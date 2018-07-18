Виталий Портников: газ остаётся российским оружием

18 июля, 2018, 13:02

Портников Виталий

Иногда кажется, что РФ существует только ради того, чтобы душить Украину, других политических задач у ее власти нет

И президент России Владимир Путин - на пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки - и министр экономики России Александр Новак - по окончании первого раунда переговоров по транзиту газа в Берлине - говорят о том, что транзит через Украину будет сохранен. Это - новый мотив в российских высказываниях. На протяжении многих лет в Кремле и "Газпроме" утверждали, что завершение строительства разнообразных подводных потоков приведёт к полному отказу от услуг украинской газотранспортной системы.

Такое изменение риторики связано с несколькими обстоятельствами. Одно из них - сугубо политическое. В Москве поняли, что демонстрация готовности отказаться от услуг украинской ГТС приведёт к тому, что "Северный поток-2" просто не будет достроен. И тогда какой смысл во всех этих разговорах? Лучше уже достроить газопровод, чтобы получить техническую возможность обойти Украину - а потом уже угрожать.

К тому же - при самых лучших перспективах для "Северного потока-2" - его все равно не удастся запустить на полную мощность до окончания действия существующего контракта на транзит между "Газпромом" и "Нафтогазом". Этот контракт придётся продлевать.

И еще одна причина связана с увеличением объемов поставок российского газа в Европу. Когда делась первые расчеты мощности строящихся газопроводов, эксперты опирались на то количество, которое потреблял европейский заказчик. Однако потребление газа растет опережающими темпами. И растёт конкуренция, что явственно можно увидеть в высказываниях президента США, когда он критикует строительство "Северного потока-2". Потому что главная альтернатива российскому трубопроводному газу - американский сжиженный газ.

Таким образом, у "Газпрома" должна оставаться возможность поставок дополнительных объёмов газа - даже если на момент завершения строительства "Северного потока-2" альтернативные маршруты обеспечат большую часть российских поставок.

Но дальше уже проявляются детали, которые позволяют предположить, что "Газпром" будет затягивать с подписанием нового контракта с "Нафтогазом" столько, сколько у него это будет получаться. А если уж быть точным - то сделает все возможное, чтобы новый контракт был подписан только в 2019 году.

Потому что в Москве рассматривают свой транзит через Украину не как элемент взаимовыгодного сотрудничества, а как подарок, дополнительные платежи в украинский бюджет. И главный вопрос для Кремля - кому этот подарок будет сделан.

Ещё недавно председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил о том, что после запуска "Северного потока-2" через Украину будет перекачиваться 10-15 миллиардов кубометров газа. Сейчас уже говорят о 30-40 миллиардов кубов. Но это количество может быть увеличено - например, за счет прокачки через другие маршруты. Объяснять такое изменение будет просто: дешевле, надежнее, нужны подземные хранилища - словом, все то, что обычно говорят в Украине, когда защищают необходимость сохранения отечественной ГТС.

Вопрос для Москвы в том, кому платить деньги. И на этот вопрос ответит не Путин. На этот вопрос ответит украинский избиратель в следующем году. Если президентом страны станет политик, который будет настроен на "урегулирование" отношений с соседней страной, согласится закрыть глаза на оккупацию Крыма и начнёт осуществлять российские требования, ему пойдут навстречу ради сохранения социальной стабильности. За возвращение украинцев в имперское стойло "Газпром" может и заплатить.

Но если украинский избиратель будет голосовать за политиков-патриотов, в Москве сделают все, чтобы уменьшить количество поставляемого газа, чтобы поставить под вопрос саму рентабельность украинской ГТС. Провоцирование нестабильности в нашей стране останется одной из главных задач российской политики. Иногда кажется, что Россия вообще существует только ради того, чтобы душить Украину, других политических задач у ее власти нет. А чем меньше денег в бюджете - тем беднее страна и люди, тем больше возможностей организовывать волнения и провокации.

Поэтому увеличение количества газа, который пойдет через украинскую ГТС после окончания строительства альтернативных маршрутов, может быть исключительно наградой за покорность. Москва платит больше только своим марионеткам.