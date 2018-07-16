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Рефлексии от услышанного "в кругу Винценза"

В рамках Форума стран Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia", который проходил в конце июня в верховинском селе Криворивня, состоялась Международная конференция "Круг Винценза: будущее Карпат"

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"Сначала слово" – начинают, как обычно, гуманитарии

В планах организаторов "Via Carpatia" просматривались две главные идеи. Первая – сделать собственный шаг для восстановления престижа "Украинских Афин" в Криворивне – того места летнего паломничества украинской творческой интеллигенции, которое возникло здесь в самом начале ХХ века...

И вторая – собрать в формате международной конференции представителей культурных, политических и экономических элит стран Центральной и Восточной Европы для диалога о будущем Карпатского региона и в целом нашего общего "европейского дома". Идея такого широкого Форума принадлежит известному тележурналисту, продюсеру и политику Николаю Княжицкому.

Виртуальным патроном конференции был избран Станислав Винценз. И это не случайно. Ведь писателя еще при жизни называли "Человеком диалога". Поэтому "круг Винценза" – это круг диалога, взаимопонимания и сотрудничества для всех стран и народов Карпатского края.

К тому же во многовековой пастушей цивилизации Карпат Винценз различал образец гармоничных отношений человека с Природой и со своим ближним. Такое гармоничное мироздание мы продолжаем искать и сейчас, воплощая его видение в принципах устойчивого развития и единства европейских культур во всем их разнообразии.

Новый уровень диалога и международного сотрудничества стран Карпатского региона, который поставили себе целью инициаторы "Via Carpatia", должен сформировать новое будущее Карпат и в целом Восточной Европы: более дружественное, безопасное и устойчивое. Увы, препятствиями для диалога и сотрудничества сейчас стоят как давние сложные вопросы в нашей общей с соседями истории, так и новейшая волна национал-популизма, которая охватила едва не весь восток европейского континента. Разрушается климат доверия, под угрозой оказываются положительные достижения новой Европы, что возникло после падения военно-политических стен. Украину, которая пытается вырваться из цепких объятий своего северного соседа, ищет безопасности и поддержки в европейском сообществе свободных стран, не может не волновать тот факт, что этот "европейский дом", который казался нам образцом стабильности и согласия, сейчас уже сам находится под угрозой. Его все активнее расшатывают ветры информационной войны, дующие из Кремля, раздувающие внутренние разногласия между европейцами и провоцирующие процессы дезинтеграции.

Восстанавливать климат доверия и международного диалога во времена, когда политики занимаются преимущественно популизмом и приумножением собственного состояния, в принципе, можно и без них, на других, негосударственных уровнях. Ведь людей доброй воли больше, чем политических конъюнктурщиков во власти. Собственный вклад в это дело могут сделать и гуманитарии – лидеры общественного мнения. На "Via Carpatia" присутствовала группа интеллектуалов, способная продвигать такой диалог, но пока это видно только на украино-польской и украино-литовском направлениях: Мирослав Маринович, Тарас Возняк, Ян Малицкий, Ян Пекло, Андрюс Кубилюс, Иосиф Зисельс, Николай Княжицкий... Однако их мнения, предложения, начинания должны были бы широко тиражироваться национальными и международными СМИ, для того чтобы быть услышанными. И сейчас остается также открытым вопрос – кто мог бы обеспечить продвижение диалога с нашими потенциальными партнерами в других странах Карпатского региона: Румынии, Венгрии, Словакии, Чехии...?

Для того чтобы диалог и партнерство были постоянными и защищенными от колебаний политического маятника, очевидно, что нужны не только яркие личности, но и институты, которые будут поддерживать их организационно. Инициаторами "Via Carpatia" было анонсировано создание в Криворивне Центра международного диалога имени Станислава Винценза, на который, видимо, будет возложено такого рода деятельность. Время покажет, воплотится ли этот привлекательный замысел в конкретное дело ?

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Увидим ли когда-то на "Via Carpatia" своего Джорджа Сороса или Илона Маска ?

