации рек Русановский пролив является средней рекой, о чем указано в плане Киева 1975 года. Так что расстояние от домов до воды должно быть не менее 50, а не 100 метров, как это предусмотрено, например, для Днепра. Пресс-секретарь "Укрстроя" Глеб Шемовнев объясняет: строительство "Солнечная Ривьера" расположено за пределами прибрежной защитной полосы, на что указывает и решение Комитета водного хозяйства 2005 года, которое четко указывает: расстояние от домов до Русановской протоки должно быть не менее 50 метров. А промежуток от воды до ближайшего дома жилого комплекса составляет 68 метров.

Пресс-секретарь корпорации "Укрбуд" добавляет: когда строительство начиналось - земельный участок был большой, поэтому, никто не мешал отступить от воды на лишние 30 м, если бы это было необходимо. Депутат Киевского городского совета Анатолий Шаповал в то же время уверяет, что план города был изменен еще командой Черновецкого, когда прибрежные полосы установили на расстоянии в 50 метров: "Когда мы в суде отменили решение о прибрежных защитных полосах, нам все отвечают, что это у них нет возможности выехать на место, то другие департаменты Киеврады вообще не хотят в натуре выставлять эти 100 метров. Не в камеру нам цинично говорят: а мы строили, строим и будем строить ".

Так каким все же должно было быть расстояние от жилого комплекса до водоема? Мы обратились с запросом в Государственное водное агентство, чтобы там объяснили, на берегу какого водоема расположено строительство, и сколько метров до воды предусмотрено законодательно. В ответ нам объяснили, что часть водного объекта является Русановским проливом между основным руслом Днепра и Десёнкой. А Русановский пролив является частью большой реки. Согласно статье 88 Водного кодекса Украины прибрежные защитные полосы устанавливаются по берегам крупных рек вдоль уреза воды шириной 100 метров.

Одновременно в документе отмечается, что прибрежная защитная полоса в пределах населенных пунктов может устанавливаться по отдельным проектам землеустройства, но и такие на согласование в Водагентства не поступали.

Исторический ландшафт или многоэтажки?

Следующим спорным вопросом является объект культурного наследия, а точнее наличие или отсутствие его на месте строительства. Активисты в который раз подчеркивают - участок находится в зоне охраняемого ландшафта. Общественная активистка Екатерина Макарчук рассказывает, что территория, где расположен жилой комплекс, входит в состав памятки исторического ландшафта Киевских гор и долины реки Днепр, и это ключевое положение, которое должно было остановить застройщика и киевскую власть не давать разрешения на строительство в этой зоне.

Однако в "Укрбуд" убеждены - никаких объектов культурного наследия на территории "Солнечной Ривьеры" нет. "В Государственном земельном кадастре Украины на том участке, на котором строится два дома ЖК "Солнечная Ривьера" никаких ограничений, которые регулировались бы ЗУ "Об охране культурного наследия" и Постановлением КГГА относительно границ историко-ландшафтных заповедников и памяток культуры истории нет", - уверяет Глеб Шемовнев.

Чтобы выяснить, на чьей стороне правда, - активистов или застройщиков, - мы обратились в Департамент культуры КГГА. И там нам ответили, что земельный участок располагается в зоне охраняемого ландшафта в пределах территории памятника "исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр". И является их частью и охраняется законодательством Украины в сфере охраны культурного наследия.

Строительные нарушения

Определенные нарушения при строительстве обнаружила в сентябре прошлого года Государственная архитектурно-строительная инспекция. Тогда было установлено, что предписания по предварительной проверке полугодичной давности были застройщиком проигнорированы и одновременно выявлены новые нарушения, поэтому ГАСК применила другие рычаги - 26 сентября 2017 застройщику выдали новые предписания, уже о приостановлении подготовительных и строительных работ. Однако в "Укрбуд" с таким решением не согласились и подали в суд. "ГАСИ составила акт, в котором перечислила ряд фактов, которые они считают нарушениями. Мы с этим не согласны, мы подали в суд, первая инстанция суда определила, что решение ГАСИ незаконно, сейчас идет апелляция ", - сообщает Глеб Шемовнев.

Экологический фактор

В течение почти года идет судебная тяжба с "УкрБуд" и в Государственной экологической инспекции. Застройщик решил не выполнять требования и этого контролирующего органа. В феврале 2017 года в инспекцию обратились жители района Никольская слободка, поэтому было начато проведение внеплановой проверки, - рассказывает инспектор Государственной экологической инспекции в Киеве Алина Боднар. У застройщика не было заключения экологической экспертизы и материалов оценки воздействия на окружающую среду. После этого было выдано предписание устранить выявленные нарушения, но в определенный срок этого не произошло, поэтому Инспекция обратилась в суд с требованием приостановить эту деятельность до момента устранения нарушений. Судебная тяжба длилась больше года, однако 16 июля 2018 г. Окружной административный суд столицы удовлетворил иск в полном объеме.

Парк

Активисты настаивают на создании рекреационной зоны. Активистка Елена Орхова настаивает, что по действующему генеральному плану на месте "Солнечной Ривьеры" должен быть парк. Жители Никольской слободки уже более десяти лет борются за берег Днепра. Эту территорию сначала дали в аренду, потом перепродали, запустили территорию, развели мусор, а потом начали рассказывать, что здесь ужасная территория и поэтому ее нужно застроить. В "Укрбуде" однако хвастают: в мае 2017 года, к Евровидению, обустроили набережную за счет компании и демонстрируют фотографии для сравнения "до" и "после" работ. "Камыши, стоянки бомжей, мусор, разный хлам, простите, то, что оставляли за собой наркоманы, все было там: шприцы, бутылки и тому подобное", - рассказывает пресс-секретарь "Укрстроя" Глеб Шемовнев о прежнем состоянии набережной.

Подарки городской власти

Однако активисты рассказывают об одном интересном факте. 1 июня этого года исполнительный орган Киевсовета принимает распоряжение осуществить работы по берегоукреплению на 60 млн грн. Земельный участок, о котором идет речь в этом распоряжении, непосредственно граничит с земельным участком ООО "Укрбуд Девелопмент". "Речь идет о 4 га, которые были в аренде общества "Майк", - рассказывает активистка Ирина Челяева, - это делается с той целью, чтобы увеличить инвестиционную привлекательность ЖК "Солнечная Ривьера". Градостроительными условиями предполагалось обязательство застройщика устроить объект гражданской защиты - подпорную стену, то есть берегоукрепление, 70 или 60 м от воды, но это берегоукрепление, которое должен был сделать заказчик строительства, для него будет делать власть ".

Что дальше

Сомнений в том, что дома, построенные с нарушениями, будут стоять и дальше, нет ни у местных энтузиастов, ни у народных депутатов. "Как говорят застройщики: вот мы построили, а потом никто сносить уже не будет, законно это или незаконно, оно так и будет стоять, как памятник коррупции, это идет речь о "Солнечной Ривьере", - констатирует народный депутат Наталия Новак.

История с "Солнечной Ривьера" свидетельствует - жителям и неравнодушным активистам все труднее отстаивать берега Днепра в противостоянии с наглыми бизнесменами. Коррумпированные суды и недобросовестные контролирующие органы закрывают глаза и на нарушение законов, и на права людей. И пока под вывеской государственной компании свой строительный бизнес в Киеве ведут многочисленные оффшорные фирмы, украинская столица продолжает терять свое культурное лицо.