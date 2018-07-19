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Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"

Какие украинские комедии мы увидим в ближайшие полгода

Все идет к тому, что грусть понемногу отступает, а радость наоборот - приходит. Еще совсем недавно украинское кино критиковали за то, что уж слишком оно грустное и невеселое. Режиссеры, мол, снимают лишь о национальных проблемах и заставляют нас с вами тонуть в море депрессии. Но, похоже, кинематографисты пришли в себя и бросились в объятия комедийного жанра.

В первую очередь, наверное, потому, что насмотрелись на успехи коллег. Проекты "Dzidzio.Контрабас" и "Свингеры" не просто стали успешными, но и разбили стереотип о том, что отечественное кино окупиться не может. Украинцы охотно пошли на эти ленты, тем самым поощрив других режиссеров и продюсеров браться именно за комедии.

Поэтому предлагаю вам заглянуть на несколько месяцев вперед и взглянуть, что же нас с вами ожидает в кинотеатрах.

"Бешеная свадьба" (в прокате с 4 октября)

 

 

Комедия о том, как директора районного краеведческого музея Василия Сердюка постигнет трагедия - его дочь выходит замуж. За чернокожего парня, с которым познакомилась на учебе во Франции. Главный герой пылает от ярости и организует ряд мероприятий, чтобы разлучить влюбленных.

Хотя первый трейлер вышел буквально на днях, но о "Бешеной свадьбе" слышно было и раньше. Авторы устраивали различные акции, в частности на фестивале "Молодость" можно было увидеть бусик, оформленный под эту ленту. А в интернете месяц назад появились небольшие промо-ролики с участием участников съемок. Вот, к примеру, видео с Потапом и Монатиком.

 

 

Ну и в общем - знаменитостей в "Бешеной свадьбе" будет хватать. Продюсер ленты Юрий Горбунов, очевидно, будет играть ведущего на свадьбах. А супербомбой будет Олег Винник, который в течение фильма белозубо и соблазнительно будет улыбаться и убегать от своих волчиц.

 

 

Теперь о претензиях. Те, кому не понравился трейлер, уже успели написать о примитивном юморе и вспомнить сериал "Последний москаль". Мол, украинцы там снова будут показаны как какие-то отсталые фрики. Ну, сами смотрите - XXI век, европейская страна, махровый расист запрещает дочери выходить за темнокожего.

С другой же стороны, куда от правды денешься. Сама даже знаю похожую ситуацию. Поэтому отрицать, что в Украине распространен расизм, особенно в селах и маленьких городках, бессмысленно. Ну ведь надо как-то исправляться. Вот, посмотрят кино, может изменятся.

"Герой моего времени" (прокат - с 20 сентября)

 

 

Вышеупомянутое общество, которое сетует на низкий юмор "Бешеной свадьбы", очевидно, должно удовлетвориться "Героем моего времени". По крайней мере, это одна из самих интеллектуальных комедий времен Независимости. Возможно, ее можно сравнить с "Припутнями" (их, кстати, можно посмотреть в свободном доступе на Ютубе).

Что касается "Героя моего времени" - это история о "понаехавших". Главный герой - Жорик, он приезжает в Киев и хочет поменять свою жизнь. Причем очень быстро и не напрягаясь. Более того, он искренне хочет поменять свою страну. Поэтому ссорится с соседями, которые разбрасывают мусор в подъезде, идет выяснять отношения с ЖЭКом, устраивается охранником в музей современного искусства и находит недостижимую любовь.

В ленте есть стеб как над вот такими искателями счастья, так и над "богемой" - снобами, которые считают себя цивилизованными интеллектуалами, но ведут себя так же забавно и вызывают хохот. Кстати, ленту уже показали на Одесском кинофестивале, и люди в зале действительно много смеялись.

Даже злые критики рассыпались в дифирамбах перед исполнителем главной роли Евгением Бушмакиным. Мол, такой органичности в украинских лентах уже давно не видели. Однако были и негативные комментарии, которые в основном касались Киева. Части зрителей показалось, что столица Украины совсем не такая, как ее показали авторы.

"Свингеры 2" (в прокате - с 5 декабря)

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Первые "Свингеры", напомню, вышли полгода назад - в первый день нового года. Лента поражала своим "утонченным" юмором, но, тем не менее, собрала неплохую кассу, окупилась, стала примером для многих киношников и наконец - нас предсказуемо ожидает продолжение.

Напомню, в первой части речь шла о двух парах, которые захотели разнообразить свою сексуальную жизнь и заняться свингерством. Первая пара - "папик" и его содержанка, вторая - замусоленные семейной жизнью люди.

 

 

Да, шутки там действительно были еще те. К примеру, "это писец" говорила героиня Ольги Поляковой, описывая свою шубу. Впрочем, локальные комедии часто весьма успешны - шутки на специфические украинские темы, узнаваемые лица - все это сыграло в плюс. К тому же "Свингеры" еще раз показали, что наши актеры очень стесняются эротических сцен. Поэтому их иногда заменяют на звезд шоу-биза, для которых обнажиться - привычное дело.

"Секс и ничего личного" (в прокате с 14 февраля)

 

 

Наконец на День всех влюбленных нам с вами не придется видеть историю о "50 оттенках серого". Зато, в прокат выйдет очередная отечественная комедия. История следующая - главного героя Сергея бросает его девушка. И не просто так, а с огромной претензией к его сексуальным способностям. "Ты в постели - консервативный сорострел", - кричит она ему.

Несчастный герой ходит по улицам города в отчаянии, пока не встречает стриптизершу Диану. Она соглашается обучить его всем примудростям секса, но исключительно теоретически - никакой практики. Кстати, продюсеры пообещали, что откровенных сцен в фильме не будет - лишь разговоры. Что, конечно, не очень хорошо. Поскольку в "Сексе" снимается Роман Луцкий, один из самых симпатичных украинских актеров.

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Без знаменитостей не обошлось и здесь - одну из ролей исполнит Сергей Притула. Как по мне, он суперовый актер, который почему-то свой талант не слишком тратит на кино. Ну и он же - один из авторов сценария. Поэтому, думаю, примерный характер шуток можно представить уже сейчас.

 

 

 

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