Крупнейшие налоговые должники

20 июля, 2018, 10:05

Какие компании больше всего провинились перед государством и какие успехи Украины во взыскании этих долгов. Расследование Елены Соколовской для программы "ШУСТРОВА LIVE"

Более 80 млрд гривень, или 10% от сводного бюджета, задолжали государству за неуплату налогов украинские компании и физические лица. Эта сумма стала рекордной за последние 10 лет.

Крупнейшими неплательщиками оказались государственные предприятия, работающие в энергетической и угольной отраслях. По словам эксперта Международного центра перспективных исследований Егора Кияна, большей частью не платятся НДС, рента и налог на прибыль.

Так, по данным Фискальной службы, государственный сектор в целом задолжал около 25 млрд грн. Тройка отраслей экономики, где сосредоточилось наибольшее количество должников, выглядит так: энергетический сектор - более 26 млрд грн, добыча угля - почти 7,5 млрд и банковская сфера - 6,5 млрд грн. На компании, находящиеся в состоянии ликвидации, приходится 5,3 млрд грн долга. Фирмы, специально созданные для схем уклонения от налогов, не оплатили примерно 3 млрд грн.

Долги "Укрнафты"

Лидером оказалась сейчас государственная "Укрнафта" с долгом в 15 млрд грн, из которых 13 млрд - долг по ренте, который накопился еще во времена, когда компания принадлежала Игорю Коломойскому. Адвокат и член Европейской ассоциации налоговых профессоров Даниил Гетманцев утверждает, что совладельцев "Укрнафты" можно понять. Ведь они считают, что государство должно им за отпущенный газ для населения. "Мы должны учитывать позицию обеих сторон", - настаивает эксперт.

В Офисе крупных налогоплательщиков ГФС нам сообщили, что государство пытается вернуть долги через суды.

Угольные должники

Угольные предприятия и энергетические генерации задолжали государству более 7,5 млрд грн. Среди лидеров ГП "Региональные электрические сети", "Центрэнерго" и "Криворожская теплоцентраль". Также 19 государственных шахт в общем должны почти 5,5 млрд грн. Эксперты связывают долги энергетического комплекса, в том числе и с неудовлетворительной оплатой потребленных услуг гражданами и коммунальными предприятиями. Так, эксперт реанимационного пакета реформ Илья Несходовский утверждает, что несмотря на использование формулы "Роттердам +", эти компании получают недостаточно средств, и это не позволяет им рассчитаться с государством. Само же государство также использует все возможные инструменты для взыскания этих долгов, - сообщили нам в Офисе крупных налогоплательщиков ГФС.

В то же время, по словам народного депутата от фракции "Народный фронт" Татьяны Чорновил, катастрофической оказалась ситуация с предприятиями, которые остались на временно оккупированных территориях, которые сейчас платят налоги в бюджет страны-агрессора. И этот вопрос можно будет решить, в частности, из-за исков Украина против России в международные суды.

Банковские должники

Рейтинг неплательщиков налогов банковской сферы возглавляет печально "Дельта-банк" Николая Лагуна. Сумма долга достигает 2 млрд грн, состоящая преимущественно из обязательств по уплате НДС по операциям по продаже имущества. Далее следует Пивденкомбанк, который должен государству чуть более 900-т млн грн.

По мнению экспертов, банковские долги образовались, в частности, из-за девальвации гривни и экономической ситуации в целом. По "Пивденкомбанке", то в Офисе крупных налогоплательщиков заявлены кредиторские взыскания на всю сумму долга.

"Концерн Стирол" Фирташа

В списке крупнейших должников не так давно появился и "Концерн Стирол", входящий в холдинг «Ostchem» Дмитрия Фирташа и находится в оккупированной Горловке. По данным ГФС, задолженность концерна превысила 1,3 млрд грн. Народный депутат Татьяна Чорновил говорит, что Фирташ намеренно доводит свои предприятия до состояния убыточности или банкротства, и таким образом избегает уплаты долга. «Конечно, можно все эти неуплаты вернуть в бюджет. Потому что есть активы », - настаивает депутат.

Долги Онищенко

Отдельное место в списке крупнейших должников занимают компании нардепа беглого Александра Онищенко. Это, в частности, ООО "Надра Геоцентр", Фирма "Хас", "Карпатнадраинвест", "Цевей" и Пато "Пласт". Все они работали с государством по договору совместной деятельности.

