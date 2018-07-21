Усик - Гассиев. Все о самом принципиальном бое года

21 июля, 2018, 08:00

Дмитрий Марценишин

Сегодня в Москве состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира между украинским боксером Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым

Александр Усик (Украина) - Мурат Гассиев (Россия)

Бой за титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и журнала The Ring, финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии за трофей Мохаммеда Али

21 июля, Москва, спорткомплекс "Олимпийский"

Начало 21:20

Прямая трансляция на телеканале "Интер"

Александр Усик

Возраст: 31 год

Рост: 190 см

Размах рук: 198 см

Стойка: левша

Статистика: 14 побед (11 нокаутом) - 0 поражений

Александр Усик на момент приглашения к участию в WBSS (Всемирной боксерской суперсерии) где собрались чемпионы мира по всем самым престижным версиям, владел титулом чемпиона мира WBO. Его он отобрал в сентябре 2016 года у поляка Кшиштофа Гловацки.

Усик на правах одного из чемпионов выбрал себе соперником по четвертьфиналу Марко Хука из Германии, который ранее удерживал титул WBO шесть лет. В сентябре 2017-го бой в Берлине показал, что лучшие годы немецкого боксера остались позади. Он сумел создать украинцу определенные проблемы лишь в начале боя. После этого Усик доминировал на ринге и одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде, когда рефери был вынужден прекратить избиение Хука.

Гораздо более сложным оказался полуфинальный поединок Александра Усика в Риге против чемпиона WBC Майриса Бриедиса. Украинец позволил навязать себе бой в удобной для соперника манере. В противостоянии на встречных курсах, с обоюдными разменами ударами, преимущество было на стороне латвийца, который выигрывал по очкам. Однако Усику удалось во второй половине встречи перехватить инициативу и, благодаря лучшей физической подготовке, выровнять положение. Судьбу боя решил один судейский голос, отданный в пользу украинца в 12-м раунде.

Мурат Гассиев

Возраст: 24 года

Рост: 192 см

Размах рук: 193 см

Стойка: ортодокс

Статистика: 26 побед (19 нокаутом) - 0 поражений

Мурат Гассиев является одним из самых талантливых боксеров курзервейта и еще в 22 года стал чемпионом мира. Боец из Осетии отобрал титул IBF у другого россиянина - Дениса Лебедева и благодаря этому получил приглашение в WBSS, где с самого начала считался вторым после Усика фаворитом.

В четвертьфинале в Нью-Джерси Гассиев уничтожил экс-чемпиона мира Кшиштофа Влодарчика из Польши, который в последнее время выглядел не лучшим образом. Россиянин нокаутировал соперника в третьем раунде.

В полуфинале, который проходил в Сочи, россиянин встречался с гораздо более опасным соперником - Юниером Дортикосом с Кубы, который владел титулом WBA. Кубинец боксировал с Гассиевым на равных лишь в первой половине боя, а потом заметно устал. Преимущество россиянина стало тотальным в 12 раунде, когда он дважды отправил Дортикоса в нокдаун, а затем уложил на пол нокаутом.

Что происходило перед боем

Финальный поединок WBSS должен был состояться еще 11 мая в Саудовской Аравии. Однако бой пришлось перенести из-за травмы Александра Усика, повредившего локоть.

Это было только начало перипетий перед финалом. Выяснилось, что WBSS больше не намерен проводить поединок в Джидде. В то же время появились слухи, что бой хотят перекупить россияне. Масла в огонь подлил Александр Усик, который заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет драться в Москве и, если организаторы перенесут туда бой, то в финале с Гассиевым будет боксировать кто-то другой.

Усик уже давно успел восстановиться от травмы и начать подготовку к бою, а WBSS все тянул с назначением даты и места боя. В конце было объявлено, что финал 21 июля таки примет Москва. Несмотря на свои предыдущие ультиматумы, украинский боксер отреагировал на это решение удивительно спокойно и заявил, что ему безразлично, где драться.

Вероятно, такая апатия объясняется беспомощностью промоутеров Усика из компании братьев Кличко - K2 Promotions, которые не отстояли интересы своего лучшего боксера. Собственно, это произошло не впервые - достаточно показательно, что главный фаворит WBSS все поединки проводил на чужом ринге.

Смахивает на то, что WBSS банально заставил Усика проводить поединок в Москве, пригрозив штрафными санкциями из-за расторжения контракта с суперсерией. На эту мысль наталкивает и тот факт, что страсти не утихли и непосредственно перед боем. В конце прошлой недели генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк заявил, что бой может сорваться из-за организационных проблем - команде Усика в Москве, якобы, не обеспечили надлежащих условий для размещения и охрану.

Даже после прибытия в Москву Александр Усик высказывал сомнения, что бой состоится и отменил отрытую тренировку. Все это свидетельствует о продолжении закулисной борьбы вокруг финала.

Решающим в финале WBSS может стать и тренерский фактор. Особенно учитывая то, что с Гассиевым работает один из сильнейших тренеров мира - американец Абель Санчес, а Усик подходит к важнейшему поединку в своей карьере фактически без тренера. Незадолго до боя он объявил, что уволил Сергея Ватаманюка, который был его главным тренером в двух предыдущих боях WBSS.

К поединку с Гассиевым украинца готовил канадец Рас Абнер. Но проблема в том, что он не тренер, а катмен (специалист, работающий с рассечениями и травмами во время боя) и имеет мало опыта.

Кто будет фаворитом

В финальном поединке встретятся противоположные по стилю боксеры. Усик известен своим разнообразным техническим арсеналом, отличной работой "на ногах" и функциональной подготовкой. Гассиев не так хорошо двигается по рингу и, прежде всего, делает ставку на мощь и силу своего удара.

Поэтому специалисты ожидают, что, опираясь на это, боксеры и будут выбирать тактику. Гассиев будет работать первым номером, пытаться постоянно давить на соперника и прорываться на ближнюю дистанцию. Усик будет много маневрировать и держать россиянина на расстоянии, делая ставку на многоударные контратаки.

Президент Украинской лиги профессионального бокса Михаил Завьялов уверен, что украинский боксер использует все свои сильные стороны и считает фаворитом боя Александра Усика.

"Хотя Гассиев и имеет жесткий удар, но Усик быстрее, разнообразнее и техничнее. Если он случайно пропустит удар, то это будет не очень сложная добыча для Усика. Думаю, он победит", - уверен Завьялов.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тони Бэллью также отметил добродетели Усика, но отметил, что украинский боксер имеет пробелы в обороне, которыми может воспользоваться Гассиев.

"Усик поражает - его темп, цепкость, комбинационная работа, аккуратность, скорость, тайминг. Украинец самый универсальный крузер в мире. Но, он слишком много пропускает, все может решить единственный удар", - сказал Бэллью.

Бывший тренер Александра Усика - Джеймс Али Башир призвал Усика не повторять ошибок, которые он допустил в бою с Бриедисом, а использовать собственные преимущества.

"Усику ни за что нельзя вступать в силовое противостояние с Гассиевым, это не его стиль. Стиль Усика - дипломатия, движение, скорость. Ему стоит продолжать этим пользоваться и не изменять себе, чтобы кому-то угодить", - посоветовал Башир.

Букмекеры считают шансы боксеров в финале Всемирной боксерской суперсерии равными. На победу Усика и Гассиева они предлагают одинаковый коэффициент - 1,91.