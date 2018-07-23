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Виталий Портников: уничтожат Европу - уничтожат и Украину

Стив Бэннон
Стив Бэннон
фото: REUTERS
В мире, в котором не будет Евросоюза, Украина вновь станет просто окраиной России

Идеолог предвыборной кампании Дональда Трампа и его бывший советник Стив Бэннон заявил в интервью The Daily Beast о намерениях создать в Брюсселе фонд для поддержки правого популистского национализма. Именно приверженцы этой идеологии будут в ближайшие годы, по мнению Бэннона, управлять Европой.

Среди политиков, на поддержку которых намерен опереться Бэннон - и которым он, судя по его намерениям - собирается помогать, американский стратег назвал бывшего лидера британских евроскептиков Найджела Фараджа, вождя французских правых Марин Ле Пен и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Не очень трудно заметить, что этот список практически полностью совпадает со списком симпатий президента России Владимира Путина. И это, конечно же, никакое не совпадение. Бэннон и Путин - это практически одно и то же. Это программа разрушения Европейского Союза, уничтожения процесса европейской интеграции, возвращения войн и трагедий на наш континент.

Правая или охранительная идеология - всего лишь прикрытие для замыслов реваншистов. Не сложно заметить, что Европу атакуют политики из стран, которые не являются частью континента, но претендуют на особую роль в мировой политике. США приобрели такую роль только в результате двух мировых войн. Именно сейчас, когда президент Трамп пытается противопоставить свою страну остальному цивилизованному миру, ясно, насколько важным игроком стал Европейский Союз. И какому Бэннону это понравится?

Россия же в случае полной утери влияния в Европе рискует превратиться просто в продолжение Китая. Это именно то, чего боятся в Кремле. То, что заставляет цепляться за Украину и пытаться восстановить зоны влияния в Центральной Европе. Именно поэтому интересы таких, как Бэннон и таких, как Путин, совпадают.

Они рассчитывают, что после гибели Европейского Союза и превращения Европы в конгломерат враждующих между собой государств Белый Дом и Кремль смогут разделить континент на сферы влияния и устранить сильного конкурента с международной арены. Плюс будет покончено с мировой торговлей и прочими "недостатками" глобализации. Все будет Ле Пен.

Трамп в этой конфигурации выглядит даже не сторонником Бэннона, а ракетой, которая запущена на орбиту к восторгу Кремля. Человек, который живет в прошлом, не может не вызывать восторга у людей, которые готовят Европе трагическое будущее ради удовлетворения своих безумных амбиций.

Украине в этой ситуации остаётся только рассчитывать на победу европейцев над своими недоброжелателями. Мы сколько угодно можем верить в сказки о том, что все сможем сами, а США нам помогут. Но в мире, в котором не будет Евросоюза, Украина вновь станет просто окраиной России - даже если и сохранит формальную независимость и американское посольство.

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