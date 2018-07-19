Виталий Портников: российские антисанкции нам помогут

19 июля, 2018, 12:38

Портников Виталий

Интересно даже не то, кто в санкционном списке РФ окажется, – а то, кого в нем не будет

Российские СМИ утверждают, что уже вскоре президент Владимир Путин подпишет указ о введении санкций против физических и юридических лиц Украины. Эти "антисанкции" должны стать ответом Москвы на соответствующие украинские меры.

Как это ни парадоксально, но до сих пор их введение откладывалось. И если Россия действительно обнародует свое решение накануне президентских и парламентских выборов в Украине, оно станет настоящим подарком и нам, журналистам и украинскому избирателю. Ведь будет интересно даже не то, кто в этом списке окажется – а то, кого в нем не будет.

Предположения о том, что Россия может "нарочно" включить в этот список людей, которые связаны с ней реальными контактами, я бы сразу отбросил. Деньги – слишком серьезная вещь, чтобы на постсоветском пространстве с ней шутили. Вот выступить с обличительной речью, дать задание придворному журналисту охаять того или иного "агента влияния" - это еще возможно. Но лишать своего человека прибыли – никогда.

В "контрсанкционном" указе Путина должно быть нескольких сотен физлиц и порядка ста юрлиц. Понятно, что за каждой компанией стоит конкретный человек. И понятно, что будут компании, которые даже после этого путинского указа продолжат работать в России. Кремль практически бесплатно предлагает нам энциклопедию тех, на кого он рассчитывает в работе по возвращению Украины в сферу своего влияния. Такой подарок дорогого стоит, он заменяет годы агентурной работы и кропотливых исследований.

Еще один важный подарок – это то, что Россия сама начинает рвать те самые драгоценные экономические связи, на сохранении которых она настаивала даже после нападения на Украину. Да, конечно, от разрыва таких связей – ущерб для текущего состояния экономики, потому в Москве и хотят пойти на него перед выборами. Но от сохранения связей со страной, которая работает на наше уничтожение – еще больший ущерб.

Поэтому пусть Кремль делает свою часть работы – и часть нашей, раз уж у наших властей и части граждан не хватает для этого ни мужества, ни самоуважения. Это будет еще один важный вклад Владимира Путина в построение украинской государственности.