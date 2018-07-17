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Виталий Портников: хороший результат для Украины в Хельсинки

Договариваться с Путиным по любому вопросу, украинскому в том числе, будет ещё сложнее, чем раньше

Накануне встречи президентов Соединенных Штатов и России было достаточно прогнозов относительно ее возможных результатов. То, что никакой платформы для каких-либо реальных договоренностей не существует, просто не принималось в расчёт. Ведь не может же президент США встречаться с президентом России просто так, ради факта самой встречи?

Оказалось, что может. Хотя утверждать, что у президента Трампа не было никакого интереса в этой встрече, кроме как увидеться с российским коллегой, теперь тоже нельзя. У Трампа был свой очевидный расчёт - включить Путина в американскую повестку дня, доказать с помощью российского президента, что не было никакого сговора его предвыборного штаба с российскими спецслужбами, даже не было вмешательства в американские выборы.

И даже то, что накануне встречи президентов американское Министерство юстиции выдвинуло обвинение 12 сотрудникам ГРУ, не заставило Трампа изменить повестку дня этой встречи. Совместная пресс-конференция президентов продемонстрировала: только эта тема Трампа и интересовала. И, между прочим, американское общественное мнение тоже - потому что журналисты из США главным образом спрашивали Трампа и Путина именно об этом вмешательстве.

Так вот, встреча завершилась лучше, чем можно было бы предполагать. Потому что своей готовностью солидаризоваться с Путиным, своими попытками добиться от него защиты от американских спецслужб и журналистской критики Трамп противопоставил себя всему американскому обществу - от республиканцев до демократов, от разведчиков и военных до телевизионных комментаторов.

По непонятным причинам американцы не думали, что окажутся свидетелями такого национального позора - и ужаснулись, когда увидели всю глубину пропасти.

А это означает, что договариваться с Путиным по любому вопросу, украинскому в том числе - даже если у Трампа возникнет такое желание - будет ещё сложнее, чем раньше. Что таким договоренностям будет сопротивляться и государственный аппарат, и общественное мнение. Что Путин становится еще более токсичным для Трампа. Более того - своим общением с Путиным Трамп приобретает токсичность даже для собственных сторонников и попутчиков.

Это то, что и должно было произойти. Президент может противопоставить себя конгрессу, разведывательному сообществу, медиа. Но государству он противопоставить себя не может. И если Трамп этого еще не понял, то вскоре он в этом убедится.

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