Несомненно, для выхода Украины на новый уровень экономического партнерства на восточноевропейском пространстве важно присутствие в процессе сильных игроков в сфере бизнеса. Причем, видимо, это должны быть не просто олигархи, а люди, которые имеют амбиции не только в отношении собственного обогащения, но и воплощения крупных инвестиционных проектов международного уровня – на основе знаний, технологий и осознания рисков ХХІ века.

Вспомним прошлое: крупнейшие в истории края экономические и социо-культурные феномены – как, например, сооружение Галицких железных дорог имени Карла-Людвига или Природоведческого музея во Львове – не имели шансов родиться без тогдашних "отцов нации" в лице людей масштаба Леона Сапеги и Владимира Дидушицкого. Есть ли у нас в современной Украине новейшие Сапиги, Дидушицкие, Потоцкие и Щепановские? Свой Джордж Сорос или Илон Маск? По размерам капитала, возможно, и есть. А по широте мировоззрения, силе интеллекта и духа? Если такие люди и есть, пока они остались вне круга "Via Carpatia". Возможно, будет случай увидеть их здесь в последующие годы?

Личности такого масштаба могли бы дать Украине шанс не отстать безнадежно от европейского поезда. Ведь он, этот поезд, не стоит на месте. Наши ближайшие европейские соседи с вступлением в ЕС получили достаточно политических, финансовых и институциональных механизмов для развития. К примеру, уже стартовал колоссальный проект транс-европейской магистрали с тем же популярным названием "Via Carpatia", которой предстоит соединить порты Балтийского и Средиземного морей. Сейчас проект великого пути "из варяг – в греки" начертан через Карпаты, но пока что, увы, в обход Украины: через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Грецию...

Впрочем, и среди членов ЕС далеко не всегда царит единство и партнерство. Тогда как "старые" члены Евросоюза уже не первый год идут в авангарде мировой "зеленой энергетической революции" – демонстрируя невиданные доселе темпы развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), "национал-популисты" из правительств восточноевропейских стран саботируют энергетическую политику ЕС, отдавая предпочтение газовым и ядерным проектам Кремля. Так, недавно правительственные чиновники Венгрии, Польши, Чехии и Словакии выступили против планов ЕС достичь доли ВИЭ 35% к 2030 году... Чей путь выберет Украина – Германии, которая заявила о реальной цели 100%-ного перехода на ВИЭ своих ближайших соседей?

15 лет от подписания Карпатской конвенции – время реального партнерства наступило!

"Карпаты являются уникальным природным сокровищем выдающейся красоты и экологической ценности, важным центром биоразнообразия, главным водосбором крупных рек, необходимой средой обитания и убежищем для многих видов растений и животных, которые находятся под угрозой исчезновения и самой большой в Европе территорией с нетронутыми лесами" – этими словами начинается текст преамбулы подписанной Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат (Карпатская конвенция), самой младшей на Европейском континенте международной правовой сделкой высокого уровня в сфере окружающей среды и устойчивого развития.

Недавно исполнилось 15 лет с тех пор, как она была подписана семью странами Карпатского региона – Чешской Республикой, Венгрией, Польшей, Румынией, Сербией, Словацкой Республикой и Украиной. Эти 15 лет были одновременно периодом значительных достижений и нереализованных возможностей. Будущее Карпатского еврорегиона все еще полно больших рисков и захватывающих перспектив.

Вступили в силу четыре специальных протокола к Карпатской конвенции: о сохранении и устойчивом использовании биологического и ландшафтного многообразия, об устойчивом управлении лесами, устойчивом транспорте и устойчивом туризме. Актуально принятие протоколов об устойчивом сельском хозяйстве и об охране культурного наследия и традиционных знаний.

Подписанием Конвенции ее Стороны подтвердили осознание того, что цели сохранения и устойчивого использования природного и культурного наследия Карпат, учитывая ее уникальность, требуют особых подходов и не могут быть достигнуты лишь одной страной – поэтому побуждают к активному международному сотрудничеству.

