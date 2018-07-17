С высокими штрафами, но законные. Как Рада пошла на встречу “евробляхерам”

17 июля, 2018, 14:40

Ульяна Букатюк

Депутаты поддержали законопроекты для урегулирования вопроса евроблях в первом чтении. Какое будущее ждет такие машины

В пятницу, 13 июля, Рада поддержала в первом чтении законопроекты о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487) и усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах (№8488). За принятие законопроектов проголосовали соответственно 265 и 256 народных депутатов.

О чем говорится в законопроектах, когда за них проголосуют в целом и довольны ли проектами законов сами "евробляхеры"

Чего добились активисты

В последнюю неделю работы Рады накануне каникул в столице Украины было неспокойно.

11 июля уже утром Киев захлебнулся от пробок: центр города заблокировали так называемые евробляхеры - автовладельцы, которые ввезли в Украину авто на европейских номерах и теперь требуют их доступной растаможки.

Активисты объявили о бессрочной акции и делали все ради того, чтобы заставить народных депутатов работать. Например, поджигали дымовые шашки, обещали заблокировать въезд в киевские аэропорты, разбили автомобиль руководителя регламентного комитета Рады, устроили “острую дискуссию” с сыном Порошенко и, по одной из версий, избили депутата Гаврилюка.

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Среди требований активистов было принятие законодательства, которое позволит доступно легализовать авто на европейских номерах, отмена экологических требований “Евро-5” и отмена правительственного постановления №479. Последнее дало возможность Нацполиции отслеживать сроки пребывания в Украине автомобилей на еврономерах и применять санкции к нарушителям.

И выполнения части требований активистам ОО “Авто евро сила” таки удалось достичь. 13 июля Рада приняла в первом чтении законопроекты №8487 и №8488, предусматривающие фактическую легализацию авто на еврономерах.

А относительно постановления КМУ, добиться его полной отмены не удалось, однако евробляхеры получили от премьера обещание, что полиция их не будет “кошмарить”. Как же может измениться ситуация с автомобилями из Европы уже скоро?

Легализация блях и конец “Евро-5”

Существует две основные схемы попадания авто на еврономерах в Украину в режиме транзита (каждые 5-10 дней пересекать таможню) и режиме временного ввоза (до 1 года при условии оформления автомобиля на иностранца).

По данным таможни, 1 мая 2018 года количество машин с иностранной регистрацией, которые с начала 2016 года были ввезены в Украину, составляет чуть больше 2 млн. Это машины, которые приезжали в Украину в любом режиме.

До сих пор в Украине остаются 351 228 авто. Из них 124 519 уже нарушили срок пребывания

“Протягивать” свои машины из Европы сквозь законодательные лазейки, евробляхеров заставлял экологический стандарт “евро-5”, согласно которому растаможить в Украине автомобиль старше 8 лет очень дорого. А цена на модели, соответствующие “евро-5” существенно выше, чем на машины более почтенного возраста.

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Законопроект о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487) фактически отменяет экологическое требование “евро-5” и предлагает считать стоимость акциза на привезенную машину по такой формуле:

Акциз = коэффициент двигателя x коэффициент возраста x базовая ставка.

Базовая ставка будет зависеть от типа двигателя: если бензиновый - 50 евро, если дизельный - 75 евро.

Коэффициент возраста - это количество полных календарных лет. А чтобы определить коэффициент двигателя, следует разделить объем двигателя автомобиля на 1 000см3.

Например, за растаможку бензиновой машины возрастом 15 лет и с объемом двигателя 1600 см3 придется отдать 1200 евро:

50 евро x 1,6 (1600 см3 /1000) x 15 лет = 1200 евро

А вот акциз такой же машины, но с дизельным двигателем уже будет на 600 евро выше:

75 евро x 1,6 (1600 см3 /1000) x 15 лет = 1800 евро

Это приличный шаг на встречу евробляхерам, если учитывать, что сейчас акциз при такой растаможке забрал бы у автовладельца почти 4 тыс. евро.

Однако обращаем ваше внимание, что ввозная пошлина (10%), налог в пенсионный фонд (3-5%) и налог на добавленную стоимость (20% от суммы стоимости автомобиля, акциза и ввозной пошлины) остаются в силе даже в случае принятия законопроекта №8487 в целом.

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А лучше электрокар

Если бы машина в нашем примере была на 10 лет “моложе” (то есть, 5 лет) после принятия законопроекта на уплату акциза пришлось бы отдать лишь 400-600 евро в зависимости от типа двигателя.

В этом главный замысел авторов законопроекта: чем “свежее” авто, тем меньше акциз. Согласно замыслу законотворцев, это должно сделать приобретения новых авто выгоднее и уберечь Украину от нашествия еврохлама.

Интересно, что в случае принятия закона в таком виде, украинцам выгоднее будет “пригнать” из ЕС двухлетний внедорожник с объемом двигателя 4000 см3 (на акциз пойдет 400 евро), чем 15-летнюю малолитражку с двигателем 1500 см3 (акциз заберет 1125 евро).

