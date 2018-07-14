Спасение детей из пещеры в Таиланде: как разворачивалась удивительная история

15 июля, 2018, 12:00

Телеканал Discovery снял документальную ленту о 12 юных футболистах и их тренере, которые застряли в пещерном комплексе в провинции Чианг-Рай в Таиланде. Рассказываем детали удивительной истории их спасения

Как дети оказались в смертельной ловушке

23 июня мать одного из юных футболистов академии Moo Pa позвонила в полицию и сообщила, что ее сын не вернулся домой. Информация дошла до местных чиновников, которые сразу инициировали поисковую миссию. То, что мальчик и еще 11 детей вместе с тренером застряли в пещерном комплексе Кхао Луанг, догадались, когда на входе в него нашли оставленные велосипеды.

Оказалось, что проход по пещере должен был стать упражнением по тимбилдингу - таким образом мальчики должны были сплотиться и научиться отвечать друг за друга. Когда команда входила в комплекс, туннели были сухими. Однако с приходом муссонов (сезонных ливней) пещеры из известняка стали, как губка, впитавшая в себя влагу дождей. Так пещеру, которая простирается 6 км под землей, затопила вода, и команда вместе с тренером оказалась в ловушке.

Сколько специалистов присоединились к спасению детей

Власти Таиланда привлекли к поиску более тысячи человек, большинство из них - члены иностранных спецслужб. В спасательной операции принимали участие дайверы из Украины, США, Австралии, Китая и 5 членов тайского спецназа.

Самый быстрый, но и самый трудный путь найти и спасти мальчиков - это нырять и плыть под водой в пещеру. Дайвинг в пещеры является одним из наиболее опасных и сложных видов подводного плавания. Он требует навыков, которыми владеют только 1% мировых водолазов. Сложностей добавила и пещера Кхао Луанг, которая превратилась в запутанный лабиринт. В некоторых местах дорога достигала 85 сантиметров в ширину, а в других стала почти непроходимой для взрослого человека.

Ежедневно возростала опасность усиления дождей, что могло повлечь поднятие воды до такого уровня, когда спасение детей стало бы невозможным подвигом.

Несчастным случаем заинтересовались и специалисты с мировым именем. Пользователи Twitter призвали главу компании Tesla Илона Маска привлечь своих разработчиков к спасению футбольной команды. Маск быстро отреагировал на такие призывы и вскоре показал специально разработанную мини-субмарину. Он заявил, что надеется, что субмарина станет полезной в операции по спасению детей, если же нет, то, возможно, она понадобится в будущем.

Шаги для спасения команды

Пока группа дайверов из разных стран проводили тренировочные погружения, команда инженеров забралась на саму пещеру с целью найти альтернативные пути к футболистам.

Дополнительно органы власти поставили насосную станцию, которая круглосуточно выкачивала воду из пещеры. Ежечасно она уменьшала затопление почти на 1 сантиметр. Но этого было недостаточно. Насколько бы быстро насосы не выкачивали воду, туннели постоянно затапливались дождями.

Спасательная миссия поручила дайверам установить через каждые 2,5 километра пещеры баллон с кислородом. На это ныряльщики потратили целый день.

6 июля пещерный комплекс Кхао Луанг унес жизнь человека. Сержант тайского военно-морского флота Саман Гунан умер, поставляя кислородные баллоны для мальчиков. Официальные источники рассказали, что на обратном пути, менее чем за 1,5 км от входа в пещеру, у него закончился собственный запас кислорода. Спасатели пытались реанимировать его, но все попытки оказались тщетными.

Усложняя ситуацию, родители детей рассказали, что ни один из мальчиков не умеет плавать, тем более нырять с аквалангом. Подросткам за экстремально короткое время предоставили уроки плавания и дайвинга.

Первый этап спасательной миссии

На момент начала спасательной миссии дети и тренер уже 9 дней находились в пещере. Дайверы сразу спустили им еду, воду, одеяла и другие необходимые для поддержания жизни предметы.

Тем временем власти выразили опасения, что спасение придется отложить на 4 месяца из-за сезона муссонов. Для них важно, что вода покинула пещеру. Но этот вариант оказался провальным, ведь уровень кислорода внутри пещеры начал падать до потенциально смертельной отметки. В таких условиях у детей могла развиться кислородная недостаточность - гипоксия, которая вызывает кашель, учащенное дыхание и учащенный пульс.

8 июля уровень воды в пещере достиг минимума за 10 дней, поэтому первые дайверы отправились с целью безопасно доставить детей на выход. По официальным подсчетам, чтобы добраться до мальчиков, надо было плыть примерно 6 часов через серию темных, затопленных тоннелей. Столько же необходимо, чтобы вернуться.

В тот же день после обеда на выходе из пещеры появляются первые 4 ребят из футбольной команды Wild Boar, каждого из которых сопровождают по два дайвера - один впереди, а другой позади. К счастью, большую часть пути спасатели поддерживали детей, а маски одевали только в полностью затопленных частях тоннеля.

Юных футболистов мгновенно посадили в машины скорой помощи и повезли в ближайшую больницу, которая расположена в часе езды. Там детей уже ожидала команда врачей и медсестер. Отвечая на вопрос журналистов о состоянии мальчиков, чиновники рассказывают, что их состояние было удовлетворительное - “они были в порядке".

Судьба тренера и еще 8 футболистов

После успешного завершения первого этапа спасательной миссии, специалисты сразу передают хорошие новости остальной команде - 8 мальчишкам и их тренеру, чтобы поднять настроение и настроить на позитивное мышление.

Спасатели быстро заменяют баллоны с кислородом в тоннелях и продолжают эвакуировать детей. 9 июля еще 4 парней вытащили из затопленного лабиринта. На следующий день из комплекса Кхао Луанг освободили последних 4 футболистов и их тренера. 10 июля местные власти объявили, что операция по спасению футбольной команды из пещеры полностью завершена.

Врачи рассказали СМИ, что спасенные подростки чувствуют себя хорошо, их не лихорадит. Несмотря на это, предварительные тесты их крови показали, что у всех детей есть признаки инфекции.

История с хеппи-эндом попадет на большой экран

Прошел только один день после окончания спасательной операции, как продакшн компания Pure Flix выразила намерение снять фильм по мотивам этой истории. Основатель студии и продюсер Майкл Скотт прибыл в Таиланд и провел несколько дней на месте спасательной операции. Он пообщался с водолазами, спасавшими детей, и членами семьи школьников. Скотт говорит, что на идею ленты его вдохновили мужество и героизм, которые он увидел. Фильм планируют снять в Таиланде за $30-60 миллионов.

Тем временем канал Discovery уже снял документальный фильм о спасении школьников, которые застряли в затопленной пещере в Таиланде. Часовой спецвыпуск Operation Thai Cave Rescue выйдет в эфир в США уже в эту пятницу на Discovery Channel, в субботу - на канале Science.

Фото предоставлены Discovery Channel