Наша страна 15 лет назад была едва ли не главным инициатором принятия Карпатской конвенции. В течение этого времени Правительством Украины, учеными и общественными организациями было немало сделано для формирования ее рабочих механизмов – через ратификацию, участие в разработке соответствующих протоколов и программ. Конструктивность в дальнейшем внедрении этого высокого соглашения, шанс на позиционирование Украины в качестве регионального лидера являются принципиально важными для нас. Актуальность безусловного и своевременного выполнения конвенции на международном, национальном и местном уровне обусловлена также реальными угрозами интенсивного развития Карпатского региона: для окружающей природной среды, традиционного хозяйствования и культурного наследия многих этносов Карпат.

Сегодня почти все страны – стороны Конвенции - являются членами Евросоюза. Для Украины, которая не может в ближайшее время рассчитывать на полноценное членство в Унии, использование возможностей сотрудничества со своими соседями в Карпатском регионе открывает дополнительный путь приближения к Евросоюзу. Поэтому нам никак нельзя выпускать из рук "первую скрипку" в этом "карпатском оркестре".

На протяжении 15 лет секретариат Карпатской конвенции размещался в Вене – и это было оправдано хотя бы для того, чтобы перенять механизмы и опыт сотрудничества сторон Альпийской конвенции. Период перенимание опыта других стран уже пройден – стоит приобретать свой собственный! И почему бы в этом смысле не предложить своим партнерам по Карпатскому региону перенести Секретариат конвенции в Украину?

О чем же шла речь на этот раз "в круге Винценза"

Двухдневная программа конференции "Круг Винценза: будущее Карпат" смахивала на попытку объять необъятное – столь широкий круг вопросов был предложен организаторами для обсуждения в формате панельных дискуссий. Речь шла о будущем Евросоюза в контексте новейших вызовов, о победах и поражениях центральноевропейских реформ и уроках для Украины в этом контексте, инфраструктурных проектах как пути объединения стран Карпатского региона, о туризме, устойчивом сельском и лесном хозяйстве как важных факторах его развития, о сохранении уникального природного и историко-культурного наследия Карпат... Горячую дискуссию вызвал вопрос о том, на каких подходах должна базироваться современная стратегия помощи нам от стран ЕС – новый "План Маршалла" для Украины.

Если диалог "в кругу Винценза" будет иметь продолжение и развитие, он должен выходить на конкретные формы сотрудничества между национальными природными парками и музеями, университетами и издательствами, операторами туризма и художниками, энергогенерирующими и транспортными компаниями...

Программа Конференции завершилась вручением Первой Премии Станислава Винценза "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов". Этой премией ежегодно будут награждаться: лидеры мнений в разных измерениях общественной жизни, представители местного самоуправления и общественных организаций. Первым лауреатом Премии Станислава Винценза стал Мирослав Маринович.

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И хотя две общественные организации, ОО "Хельсинкская инициатива-XXI" и ЕГО "Зеленый Мир", на этот раз номинировали на нее другого кандидата – Тараса Прохасько – должны признать, что определенный оргкомитетом лауреат очень достойный! Премию господину Мирославу вручали главные виновники "Via Carpatia", люди, без которых это действо не могло осуществиться, – отец Иван Рыбарук и Николай Княжицкий.

Этой конференцией и форумом в целом "Via Carpatia" организаторы доказали, что столь масштабные проекты в принципе могут реализовываться и в глубокой карпатской провинции. Что объединение усилий многих пассионарных людей может на несколько дней превращать эту провинцию в "маленький центр мира". Конечно, для того чтобы такие встречи проходили на самом высоком уровне, для продолжения и развития "круга Винценза" нужно еще много усилий и ресурсов.

Но горы учат нас тому, что препятствия должны порождать новые силы и смелость для их преодоления. Что горные перевалы преодолевает тот, кто решается и идет. Что с перевалов и высоких равнин открываются новые захватывающие перспективы. Так что в добрый путь – стремительным путем "Via Carpatia"!

Владимир Погорецкий

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