Учли в законопроекте и тенденцию перехода на электрокары в мире. В №8487 предлагают установить ставку для электрических легковых транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), в размере 1 евро за 1 кВт емкости электрического аккумулятора. Для гибридных моделей ставка должна быть в размере 100 евро за 1 единицу.

На сегодня ставка составляет 109,129 евро за единицу транспортного средства.

Как это изменит стоимость? Возьмем для примера одну из самых распространенных в Украине моделей электрокара Nissan Leaf. Емкость аккумулятора там около 24 кВт. То есть, акциз на него, в случае принятия законопроекта, снижается с нынешних 100 евро до 24 евро.

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Также проектом предлагается отменить налогообложение акцизным налогом кузовов для легковых транспортных средств. Сегодня ставка для новых кузовов составляет 218 евро за единицу и 872 евро для кузовов, бывшие в употреблении.

Штрафы будут высокими

Если законопроект №8487 делает авто с ЕС для украинцев более доступными, то в другом проголосованном Радой проекте закона №8488 предлагают жестче штрафовать владельцев евроблях.

Законопроект позволяет украинцам купить в режиме временного ввоза без денежного обеспечения лишь одно авто.

Ввоз следующих легковых транспортных средств предполагает наличие гарантии. Гарантом может быть финансовое учреждение, которое возьмет на себя обязательства уплатить сумму всех таможенных платежей, если авто не будет вывезено.

Тем, кто привез в Украину автомобиль на еврономерах и передал его в третьи руки или на запчасти, грозит штраф в размере 17 тыс. грн.

Также запрещено использовать такое авто в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, для работы в такси. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в 34 тыс. грн.

Чтобы растаможить машину, которая уже находится на территории Украины, владельцам дается 180 дней. За эти полгода после окончательного принятия закона они должны выехать за пределы Украины, должным образом оформить документы и растаможить автомобиль, поэтому в “Авто Евро Сила” призывают уже сейчас искать конечных владельцев авто.

Тот, кто будет заезжать на территорию Украины после принятия закона, будет иметь 30 дней на растаможку авто. Если пройти регистрацию не за 30 дней, как это положено, а опоздать на месяц – штраф 85 тыс. грн, больше месяца – 170 тыс. грн.

Также следует быть внимательными, чтобы вовремя выехать с территории Украины. Ведь задержка в Украине в режиме временного ввоза до трех дней - это штраф в 850 гривен. От четырех до 10 - 8500 гривен. Задержаться в Украине на 10-20 дней после исчерпания срока означает штраф 17 тыс. гривен. От 20 до 30 дней - 85 тыс.гривен. Свыше 30 дней - 170 тыс. гривен.

И обещают жестко контролировать. Благодаря автоматизированной системе обмена информацией данные об авто, зафиксированные таможенником во время открытия режима транзита или временного ввоза, сразу будут передаваться всем органам.

И если полиция увидит авто с истекшим сроком пребывания на украинских дорогах, штрафов не избежать. Машину отправят на штрафплощадку. Забрать ее оттуда сможет только фактический собственник, то есть заграничный.

А пограничники не допустят пересечения границы лицом, которое ввезло авто, без уплаты штрафов, убеждает одна из авторов законопроекта Нина Южанина.

Обязательный техосмотр снова

Пока Рада проголосовала законопроекты для урегулирования вопроса авто на евробляхах лишь в первом чтении. Когда законопроекты могут принять в целом - пока неизвестно.

Депутаты возвращаются с каникул в сентябре, и при лучших обстоятельствах Рада может принять законы уже осенью.

Кроме предложенных условий легализации и системы штрафов, Южанина предлагает сделать технический осмотр автомобилей обязательным.

Напомним, в Украине отменили обязательный технический осмотр автомобилей еще в июле 2011 года. Однако в связи с 40 и 45 директивами ЕС наша страна обязалась вернуть обязательное ТО до 2022 года.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире Еспресо. TV заявила, что обязательное ТО следует повернуть раньше. Ведь с вступлением в силу законопроекта №8487 в Украине фактически исчезают экологические нормы. А в ЕС экология контролируется техосмотром.

Мнения активистов “Авто Евро Силы” в отношении предлагаемых законопроектов разделились. С одной стороны, они поддерживают наработанные совместно с депутатами законопроекты и требовали их немедленного принятия, ведь благодаря снижению акциза покупка авто на еврономерах в перспективе становится выгодной.

С другой стороны, в сети немало негативных комментариев относительно этих предложений со стороны владельцев таких автомобилей, ведь если машина "в возрасте", да еще и с мощным двигателем, растаможка будет стоить им дороже, чем само авто. Да и для того, чтобы узаконить свое авто, им придется найти конечных собственников, что часто невозможно. Иначе - придется платить “драконовские” штрафы. Поэтому вполне возможно, что ко второму чтению предложенные законопроекты в немалом измененятся.