Долги начали накапливаться после того, как правительством Арсения Яценюка была введена 70-процентная рента на добычу газа. Как впоследствии стало известно, с денег, не уплаченных за ренту, Онищенко финансировал кампанию по дискредитации тогдашнего премьер-министра и политическую коррупцию. На это он потратил как минимум 30 млн долларов.

Тогда удержаться Онищенко на плаву помогали коллеги по парламенту. Так, Юлия Тимошенко в 2015 году всячески лоббировала принятие закона о снижении ренты и, наконец, добилась своего. Но даже заниженную усилиями Тимошенко рентовую ставку Онищенко не платил государству. Всего на сегодня его предприятия задолжали около 3 млрд грн, из которых 1,3 млрд грн - долг по ренте.

"Схема, благодаря которой обогащался Онищенко, оказалась очень простой", - говорит Илья Несходовский. В первую очередь речь идет о махинациях по перепродаже газа. Газ якобы поставлялся населению по ценам ниже рыночных и впоследствии списывался. А уже потом перепродавался промышленным предприятиям по реальной рыночной цене. Но дельта, которая образовалась между ценой на газ промышленным потребителям и населению, и присваивалась Онищенко.

С 2016 года ценитель роскоши, дорогих лошадей и любитель вип-вечеринок скрывается от украинского правосудия в Испании.

В Украине Национальным антикоррупционным бюро он подозревается в уклонении от уплаты налогов. По мнению правоохранителей, компании Онищенко незаконно получали рассрочку от бывшего главы ГФС Романа Насирова, из-за чего государственный бюджет недополучил 2 млрд грн. Многие подельники беглого нардепа уже привлечены к ответственности, по нескольких делах уже есть судебные приговоры, а залоговое имущество фирм Онищенко частично реализовано в пользу государства. Вместе с тем, по словам Татьяны Чорновил, государству удалось навести порядок со скважинами, поэтому далее сверхобогащаться за государственный счет нардеп-беглец не сможет.

Что делает государство

Конечно, государство пытается взыскать долги с недобросовестных компаний. Но иногда это невозможно, тогда этот долг просто списывается. В прошлом году, по данным ГФС, было списано налоговых долгов на 5 млрд гривень. Но, как утверждает эксперт по налоговому праву Данил Гетманцев, в пределах компетенции ГФС делает все для того, чтобы защитить интересы государства: "Фискальная служба не может не пойти в суд и не включить процедуру принудительного взыскания. Эта процедура включается автоматически. И если чиновник фискальной службы не пойдет на определенные шаги по принудительному погашению долга, то он будет как минимум уволен. Поскольку подпадет под дисциплинарную, а возможно, уголовную ответственность. Поэтому фискалы, безусловно, совершают все действия для погашения налогового долга ", - говорит эксперт.

В то же время, по мнению члена парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Александра Кирша, урегулированию ситуации будет способствовать и повышение ответственности налогоплательщиков и фискальных органов. "Поскольку для крупных плательщиков последней инстанцией является суд, надо, чтобы сумма, которая является предметом спора, взималась с виновника в пятикратном размере", - убежден народный депутат.

Мировая практика

Между тем, в мировой практике лучшим образцом борьбы с уклонением от уплаты налогов является опыт Скандинавских стран. Так, например, в Швеции, которая является примером фискальной образцовости, граждане относятся к налоговой службы с уважением и доверием. Несмотря на то что платят одни из самых высоких налогов в мире. Фискальные органы этой страны регулярно публикуют так называемый "поименный список позора", в который входят все без исключения неплательщики и нарушители налогового законодательства. "Это называется" naming and shaming ", когда списки всех неплательщиков налогов становятся публичными. Всех, а не только топ-20, потому что так захотелось фискальной службе. Это, безусловно, влияет на репутацию этих лиц ", - рассказал адвокат и член Европейской ассоциации налоговых профессоров Данил Гетманцев.

Согласно национальным опросам, налоговая служба в Швеции занимает третье место по популярности среди почти 30 основных ведомств. Способствует этому, в частности, и легкость общения с налоговыми структурами: подать декларацию можно любым удобным способом, даже по телефону или через смс.